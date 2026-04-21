الخطأ الكبير الذي يقع فيه الجميع بعد إزالة الأعشاب الضارة من حديقتهم

بمجرد الانتهاء من المهمة الروتينية المُرضية المتمثلة في إزالة الأعشاب الضارة المزعجة من حديقتك، قد تعتقد أن عملك قد انتهى. وهذا لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة. هناك خطوة إلزامية واحدة ربما تنساها والتي تضمن أن عملك الجاد لن يذهب سدى. إذا تخطيت ذلك، فقد تتولى الأعشاب الضارة السيطرة مرة أخرى بسرعة. بعد إزالة الأعشاب الضارة من حديقتك، يجب ألا تترك الأرض عارية أبدًا. إذا لم تكن متأكدًا بعد مما تريد زراعته في المنطقة التي تمت إزالة الأعشاب فيها للتو، فمن الضروري أن تغطيها بشيء ما، حتى لو كانت طبقة من النشارة. لا يساعد ذلك على بقاء الأرض رطبة بعد الري فحسب، بل يساعد أيضًا على منع نمو الأعشاب الضارة. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من تجنب ترك الأعشاب الضارة على الأرض، وهو خطأ في إزالة الأعشاب الضارة يسبب ضررًا لأسرة الزهور الخاصة بك.

تجنب التربة العارية أمر حيوي في البستنة. أولاً، التربة العارية تشجع نمو الأعشاب الضارة. إن قلة المنافسة تعني أن الحشائش لها حرية السيطرة على تلك البقعة من التربة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التربة المكشوفة تصبح جافة وساخنة في الشمس، مما يخلق بالوعة حرارية تساهم، على نطاق واسع، في ظاهرة الاحتباس الحراري. إن زراعة مساحات خضراء جديدة على الفور أو زرع العشب أو على الأقل إضافة طبقة من المهاد يبرد الأرض ويبقيها رطبة لفترة أطول ويخنق بذور الحشائش والشتلات. لماذا نقضي الكثير من الوقت في اقتلاع الأعشاب الضارة فقط لتتولى نسلها المسؤولية مرة أخرى؟ كما يقلل غطاء التربة من التآكل، وهي عملية يتم من خلالها تآكل التربة السطحية أو إزالتها بفعل الرياح أو المطر. تكافح التربة المتآكلة من أجل امتصاص الماء؛ وبدلاً من ذلك، تتجمع مياه الأمطار أو المياه من خرطوم الحديقة وتنطلق من السطح، حاملة معها جزيئات التربة.