الخطأ الكبير الذي ترتكبه أثناء القص قد يقتل أشجارك

لقد ألهم حلم العشب المشذّب العديد من أصحاب المنازل بترك راحة غرفتهم العائلية وتحدي الحرارة من أجل موعد القص شبه الأسبوعي. لكن في بعض الأحيان، أثناء التسرع في القص بشكل أسرع، قد ينتهي بك الأمر إلى اصطدام جزازة العشب بالأشجار ذاتها التي ترتكز على حديقتك. على الرغم من أن الأشجار تتمتع بالمرونة ضد الأضرار الطفيفة، إلا أن هذا النصل الحاد يمكن أن يحدث عددًا لا بأس به منها. وفي السيناريوهات القصوى، قد يقتلهم حتى. وتسمى هذه الظاهرة أيضًا “لفحة الجزازة”.

في الأساس، تحتوي الأشجار تحت لحاءها على طبقة الكامبيوم، المسؤولة عن حمل المعادن الأساسية والمواد المغذية والغذاء والماء بين الجذور والأوراق. عندما تقطع شفرات الجزازة اللحاء، تتضرر هذه الطبقة وتضعف عمليات النبات. وقد تدخل الفطريات المتحللة للخشب أيضًا إلى الشجرة من خلال هذه الجروح، مما يؤدي إلى إضعافها. قد يؤدي هذا في النهاية إلى جعل الشجرة غير آمنة من الناحية الهيكلية. إذا حدث هذا الخطأ كثيرًا، فقد ينتهي بك الأمر إلى ربط الشجرة. بمعنى آخر، قد يمتد الضرر إلى جميع أنحاء القاعدة، مما يؤدي إلى قطع الوصول إلى الموارد تمامًا. قد لا يكون هذا الضرر دائمًا بارزًا، على سبيل المثال، إذا حدث بالقرب من مستوى الأرض، حيث قد تحجبه الأعشاب أو الأعشاب الضارة.