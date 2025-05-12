الخضروات الواحدة في حديقتك يجب أن تنقذ قهوة بقاياك

ليس هناك شك في أن استخدام أراضي القهوة المستهلكة في الحديقة مفيد. تحتوي أراضي القهوة على كميات صغيرة من النيتروجين والبوتاسيوم والفوسفور بالإضافة إلى كميات ضئيلة من المغذيات الدقيقة مثل الحديد والزنك. إن إضافتها إلى السماد العضوي الذي تستخدمه في حديقتك يحسن التربة عن طريق إضافة العناصر الغذائية ، وتحسين الاحتفاظ بالماء ، وتهوية التربة. يعد Eggplant (Solanum Melongena) بالفعل محصولًا مفضلًا للمبتدئين والبستانيين ذوي الخبرة على حد سواء بفضل طبيعته السريعة المتنامية ، ولكن سيكون لديك فرصة أكبر لحصاد مثمر إذا أضفت القليل من Java إلى التربة. وفقًا لدراسة أجراها الطلاب في كلية STI في بالايان ، فإن الباذنجان المزروع في التربة المعدلة بأراضي القهوة المستهلكة أثقل بكثير من الوزن من الباذنجان الذي يزرع دون تعديل القهوة (عبر الأوساط الأكاديمية).
إن تقديم أراضي القهوة في حديقتك له فوائد مزدوجة. لن يقتصر الأمر على توفير العناصر الغذائية للنباتات التي تساعدهم على النمو أكبر وأثقل ، بل يقتلون أيضًا رخويات الحديقة ، والآفات النحيفة بأجسام طويلة مدببة ، والتي تتغذى على جميع أجزاء الباذنجان وينجذبون إلى حديقتك ببعض الأخطاء الشائعة. الرخويات تقتل الشتلات ، ومضغ الثقوب في الأوراق ، ومهاجمة الفاكهة. إذا رأيت مسارات لامعة على الخضار ، أو الثقوب الموجودة في الأوراق والفواكه ، فقد يكون لديك رخويات. إنه الكافيين في أرض القهوة وهو السلاح السري ضد هجمات سبيكة على الخضروات السليمة الخاصة بك. الآفات تأكل الأرض ، والكافيين يقتلهم. إذا لم تكن شاربًا للقهوة ، فقد يسعد المقهى المحلي بمشاركة أسبابهم المستعملة – فقط تأكد من طلب الكافيين ، وليس Decaf.
إدخال بقايا القهوة في الحديقة
يمكن أن تعمل أراضي القهوة في التربة المحيطة بالخضروات أو إضافة إلى السماد ، ولكن لا تبالغ فيها. الكثير من القهوة المحفورة في التربة يمكن أن تبطئ نمو النبات وله تأثير سلبي على إنبات البذور. لا توجد صيغ محددة لمقدار القهوة التي يجب استخدامها في حديقتك ، ولكن رش كوب واحد من الأراضي المستعملة مباشرة في التربة لكل 25 قدمًا من صف الحديقة هو نقطة انطلاق جيدة. مبعثر الأراضي حول النباتات ثم استخدم مجرفة أو مزارع يدوي لعملها على الأرض.
تساعد قهوة القهوة المستهلكة في الحفاظ على درجات حرارة عالية في السماد ، مما يؤدي إلى قتل البذور غير المرغوب فيها التي قد تشق طريقها إلى صندوق السماد والمساعدة في القضاء على الكائنات الحية الدقيقة غير المرغوب فيها التي تحمل الأمراض. بالنسبة للسماد ، قم بحد أراضي القهوة إلى 20 ٪ إلى 25 ٪ من إجمالي المزيج ، ودمجه مع مكونات المهاد الأخرى مثل الأوراق الميتة والقش والقصات العشبية. يمكنك إما استخدام السماد الفني كمهاد ، حيث ينشر 2 إلى 4 بوصات أعلى التربة ، أو يمكنك عمله في أعلى من 6 إلى 9 بوصات من التربة لاستخدامه كتعديل.
هناك طريقة أخرى فعالة للغاية لاستخدام القهوة لقتل الآفات وهي خلط جزء من الماء مع قهوة قهوة مخمرة ، ثم استخدام الحل لتجنب التربة حول الخضار. بالنسبة للأوراق على الأوراق ، قم بعمل رش من 9 أجزاء من الماء إلى جزء واحد من القهوة. اختبر الرذاذ على اثنين من الأوراق ، وإذا لم تظهر أي ضرر ، فبذل بقية المحصول.