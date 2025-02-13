الخطأ الذي يرتكبه الكثير من الناس عند زراعة الفلزات كنباتات مصاحبة

تتمتع Marigolds بسمعة طيبة في كونها نباتات سهلة النمو تصنع رفاقًا رائعًا للخيار والخضروات الأخرى في حديقتك. في الواقع ، يقول تيفاني سيلفي ، محرر حديقة House Digest و Master Gardener في المنزل ، “عندما كنت أكبر ، زرعها جدي في كل صف تقريبًا من حديقته-جزئيًا لصد الآفات وجزئيًا لأنه أحبهم. ” ومع ذلك ، عليك أن تفكر في المكان الذي تزرع فيه Marigolds بالضبط ، لأن العديد من البستانيين يخطئون في زراعتها بالقرب من النباتات التي يوجد بها للحماية.
“MARIGOLDS تنمو بشكل جيد مع ويمكن أن تستفيد من الطماطم ، والاسكواش ، والملفوف ، وأي نبات آخر في الحديقة” ، شارك سيلفي في مقابلة حصرية مع House Digest. قد تساعد الرائحة القوية في صد آفات الحدائق الشائعة مثل المن والبيدات البيضاء ، ولكن حتى لو لم تفعل ذلك ، يقول سيلفي إنهم يضيفون لونًا من الألوان إلى الحديقة. ومع ذلك ، إذا كنت تزرع MARIGOLDs قريبة جدًا من الفواكه والخضار ، فأنت تخاطر بالتسبب في مشاكل أخرى. الحيلة التي تصل إلى تباعد الصحيح هي معرفة نوع البرامج التي لديك بالضبط.
الاكتظاظ يمكن أن يسبب قضايا أخرى
يعرف معظم البستانيين بالفعل أن تعيين وتباعد حديقة الخضار الخاصة بك هو مفتاح النجاح. لذلك ، لا تذهب رمي الأسطوريات ، أو أي نبات مصاحب آخر ، في التربة دون التفكير في ذلك أولاً. يقول تيفاني سيلفي: “Marigolds هي نباتات رائعة ، ولكن إذا لم تمنحها تباعد كافٍ ، فيمكنهم التنافس مع المغذيات الثقيلة ، مثل الطماطم ، من أجل الماء والمواد المغذية”.
لا تريد أن تتحول مصانعك المصاحبة إلى منافسة ، لكن هذا ليس الشاغل الوحيد. يقول سيلفي في هذه المقابلة الحصرية مع House Digest: “تنمو هذه الزهور أيضًا بسرعة كبيرة ، حتى تتمكن من خنق الشتلات الأصغر التي تنمو ببطء أكثر ، مثل الفلفل”. يمكنك حتى التسبب في مشكلات فطرية إذا كانت Morgolds الخاصة بك متوحشة وتقييد تدفق الهواء على الخضار الخاصة بك.
من المهم أيضًا أن تتذكر أن Marigolds يعيدون أنفسهم بشكل كبير. يقول سيلفي: “إذا كنت تريد Marigolds المجانية العام المقبل ، فلا يؤلمني السماح لهم بالذهاب إلى البذور لأنها سهلة الزرع”. ومع ذلك ، إذا كنت لا تريد أن تزدهر Marigolds المتطوعين من مصانع العام المقبل ، فإن إبقاء هذه النباتات مسفقة – إزالة الإزهار المستهلكة قبل أن يجف – سيكون مهمًا. بدلاً من ذلك ، قد يكون القفز المميت أثناء ترك الآخرين وسيلة للحصول على نباتات مجانية دون إنشاء عمل مفرط العام المقبل.
كيفية تجنب تباعد الأخطاء مع Marigolds
عندما تلتقط Marigolds الخاصة بك في الحضانة ، يمكن أن تكون خادعة. ما قد يبدو وكأنه مصنع puny يمكن أن ينمو بشكل كبير ، وهذا هو السبب في أن تيفاني سيلفي يخبرنا أنه من المهم أن نعرف بالضبط أي نوع من قطيفة تزرع. وتقول: “تنمو Marigolds الفرنسية فقط إلى حوالي 1 قدم وعرضها ، بينما يمكن أن تصل Marigolds الأفريقية إلى بضعة أقدام!” بطبيعة الحال ، هناك أشياء أخرى يجب مراعاتها عند استخدام أي MARIGOLD كمصنع مصاحب ، مثل النباتات التي يُقصد بها أن تكون رفاقًا عليها.
نصيحة Selvey لقراء House Digest في هذه المقابلة الحصرية هي أن تضع في اعتبارك حجم مصانع الخضروات الخاصة بك عندما تنضج. وتقول: “خذ أحجام كلا النباتين في الاعتبار ومساحة Mysters الخاصة بك وفقًا لذلك”. “أنا دائمًا أشجع الناس على استخدام مخطط حديقة عبر الإنترنت أو ورق بياني شخصي مفضل ، لتخطيط حديقتك قبل الزراعة لضمان تباعد كل شيء بشكل صحيح.” هناك الكثير من الطرق لإنشاء حديقة مزدهرة ، حتى في مساحة صغيرة. واحدة من المفاتيح الرئيسية لأي حديقة ناجحة هي قضاء الوقت للتخطيط قبل وضع مجرفة واحدة في الأرض.