الخطأ الذي يرتكبه الكثير من الناس عند زراعة الفلزات كنباتات مصاحبة

يعرف معظم البستانيين بالفعل أن تعيين وتباعد حديقة الخضار الخاصة بك هو مفتاح النجاح. لذلك ، لا تذهب رمي الأسطوريات ، أو أي نبات مصاحب آخر ، في التربة دون التفكير في ذلك أولاً. يقول تيفاني سيلفي: “Marigolds هي نباتات رائعة ، ولكن إذا لم تمنحها تباعد كافٍ ، فيمكنهم التنافس مع المغذيات الثقيلة ، مثل الطماطم ، من أجل الماء والمواد المغذية”.

لا تريد أن تتحول مصانعك المصاحبة إلى منافسة ، لكن هذا ليس الشاغل الوحيد. يقول سيلفي في هذه المقابلة الحصرية مع House Digest: “تنمو هذه الزهور أيضًا بسرعة كبيرة ، حتى تتمكن من خنق الشتلات الأصغر التي تنمو ببطء أكثر ، مثل الفلفل”. يمكنك حتى التسبب في مشكلات فطرية إذا كانت Morgolds الخاصة بك متوحشة وتقييد تدفق الهواء على الخضار الخاصة بك.

من المهم أيضًا أن تتذكر أن Marigolds يعيدون أنفسهم بشكل كبير. يقول سيلفي: “إذا كنت تريد Marigolds المجانية العام المقبل ، فلا يؤلمني السماح لهم بالذهاب إلى البذور لأنها سهلة الزرع”. ومع ذلك ، إذا كنت لا تريد أن تزدهر Marigolds المتطوعين من مصانع العام المقبل ، فإن إبقاء هذه النباتات مسفقة – إزالة الإزهار المستهلكة قبل أن يجف – سيكون مهمًا. بدلاً من ذلك ، قد يكون القفز المميت أثناء ترك الآخرين وسيلة للحصول على نباتات مجانية دون إنشاء عمل مفرط العام المقبل.