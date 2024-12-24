الخضروات الجذرية التي تم الاستهانة بها والتي يمكن أن تمنع السرطان وتساعدك على التبرز

لعدة قرون، تحول الناس إلى النباتات لخصائصها الطبية. كانوا يجففون بعض الأوراق أو الزهور ويضعونها في الشاي لتهدئة الحلق أو تسهيل عملية الهضم. تم استخدام بصيلات بعض النباتات كمدرات للبول، كما تم سحق البذور لتخفيف الأرق أو التهاب الجلد أو البواسير.

نبات واحد له فوائد صحية ونكهة هو الهندباء. يضيف الناس في أعماق الجنوب، وخاصة نيو أورليانز، الهندباء إلى قهوتهم. تتمتع جميع أجزاء نبات الهندباء بفوائد غذائية، مما يجعل هذا النبات الذي لا يحظى بالتقدير يستحق إضافته إلى بعض أطباقك المفضلة.

أحد أكثر المركبات الصحية الموجودة في الهندباء البرية هو الإينولين، وهو مادة بريبيوتيك غنية بالألياف التي يمكن أن تغذي بكتيريا الأمعاء. يمكن أن تساعد الأمعاء الصحية في تنظيم جدول البراز الخاص بك. وفقًا لمراجعة عام 2024 في المجلة الدولية للجزيئات البيولوجية الكبيرة، قد يلعب الإينولين أيضًا دورًا متعدد الأوجه في مساعدة علاجات السرطان، ودعم وظيفة المناعة، ومكافحة السرطان.