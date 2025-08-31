الخطأ الشائع الذي يجب تجنبه عند استخدام أراضي القهوة كسماد في الحديقة

أحد الاستخدامات غير المتوقعة لأراضي القهوة في جميع أنحاء منزلك والتي تحدث فرقًا كبيرًا في الواقع هو إضافتها إلى تربة حديقتك. من المنطقي التام ، مع الأخذ في الاعتبار أنها مادة لديك مجانًا تحتوي على نيتروجين صحية للتربة ، وبهذه الطريقة تحتفظ بها خارج المكب. ومع ذلك ، يتم تحذيرها: ببساطة رمي حمولة من القهوة على الأرض وإعدادها في اليوم ، ليس دائمًا أفضل شيء يجب فعله ، وليس من منظور نباتاتك على أي حال.
الشيء الوحيد الذي يجب ألا تفعله أبدًا بأراضي القهوة في حديقتك هو أن تربطهم فوق التربة مثل المهاد السميك. تتراكم أراضي القهوة المكدسة على سميك ، ستشكل طبقة كثيفة لا تسمح بالمياه ، لذلك ستبدو نباتاتك سعيدة في البداية ، لكن جذورها ببطء ستبدأ في تلهث من أجل الماء. بكميات كبيرة بما فيه الكفاية ، يمكن أن تزعج القهوة نمو النباتات الخاصة بك. والأراضي الطازجة هي أكبر من ذلك ، لأنها عالية جدًا في الحموضة والكافيين ، مثل إعطاء نباتاتك جرعة زائدة من الكافيين.
لا تستسلم لإعادة استخدام أراضي القهوة حتى الآن ؛ يمكن أن تكون مفيدة في الحديقة ، تحتاج فقط إلى معرفة كيفية استخدامها. إنهم يشبهون توابل التربة الخاصة بك ، لذلك تريد أن ترشها أو تشعلها على عكس ببساطة إلقاء كومة منهم حول نباتاتك كما هو. يستغرق الأمر المزيد من الجهد بهذه الطريقة ، لكن النتائج ستؤتي ثمارها.
كيفية استخدام أراضي القهوة في الحديقة بالطريقة الصحيحة
للحصول على فوائد القهوة حقًا ، تريد أن تمزجها في التربة أو في السماد العضوي ، وليس بطبعها فوق التربة. يوصى باستخدام حوالي 20 ٪ من القهوة في مزيج السماد الخاص بك ، ومتوازنة بشكل مثالي مع بعض المواد الغنية بالكربون مثل الأوراق المجففة أو القش. من هناك ، تعمل أرض القهوة كمواد “خضراء” تساهم بالنيتروجين إلى السماد ، وهي مغذيات نباتية رئيسية. سوف السماد النهائي إطعام الميكروبات الضرورية لصحة التربة. ووفقًا للبحث ، قد تساعد القهوة في قمع بعض الأمراض الفطرية ، وهي مكافأة رائعة.
يمكنك أيضًا استخدامها كجزء من مزيج المهاد ، بكميات صغيرة. ما عليك سوى مزجها مع مواد المهاد الأخرى مثل اللحاء ، ويمكن للنباتات أن تحصل على هبوط بطيء من العناصر الغذائية القهوة. أو يرش طبقة رقيقة جدًا حول النباتات المحبة للأحماض ، وهو أمر يجب مراعاته إذا كنت تهتم بنباتات العنبية أو الأزاليس أو الرودودندرون. ومع ذلك ، على الرغم من أن أراضي القهوة حمضية ، إلا أن الأراضي المستخدمة أقرب إلى درجة الحموضة المحايدة ، لذلك لا تعتمد عليها تمامًا لتحمض التربة. أخيرًا ، هناك خطوة أساسية تتمثل في استخدام أرضيات القهوة المخمرة بمجرد تجفيفها ، وليس الأسباب التي تم تخميرها للتو ولا تزال محملة بالماء. يمكن أن تساعد أرضيات القهوة ، التي تم إعادة استخدامها مع الاعتبار ، في بناء بنية التربة وتغذية الميكروبات المفيدة ، لكنها بحاجة إلى استخدامها بشكل صحيح من أجل جني الفوائد.