الخطأ الكبير الذي يرتكبه الجميع عند لصق الأنابيب البلاستيكية

لا تسأل هذا السؤال في Home Depot: “أحتاج إلى لصق الأنابيب معًا. هل لديك تلك الأشياء التي تأتي في علب معدنية مع أداة صغيرة؟” تعتمد الإجابة على نوع الأنبوب الذي تستخدمه وما تعنيه بكلمة “الغراء”. هناك ثلاثة أنواع شائعة من الأنابيب البلاستيكية التي تباع للاستخدام الكهربائي والسباكة – ABS، وCPVC، وPVC – وهناك أسمنت مصمم لكل منها. يعد غراء PVC أحد الأنواع التي يجب أن تكون في متناول يدك لصيانة المنزل والحديقة. لكن جميع المنتجات تأتي في علب معدنية مع طلاء في أغطيةها الملولبة، لذلك يمكن أن يخلط بينها بسهولة من قبل محترفي الأعمال اليدوية. ومما يزيد الطين بلة، أن هناك مجموعة من المنتجات ذات الصلة التي تأتي أيضًا في حاويات متطابقة. ما لم تكن على دراية بها، فسوف تقضي وقتًا طويلاً إما في قراءة العلب في متجر الأجهزة الخاص بك أو إعادة المنتج عندما تدرك أنك اشتريت الشيء الخطأ.

لنبدأ بالتعرف على الغرض من أنواع الأنابيب الثلاثة. يعد نظام ABS خيارًا متينًا وله بعض العيوب الرئيسية. إنه قابل للاشتعال، لذلك لا يمكن استخدامه في الداخل، وهو حساس للأشعة فوق البنفسجية، لذا يجب إبقاؤه بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. يتم استخدامه بشكل شائع لأنابيب تصريف النفايات (DWV). CPVC هو أحد أشكال PVC المستخدم في خطوط مياه الشرب، وهو أقوى وأكثر مقاومة للحرارة من PVC – وأكثر تكلفة. في بعض الحالات، يتم استخدامه كبديل لـ PEX. وفي الوقت نفسه، يتم استخدام PVC لتوصيل المياه الباردة وتطبيقات DWV.