الخطأ الشائع الذي يجب تجنبه عند استخدام أراضي القهوة كسماد في الحديقة

أحد الاستخدامات غير المتوقعة لأراضي القهوة في جميع أنحاء منزلك والتي تحدث فرقًا كبيرًا في الواقع هو إضافتها إلى تربة حديقتك. من المنطقي التام ، مع الأخذ في الاعتبار أنها مادة لديك مجانًا تحتوي على نيتروجين صحية للتربة ، وبهذه الطريقة تحتفظ بها خارج المكب. ومع ذلك ، يتم تحذيرها: ببساطة رمي حمولة من القهوة على الأرض وإعدادها في اليوم ، ليس دائمًا أفضل شيء يجب فعله ، وليس من منظور نباتاتك على أي حال.

الشيء الوحيد الذي يجب ألا تفعله أبدًا بأراضي القهوة في حديقتك هو أن تربطهم فوق التربة مثل المهاد السميك. تتراكم أراضي القهوة المكدسة على سميك ، ستشكل طبقة كثيفة لا تسمح بالمياه ، لذلك ستبدو نباتاتك سعيدة في البداية ، لكن جذورها ببطء ستبدأ في تلهث من أجل الماء. بكميات كبيرة بما فيه الكفاية ، يمكن أن تزعج القهوة نمو النباتات الخاصة بك. والأراضي الطازجة هي أكبر من ذلك ، لأنها عالية جدًا في الحموضة والكافيين ، مثل إعطاء نباتاتك جرعة زائدة من الكافيين.

لا تستسلم لإعادة استخدام أراضي القهوة حتى الآن ؛ يمكن أن تكون مفيدة في الحديقة ، تحتاج فقط إلى معرفة كيفية استخدامها. إنهم يشبهون توابل التربة الخاصة بك ، لذلك تريد أن ترشها أو تشعلها على عكس ببساطة إلقاء كومة منهم حول نباتاتك كما هو. يستغرق الأمر المزيد من الجهد بهذه الطريقة ، لكن النتائج ستؤتي ثمارها.