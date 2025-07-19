الخطر المحتمل على المدى الطويل إذا كنت لا تعالج من القلق على النوم

نوم ليلة سعيدة يحسن صحتك بطرق أكثر مما قد تدرك. إلى جانب منعك من الإيماءة على مكتبك ، فإن الحصول على ما يكفي من النوم يساعدك على الحفاظ على التركيز في العمل حتى تتمكن من أن تكون أكثر إنتاجية. يعمل نظام المناعة الخاص بك أيضًا على العمل أثناء الراحة ، مما يساعدك على حمايتك من المرض. يمكن أن يؤدي إعطاء الأولوية للنوم إلى انخفاض مستويات الإجهاد ومزاج أفضل أيضًا. على المدى الطويل؟ النوم يساعدك على حمايتك من حالات مزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يساعدك الحصول على هذه الساعات السابعة في الحفاظ على وزن صحي.
لكن معرفة مدى أهمية النوم يمكن أن تجعل من الصعب في بعض الأحيان النوم. يقول الدكتور راج داسجوبتا ، كبير المستشارين الطبيين للنوم البوبوليس ، إن القلق من النوم هو الخوف من أنك إما لن تكون قادرًا على النوم أو أن هناك شيئًا ما قد يحدث أثناء نومك. يقول: “يتراكم هذا الإجهاد ليلة بعد الليل ويجعل من الصعب النوم في الواقع ، لذلك يصبح دورة محبطة”.
نتيجة لذلك ، قد ينتهي بك المطاف في النوم المزمن. وقال داسجوبتا: “إذا لم يتم علاجها ، فإن قلق النوم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مع كمية النوم وجودةها ، والتي ترتبط بزيادة السكر في الدم ، ومقاومة الأنسولين ، وزيادة مستويات الكورتيزول ، والتي قد تزيد بمرور الوقت من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2”.
يختلف قلق النوم عن القلق العام
إنه شيء واحد أن تشعر بالقلق حيال الحياة قبل النوم. يمكن أن يؤثر عليك اضطراب القلق العام على مدار اليوم ، مما يؤدي إلى القلق أو الإفراط في التفكير في الأحداث أو عدم اليقين في حياتك. يمكن أن يؤدي أيضا إلى الأرق كعرض. لكن قلق النوم يدور حول التأكيد على ما إذا كنت ستحصل على ما يكفي من النوم والشعور وكأنك تفشل في ذلك. قد تركز أفكارك قبل النوم على المدة التي سيستغرقها النوم أو عدد المرات التي ستقوم فيها وتتحول خلال الليل.
يقارن Goodrx قلق النوم بقلق الأداء ، باستثناء “الأداء” هو النوم. قد تلاحظ أيضًا الأعراض الجسدية مثل الأرق أو التوتر العضلي أو التنفس الضحل. يمكن أن تتغذى هذه الأعراض على الأرق ، مما يجعل من الصعب النوم.
هذا لا يعني أن قلق النوم يحدث دائمًا من تلقاء نفسه. يمكن أن يكون أيضًا أحد أعراض حالات الصحة العقلية الأخرى مثل اضطراب القلق العام. يمكنك أيضًا تطوير قلق النوم إذا تم تشخيص إصابتك باضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) أو مرض انفصام الشخصية أو اضطراب الهلع. يمكن أن يظهر إلى جانب اضطرابات النوم مثل متلازمة الساقين المضطربة أو توقف التنفس أثناء النوم أو حتى المشي. إن شرب الكثير من الكحول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بقلق النوم.
كيف يتم علاج قلق النوم
إذا كنت تعتقد أنك قد تشعر بالقلق من النوم ، يمكن أن ينظر طبيبك إلى عادات نومك وأسلوب الحياة والتاريخ النفسي للحصول على صورة أوضح لما وراء أعراضك. نظرًا لأن القضايا النفسية الأساسية يمكن أن تسهم في قلق النوم ، فقد يحيلك طبيبك إلى أخصائي الصحة العقلية لتشخيص أكثر دقة. إذا تم الاشتباه في اضطراب النوم ، فقد تحتاج إلى المشاركة في دراسة النوم لمراقبة التنفس ومعدل ضربات القلب ونشاط الدماغ أثناء النوم.
وقال داسجوبتا: “يبدأ العلاج عادةً بالعلاج السلوكي المعرفي للأرق (CBT-I) ، مما يساعد على كسر دورة الأفكار القلق حول النوم”. “أتحدث أيضًا مع المرضى عن عادات تقليل الإجهاد ونظافة النوم الجيدة ، وأحيانًا تلعب الدواء دورًا قصير الأجل أيضًا ، اعتمادًا على الموقف”.
نظافة النوم تعني إنشاء روتين وبيئة تعزز الراحة والاسترخاء. يتضمن ذلك في كثير من الأحيان الحفاظ على جدول نوم متسق ، والبناء في طقوس نوم مهدئة ، والتأكد من أن سريرك وغرفة النوم باردة ومريحة وديفة للنوم.