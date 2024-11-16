الخطأ الكبير الذي يرتكبه الجميع عند لصق الأنابيب البلاستيكية

لا تسأل هذا السؤال في Home Depot: “أحتاج إلى لصق الأنابيب معًا. هل لديك تلك الأشياء التي تأتي في علب معدنية مع أداة صغيرة؟” تعتمد الإجابة على نوع الأنبوب الذي تستخدمه وما تعنيه بكلمة “الغراء”. هناك ثلاثة أنواع شائعة من الأنابيب البلاستيكية التي تباع للاستخدام الكهربائي والسباكة – ABS، وCPVC، وPVC – وهناك أسمنت مصمم لكل منها. يعد غراء PVC أحد الأنواع التي يجب أن تكون في متناول يدك لصيانة المنزل والحديقة. لكن جميع المنتجات تأتي في علب معدنية مع طلاء في أغطيةها الملولبة، لذلك يمكن أن يخلط بينها بسهولة من قبل محترفي الأعمال اليدوية. ومما يزيد الطين بلة، أن هناك مجموعة من المنتجات ذات الصلة التي تأتي أيضًا في حاويات متطابقة. ما لم تكن على دراية بها، فسوف تقضي وقتًا طويلاً إما في قراءة العلب في متجر الأجهزة الخاص بك أو إعادة المنتج عندما تدرك أنك اشتريت الشيء الخطأ.
لنبدأ بالتعرف على الغرض من أنواع الأنابيب الثلاثة. يعد نظام ABS خيارًا متينًا وله بعض العيوب الرئيسية. إنه قابل للاشتعال، لذلك لا يمكن استخدامه في الداخل، وهو حساس للأشعة فوق البنفسجية، لذا يجب إبقاؤه بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. يتم استخدامه بشكل شائع لأنابيب تصريف النفايات (DWV). CPVC هو أحد أشكال PVC المستخدم في خطوط مياه الشرب، وهو أقوى وأكثر مقاومة للحرارة من PVC – وأكثر تكلفة. في بعض الحالات، يتم استخدامه كبديل لـ PEX. وفي الوقت نفسه، يتم استخدام PVC لتوصيل المياه الباردة وتطبيقات DWV.
إذن ما الذي يوجد في كل تلك العلب؟
يمكن أن تحتوي هذه العلب المعدنية على العديد من مجموعات الأسمنت والطلاء التمهيدي والمنظف، وهناك منتجات أخرى يمكن استخدامها. لنبدأ بالأساسيات. غالبًا ما تتطلب CPVC وPVC أسمنتًا مكونًا من جزأين لربطهما معًا عن طريق تكوين رابطة كيميائية بين كل مذيب – مادة أولية وأسمنت. على الرغم من وجود مواد أولية منفصلة لـ CPVC وPVC، فمن المحتمل أن تجد طلاءات مصنوعة لكليهما. عند الانضمام إلى ABS، لا تحتاج إلى كتاب تمهيدي على الإطلاق. هناك أيضًا منتجات مركبة تجعل الأمور بطريقة أو بأخرى أكثر بساطة وتعقيدًا في نفس الوقت – مادة PVC التمهيدية والأسمنت بخطوة واحدة، بالإضافة إلى الأسمنت متعدد الأغراض لجميع أنواع الأنابيب الثلاثة.
هناك أيضًا منظفات شفافة لجميع الأنواع الثلاثة. من السهل أن تخطئ بين المنظف والبرايمر، لكنهما غير قابلين للتبديل. إضافة إلى هذا الارتباك، يوجد أسمنت PVC للظروف الرطبة، وأسمنت PVC عالي التحمل، وأسمنت سريع الإعداد، وأسمنت انتقال PVC/ABS، وأسمنت CPVC المقطوع، وبطانة حوض الاستحمام البلاستيكية المعبأة بشكل مماثل، وقد تكون في مغامرة. لكن لا تقلق، فطالما أنك تقرأ الملصقات بعناية، فلن تواجه أي مشكلة. هناك العديد من الطرق المفيدة لإعادة استخدام أنابيب PVC الإضافية في منزلك وحديقتك، لذلك هناك سبب وجيه للاحتفاظ بعلبة (أو خمسة) حولك. الإلتصاق سعيد!