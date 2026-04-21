الخطأ الكبير الذي يقع فيه الجميع بعد إزالة الأعشاب الضارة من حديقتهم

بمجرد الانتهاء من المهمة الروتينية المُرضية المتمثلة في إزالة الأعشاب الضارة المزعجة من حديقتك، قد تعتقد أن عملك قد انتهى. وهذا لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة. هناك خطوة إلزامية واحدة ربما تنساها والتي تضمن أن عملك الجاد لن يذهب سدى. إذا تخطيت ذلك، فقد تتولى الأعشاب الضارة السيطرة مرة أخرى بسرعة. بعد إزالة الأعشاب الضارة من حديقتك، يجب ألا تترك الأرض عارية أبدًا. إذا لم تكن متأكدًا بعد مما تريد زراعته في المنطقة التي تمت إزالة الأعشاب فيها للتو، فمن الضروري أن تغطيها بشيء ما، حتى لو كانت طبقة من النشارة. لا يساعد ذلك على بقاء الأرض رطبة بعد الري فحسب، بل يساعد أيضًا على منع نمو الأعشاب الضارة. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من تجنب ترك الأعشاب الضارة على الأرض، وهو خطأ في إزالة الأعشاب الضارة يسبب ضررًا لأسرة الزهور الخاصة بك.
تجنب التربة العارية أمر حيوي في البستنة. أولاً، التربة العارية تشجع نمو الأعشاب الضارة. إن قلة المنافسة تعني أن الحشائش لها حرية السيطرة على تلك البقعة من التربة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التربة المكشوفة تصبح جافة وساخنة في الشمس، مما يخلق بالوعة حرارية تساهم، على نطاق واسع، في ظاهرة الاحتباس الحراري. إن زراعة مساحات خضراء جديدة على الفور أو زرع العشب أو على الأقل إضافة طبقة من المهاد يبرد الأرض ويبقيها رطبة لفترة أطول ويخنق بذور الحشائش والشتلات. لماذا نقضي الكثير من الوقت في اقتلاع الأعشاب الضارة فقط لتتولى نسلها المسؤولية مرة أخرى؟ كما يقلل غطاء التربة من التآكل، وهي عملية يتم من خلالها تآكل التربة السطحية أو إزالتها بفعل الرياح أو المطر. تكافح التربة المتآكلة من أجل امتصاص الماء؛ وبدلاً من ذلك، تتجمع مياه الأمطار أو المياه من خرطوم الحديقة وتنطلق من السطح، حاملة معها جزيئات التربة.
قم بتغطية التربة العارية بعد الانتهاء من إزالة الأعشاب الضارة
بعد إزالة الأعشاب الضارة من سرير الحديقة، لا تخلع قفازاتك وتتوقف عن العمل. عليك التأكد من تغطية التربة بشيء ما. قد يستغرق الأمر بضع ساعات إضافية، لكنه جزء أساسي من العملية التي من شأنها أن تبقي حديقتك – والبيئة الأوسع – سعيدة. إذا كانت لديك بالفعل خطة زراعة لمساحتك الخالية من الأعشاب الضارة، فازرع البذور التي اخترتها أو ازرع الشتلات التي أحضرتها مؤخرًا من المشتل إلى المنزل. قم بتنسيق التصميم الخاص بك بعناية للتأكد من عدم وجود بقع عارية يمكن أن تتسلل إليها الأعشاب الضارة. اختر النباتات التي سوف تنمو بسرعة. يعتبر الكرنب والقرع من البراعم السريعة ذات الأوراق الكبيرة أو عادات النمو المتأخرة. سوف تغطي Zinnias قطعة أرض في وقت قصير مع القليل من العناية وستقدم لك زهورًا نابضة بالحياة.
إذا كنت تريد إبقاء المنطقة خالية من النباتات، قم بتغطيتها بطبقة من المهاد أو حتى بمنتج تجاري، مثل بطانية التآكل. تبلغ تكلفة لفة طويلة يزيد طولها عن 100 قدم من Farm Plastic Supply American Excelsior QuickGrass Pro Green Erosion Control Blanket حوالي 85 دولارًا. أي شيء أفضل من لا شيء. سوف يحافظ على تربتك صحية وخالية من الأعشاب الضارة وجاهزة عندما تقرر إضافة نباتات جديدة. إذا اخترت استخدام النشارة، ضع 2 بوصة من السماد مع 3 بوصات من النشارة على رقعة التربة العارية. من الناحية المثالية، سيكون النشارة عضوية – فكر في الأوراق الممزقة أو قش الصنوبر أو رقائق الخشب. يعتبر اللحاء على نطاق واسع أفضل نوع من النشارة لمنع الأعشاب الضارة. يمكنك استخدام السماد بمفرده لتغطية التربة العارية في أحواض الحديقة المرتفعة. لمنع الأعشاب الضارة من الظهور من خلال المهاد الموجود في أسِرَّة حديقتك، قم بتجديده بانتظام. المهاد العضوي، على وجه الخصوص، يتحلل بسرعة.