الخطأ الوحيد الذي يجب تجنبه عند شراء الألواح الشمسية (وهو ليس ما تعتقده)

سواء كنت تشعر بالضجر من الارتفاع الشديد في فواتير الكهرباء، أو كنت مرهقًا بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو انقطاع المرافق، أو تجاوزت نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الموجود لديك، فمن المحتمل أنك فكرت في التحول إلى الألواح الشمسية للحصول على بعض الراحة. بالإضافة إلى تعويض تكاليف الطاقة، قد تؤهلك الألواح الشمسية للحصول على أرصدة في فاتورة الطاقة الخاصة بك إذا قام نظامك بإرسال الطاقة الزائدة إلى الشبكة. علاوة على ذلك، فإن إضافة الألواح الشمسية إلى منزلك يمكن أن يزيد من قيمته بنسبة 6.9% تقريبًا وفقًا لأحدث الأبحاث من SolarReviews.
ومع ذلك، عند شراء الألواح الشمسية، تجنب الوقوع في خطأ شراء المزيد مقدمًا إذا كنت لا تخطط لإضافتها إلى النظام على الفور. قد يبدو هذا غير بديهي لأن العديد من أصحاب المنازل يريدون التخطيط مسبقًا لاحتياجات الطاقة المستقبلية. لكن جريج فيلد، مالك PGT Home Energy Solutions وHomeSmart Solar Realtor، يشعر أن شرائها مسبقًا للتثبيت لاحقًا ليس أمرًا جديرًا بالاهتمام. أتساءل لماذا؟ “لأن الخلايا الكهروضوئية هي أنظمة متطورة ذات قيود على الجهد والسعة” ، يوضح في مقابلته الحصرية مع House Digest.
يمكن للتخزين على المدى الطويل أن يخلق تحديات، خاصة في المناخات الحارة حيث قد تصبح درجات الحرارة داخل المرائب شديدة. ويضيف: “إلى جانب ذلك، فإن خلايا الخلايا الكهروضوئية حساسة للغاية. والتخزين الطويل يشكل مخاطر تشققها حتى قبل تركيبها”. لهذه الأسباب، يقول لنا خبيرنا: “لا يمكن وضع اللوحات الإضافية جانبًا لاستخدامها لاحقًا، ولكن يجب أن تنضم فورًا إلى النظام الحالي”.
التخطيط لمتطلبات الطاقة الإضافية بالطريقة الصحيحة
عند التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، فإن الاعتبار الأساسي لمعظم أصحاب المنازل هو تلبية متطلباتهم الحالية من الطاقة بسهولة دون الحصول على أي مصادر إضافية من الشبكة الرئيسية. ومع ذلك، كما سلط جريج فيلد الضوء خلال محادثته الحصرية مع هاوس دايجست، “الوضع يتطور دائمًا وكذلك احتياجات الناس من الطاقة.” مع تزايد حرارة المناخ، يستخدم الناس أنظمة التبريد الخاصة بهم لفترة أطول. غالبًا ما يستخدم أصحاب حمامات السباحة كهرباء إضافية لتشغيل المضخات والمعدات الأخرى خلال الأشهر الأكثر دفئًا. أصحاب المنازل الذين يتطلعون إلى تقليص بصمتهم الكربونية عن طريق التحول من الغاز إلى الأجهزة الكهربائية يحتاجون أيضًا إلى المزيد من الطاقة. ويكشف “كما أن وجود السيارة الكهربائية سيزيد من نفقات الكهرباء بنسبة 25-30%”.
علاوة على ذلك، وبسبب العمر والاستهلاك، تصبح الأنظمة القديمة غير فعالة، وتستخرج المزيد من الطاقة لنفس الإنتاج. ويقول: “إن أي معدات، بما في ذلك الألواح الشمسية وأنظمة تكييف الهواء، تتدهور بمرور الوقت، وهذا هو السبب في أن مكيف الهواء القديم يستهلك طاقة أكبر بكثير مقارنة بالطريقة التي كان يعمل بها قبل 5 سنوات”.
باختصار، ليس من غير المعتاد أن ترتفع متطلبات الطاقة لاحقًا. بدلاً من التخطيط للتوسع المستقبلي، يوصي فيلد بتحجيم النظام مع بعض المساحة للنمو المستقبلي كلما أمكن ذلك. ويساعد هذا أيضًا على تعظيم الحوافز المالية المتاحة. ولكن إذا كانت مثل هذه الخطوة ترهق ميزانيتك، فإن البديل الآخر هو “محاولة تثبيت محولات دقيقة بواسطة المقاول الخاص بك لأن تعديلها سيكون سهلاً للغاية لاحقًا”، كما ينصح خبيرنا.
أشياء مهمة يجب معرفتها قبل تركيب ألواح شمسية إضافية لاحقًا
ولتبسيط الأمور، عادةً ما يتبع القائمون على التركيب وأصحاب المنازل قاعدة 20% للألواح الشمسية. لذا، فبدلاً من مطابقة الاستخدام الحالي للكهرباء، فإنهم يرفعون القدرة بنسبة 20٪ أخرى لمراعاة الاستخدام الإضافي أو فقدان الكهرباء بسبب تقلبات الطقس (مثل السحب أو الضباب أو المطر الذي يتداخل مع الإنتاج). ومع ذلك، إذا ثبت أن هذا غير كاف وكنت بحاجة إلى ألواح شمسية إضافية في المستقبل بسبب التفضيلات المتطورة، فاعلم ما يلي: “سيتم بالتأكيد النظر في التعديل وسيتطلب الحصول على تصاريح جديدة من المرافق الخاصة بك،” يوضح جريج فيلد في مقابلته الحصرية مع هاوس دايجست.
وكما يمكنك أن تتخيل، فإن الحصول على تصاريح جديدة، وتوظيف عمال التركيب، وتحديث اتفاقيات الربط البيني يمكن أن يضيف الوقت والنفقات. “من المحتمل أيضًا أن يؤثر ذلك على صافي القياس/صافي الفواتير الخاص بك وقد يؤدي إلى فقدان الحقوق الموروثة.” على سبيل المثال، منذ وقت ليس ببعيد، تحولت ولاية كاليفورنيا إلى تعريفة صافي الفواتير، مما أدى إلى تقليل التعويضات على أسعار الطاقة بشكل كبير. في حين أن العملاء المسجلين مسبقًا في هيكل القياس الصافي يمكنهم الاستمرار في التمتع بمزايا أفضل، فقد تمت ترقيتهم إلى أحدث سياسة إذا قاموا بتوسيع قدرتهم الحالية بنسبة 10% أو 1 كيلووات، أيهما أعلى.
علاوة على ذلك، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى المزيد من اللوحات، قد يكون من المقرر استبدال أجزاء أخرى من النظام بسبب التدهور أو تجاوز القدرات إلى الحد الأقصى. ويخلص إلى القول: “أخيرًا، تتغير الخلايا الكهروضوئية بسرعة كبيرة لدرجة أن الحصول على نفس الحجم ونفس القدرة بعد سنوات قد يكون أمرًا صعبًا”.