الخضروات الواحدة في حديقتك يجب أن تنقذ قهوة بقاياك

يمكن أن تعمل أراضي القهوة في التربة المحيطة بالخضروات أو إضافة إلى السماد ، ولكن لا تبالغ فيها. الكثير من القهوة المحفورة في التربة يمكن أن تبطئ نمو النبات وله تأثير سلبي على إنبات البذور. لا توجد صيغ محددة لمقدار القهوة التي يجب استخدامها في حديقتك ، ولكن رش كوب واحد من الأراضي المستعملة مباشرة في التربة لكل 25 قدمًا من صف الحديقة هو نقطة انطلاق جيدة. مبعثر الأراضي حول النباتات ثم استخدم مجرفة أو مزارع يدوي لعملها على الأرض.

تساعد قهوة القهوة المستهلكة في الحفاظ على درجات حرارة عالية في السماد ، مما يؤدي إلى قتل البذور غير المرغوب فيها التي قد تشق طريقها إلى صندوق السماد والمساعدة في القضاء على الكائنات الحية الدقيقة غير المرغوب فيها التي تحمل الأمراض. بالنسبة للسماد ، قم بحد أراضي القهوة إلى 20 ٪ إلى 25 ٪ من إجمالي المزيج ، ودمجه مع مكونات المهاد الأخرى مثل الأوراق الميتة والقش والقصات العشبية. يمكنك إما استخدام السماد الفني كمهاد ، حيث ينشر 2 إلى 4 بوصات أعلى التربة ، أو يمكنك عمله في أعلى من 6 إلى 9 بوصات من التربة لاستخدامه كتعديل.

هناك طريقة أخرى فعالة للغاية لاستخدام القهوة لقتل الآفات وهي خلط جزء من الماء مع قهوة قهوة مخمرة ، ثم استخدام الحل لتجنب التربة حول الخضار. بالنسبة للأوراق على الأوراق ، قم بعمل رش من 9 أجزاء من الماء إلى جزء واحد من القهوة. اختبر الرذاذ على اثنين من الأوراق ، وإذا لم تظهر أي ضرر ، فبذل بقية المحصول.