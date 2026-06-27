الخطأ الوحيد الذي يجب تجنبه عند شراء الألواح الشمسية (وهو ليس ما تعتقده)

سواء كنت تشعر بالضجر من الارتفاع الشديد في فواتير الكهرباء، أو كنت مرهقًا بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو انقطاع المرافق، أو تجاوزت نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الموجود لديك، فمن المحتمل أنك فكرت في التحول إلى الألواح الشمسية للحصول على بعض الراحة. بالإضافة إلى تعويض تكاليف الطاقة، قد تؤهلك الألواح الشمسية للحصول على أرصدة في فاتورة الطاقة الخاصة بك إذا قام نظامك بإرسال الطاقة الزائدة إلى الشبكة. علاوة على ذلك، فإن إضافة الألواح الشمسية إلى منزلك يمكن أن يزيد من قيمته بنسبة 6.9% تقريبًا وفقًا لأحدث الأبحاث من SolarReviews.

ومع ذلك، عند شراء الألواح الشمسية، تجنب الوقوع في خطأ شراء المزيد مقدمًا إذا كنت لا تخطط لإضافتها إلى النظام على الفور. قد يبدو هذا غير بديهي لأن العديد من أصحاب المنازل يريدون التخطيط مسبقًا لاحتياجات الطاقة المستقبلية. لكن جريج فيلد، مالك PGT Home Energy Solutions وHomeSmart Solar Realtor، يشعر أن شرائها مسبقًا للتثبيت لاحقًا ليس أمرًا جديرًا بالاهتمام. أتساءل لماذا؟ “لأن الخلايا الكهروضوئية هي أنظمة متطورة ذات قيود على الجهد والسعة” ، يوضح في مقابلته الحصرية مع House Digest.

يمكن للتخزين على المدى الطويل أن يخلق تحديات، خاصة في المناخات الحارة حيث قد تصبح درجات الحرارة داخل المرائب شديدة. ويضيف: “إلى جانب ذلك، فإن خلايا الخلايا الكهروضوئية حساسة للغاية. والتخزين الطويل يشكل مخاطر تشققها حتى قبل تركيبها”. لهذه الأسباب، يقول لنا خبيرنا: “لا يمكن وضع اللوحات الإضافية جانبًا لاستخدامها لاحقًا، ولكن يجب أن تنضم فورًا إلى النظام الحالي”.