الخضروات الجذرية التي تم الاستهانة بها والتي يمكن أن تمنع السرطان وتساعدك على التبرز

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لعدة قرون، تحول الناس إلى النباتات لخصائصها الطبية. كانوا يجففون بعض الأوراق أو الزهور ويضعونها في الشاي لتهدئة الحلق أو تسهيل عملية الهضم. تم استخدام بصيلات بعض النباتات كمدرات للبول، كما تم سحق البذور لتخفيف الأرق أو التهاب الجلد أو البواسير.
نبات واحد له فوائد صحية ونكهة هو الهندباء. يضيف الناس في أعماق الجنوب، وخاصة نيو أورليانز، الهندباء إلى قهوتهم. تتمتع جميع أجزاء نبات الهندباء بفوائد غذائية، مما يجعل هذا النبات الذي لا يحظى بالتقدير يستحق إضافته إلى بعض أطباقك المفضلة.
أحد أكثر المركبات الصحية الموجودة في الهندباء البرية هو الإينولين، وهو مادة بريبيوتيك غنية بالألياف التي يمكن أن تغذي بكتيريا الأمعاء. يمكن أن تساعد الأمعاء الصحية في تنظيم جدول البراز الخاص بك. وفقًا لمراجعة عام 2024 في المجلة الدولية للجزيئات البيولوجية الكبيرة، قد يلعب الإينولين أيضًا دورًا متعدد الأوجه في مساعدة علاجات السرطان، ودعم وظيفة المناعة، ومكافحة السرطان.
يمكن أن تساعد الهندباء في علاج الإمساك
ربما لن تكون إضافة القليل من الهندباء إلى السلطات أو القهوة كافية لإحداث تأثير واضح على جهازك الهضمي. نصف كوب من جذر الهندباء البرية الخام يحتوي على أقل من جرام من الألياف. ومع ذلك، يمكن أن يحتوي مسحوق إينولين الهندباء (مثل هذا المنتج من Nutricost) على 7 جرامات من الألياف و8 جرامات من الأنسولين.
قد يلجأ الأشخاص الذين يعانون من بعض مشاكل البراز إلى مكملات الأنسولين المعتمدة على الهندباء لتحسين حركات الأمعاء. استخدمت دراسة أجريت عام 2019 في Food Hydrocolloids مسحوق جذر الهندباء الذي يحتوي على 5 جرامات من ألياف الأنسولين ليشربه الأشخاص مرتين يوميًا لمدة خمسة أسابيع. ساعد الإينولين الأشخاص على التبرز أكثر كل أسبوع، كما جعل برازهم أكثر ليونة.
قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن إلى المزيد من ألياف الأنسولين للمساعدة في أعراضهم. في دراسة أجريت عام 2016 في المجلة الدولية لعلوم الأغذية في التغذية، تناول 44 شخصًا سليمًا لديهم ما بين مرتين إلى ثلاث حركات أمعاء أسبوعيًا مكملات الأنسولين المكونة من 4 جرام من الهندباء ثلاث مرات يوميًا لمدة أسبوعين. بالمقارنة مع الدواء الوهمي، أدى مكملات الأنسولين إلى تحسين وتيرة الأمعاء.
دور الهندباء في الإصابة بالسرطان
نظرًا لأن الهندباء تساعد في الحفاظ على صحة ميكروبيوم الأمعاء، فأنت تدعم أيضًا جهاز المناعة لديك. تنص مقالة نشرت عام 2023 في مجلة Frontiers in Immunology على أن إضافة ألياف الأنسولين من خلال مصادر مثل الهندباء ينشط الخلايا المناعية التي تقاوم السرطان. تعمل هذه الخلايا المناعية أيضًا على تشغيل الخلايا الأخرى المقاومة للسرطان والتي تعمل على إبطاء نمو الأورام. يمكن أن يعمل الإينولين بشكل جيد مع علاجات السرطان التقليدية لتحسين النتائج المضادة للسرطان. ومع ذلك، أجريت هذه الدراسات على الفئران.
قد تقلل ألياف الإينولين أيضًا من خطر الإصابة بسرطان القولون، وفقًا لمقال نُشر عام 2024 في تقرير أمراض الجهاز الهضمي. يحفز الإينولين نمو البكتيريا المفيدة في أمعائك ويمنع البكتيريا غير الصحية التي تنتج الإنزيمات المرتبطة بالسرطان. عندما يتم تخمير الإينولين بواسطة بكتيريا الأمعاء، فإنها تنتج حمضًا دهنيًا قصير السلسلة يسمى الزبدات والذي قد يحمي من سرطان القولون، ويقلل الالتهاب، ويحسن الشفاء بعد جراحة سرطان القولون. ومع ذلك، فإن ألياف الأنسولين قد تؤدي إلى تفاقم التهاب القولون إذا ظلت غير متخمرة في القناة الهضمية. على الرغم من أن الزبدات عبارة عن مستقلب جيد للأمعاء، إلا أن الكثير منها يمكن أن يسبب ضررًا لأنسجة القولون الملتهبة. لم تجد الدراسات السريرية البشرية على مكملات الأنسولين الكثير من التأثير الوقائي ضد خطر الإصابة بسرطان القولون.