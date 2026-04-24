الخطأ الكبير الذي ترتكبه أثناء القص قد يقتل أشجارك

لقد ألهم حلم العشب المشذّب العديد من أصحاب المنازل بترك راحة غرفتهم العائلية وتحدي الحرارة من أجل موعد القص شبه الأسبوعي. لكن في بعض الأحيان، أثناء التسرع في القص بشكل أسرع، قد ينتهي بك الأمر إلى اصطدام جزازة العشب بالأشجار ذاتها التي ترتكز على حديقتك. على الرغم من أن الأشجار تتمتع بالمرونة ضد الأضرار الطفيفة، إلا أن هذا النصل الحاد يمكن أن يحدث عددًا لا بأس به منها. وفي السيناريوهات القصوى، قد يقتلهم حتى. وتسمى هذه الظاهرة أيضًا “لفحة الجزازة”.
في الأساس، تحتوي الأشجار تحت لحاءها على طبقة الكامبيوم، المسؤولة عن حمل المعادن الأساسية والمواد المغذية والغذاء والماء بين الجذور والأوراق. عندما تقطع شفرات الجزازة اللحاء، تتضرر هذه الطبقة وتضعف عمليات النبات. وقد تدخل الفطريات المتحللة للخشب أيضًا إلى الشجرة من خلال هذه الجروح، مما يؤدي إلى إضعافها. قد يؤدي هذا في النهاية إلى جعل الشجرة غير آمنة من الناحية الهيكلية. إذا حدث هذا الخطأ كثيرًا، فقد ينتهي بك الأمر إلى ربط الشجرة. بمعنى آخر، قد يمتد الضرر إلى جميع أنحاء القاعدة، مما يؤدي إلى قطع الوصول إلى الموارد تمامًا. قد لا يكون هذا الضرر دائمًا بارزًا، على سبيل المثال، إذا حدث بالقرب من مستوى الأرض، حيث قد تحجبه الأعشاب أو الأعشاب الضارة.
منع أضرار جزازة الأشجار
أسهل طريقة لتجنب آفة الجزازة هي التغطية حول أشجارك. بصرف النظر عن كونه بمثابة تذكير مرئي بأنك تقترب من الحارس ويجب أن تبطئ سرعتك، فإنه يضيف حماية إضافية حول الأشجار. ومع ذلك، لا تنغمس في البراكين المهاد؛ إنها ممارسة ضارة تسيطر على المروج الأمريكية، حيث تقوم بتغطية اللحاء. نظرًا لبقائه رطبًا لفترة أطول، قد يتحلل اللحاء. بما أن النشارة تحتفظ بالماء، اتبع القاعدة 3-3-3. وهذا يعني، نشر طبقة بسمك 3 بوصات من المهاد العضوي (مثل اللحاء المبشور أو الصنوبر أو رقائق الخشب) بقطر 3 أقدام، مع الحفاظ على فجوة قدرها 3 بوصات من الجذع الرئيسي. يؤدي ذلك أيضًا إلى تحسين الاحتفاظ بالرطوبة والصرف وخصوبة التربة والتهوية.
نظرًا لأن الأشجار الصغيرة المزروعة حديثًا وذات اللحاء الرقيق مثل أشجار القرانيا المزهرة والبتولا والقيقب أكثر عرضة للإصابة، فيمكنك تحصينها بشكل أكبر باستخدام حراس الأشجار، مثل واقيات جذع الشجرة البلاستيكية EasyFlex من Dimex. بفضل عروات التوسيع، يمكنها استيعاب محيط الشجرة المتوسع، بينما تسمح الشقوق المفتوحة بتدوير الهواء بشكل كافٍ. كما أنها توفر حماية محدودة ضد إصابات الشتاء.
للتعامل مع العشب المتضخم، ما عليك سوى قصه باستخدام مقص مفيد. أو اضبط الجزازة على أعلى إعداداتها حتى لا تصطدم بجذور الشجرة (المنطقة التي يلتقي فيها الجذع بالجذور). وبدلاً من ذلك، فكر في زراعة أغطية أرضية محبة للظل وحسنة التصرف تحت الأشجار لتجنب الاضطرار إلى التعامل مع العشب الذي يتنافس على الموارد.
التعامل مع شجرة ضربتها جزازة
على الرغم من أن تلف اللحاء عادة لا يمكن إصلاحه، إلا أنه ليس عليك أن تفقد الأمل تمامًا. تشير الأدلة المتناقلة إلى أن الأشجار يمكنها عادةً تحمل ما يصل إلى 25% من الضرر الذي يلحق بأنسجة اللحاء. ذلك لأنهم يميلون إلى تجزئة جروحهم ونمو أنسجة جديدة من حولهم.
عندما ينفصل اللحاء عن الشجرة أو يتدلى بشكل غير مستقر من أحد الأطراف، فإن خطوتك الأولى لإصلاحه تتضمن إجراء قطع نظيف. نظرًا لأن الجروح المسننة تستغرق وقتًا أطول للشفاء، يجب عليك استخدام سكين حاد لتنعيم الحواف وإزالة أي أجزاء سائبة. اترك الجرح كما هو لتسمح للشجرة أن تصبح قاسية عليه. ومع ذلك، إذا كنت تريد تسريع العملية، يمكنك تدبيس البلاستيك الأسود على المنطقة المصابة بالكدمات (دون لمس الجرح) بحيث تظل المنطقة رطبة بما يكفي حتى تتمكن الشجرة من تقويةها بنجاح. لا تنس إزالة البلاستيك بعد عام.
تجنب أي ضمادات أخرى للجرح، مثل دهان الجرح، لأنها قد تمنع وصول الأكسجين، مما يؤخر الشفاء. ومع ذلك، لاحظ أنه لأسباب تتعلق بالوراثة أو نقص الموارد، لن تتعافى جميع الأشجار بنجاح. وحتى لو فعلوا ذلك، فمن غير المرجح أن يفعلوا ذلك بين عشية وضحاها، على الرغم من أنك ستلاحظ التقدم بدءًا من حواف الكدمة. حتى ذلك الحين، تأكد من منحهم الرعاية المثلى عن طريق إبقائهم سقيًا جيدًا خلال فترات الجفاف وتخصيبهم حسب الضرورة.