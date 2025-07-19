الخطر المحتمل على المدى الطويل إذا كنت لا تعالج من القلق على النوم

نوم ليلة سعيدة يحسن صحتك بطرق أكثر مما قد تدرك. إلى جانب منعك من الإيماءة على مكتبك ، فإن الحصول على ما يكفي من النوم يساعدك على الحفاظ على التركيز في العمل حتى تتمكن من أن تكون أكثر إنتاجية. يعمل نظام المناعة الخاص بك أيضًا على العمل أثناء الراحة ، مما يساعدك على حمايتك من المرض. يمكن أن يؤدي إعطاء الأولوية للنوم إلى انخفاض مستويات الإجهاد ومزاج أفضل أيضًا. على المدى الطويل؟ النوم يساعدك على حمايتك من حالات مزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يساعدك الحصول على هذه الساعات السابعة في الحفاظ على وزن صحي.

لكن معرفة مدى أهمية النوم يمكن أن تجعل من الصعب في بعض الأحيان النوم. يقول الدكتور راج داسجوبتا ، كبير المستشارين الطبيين للنوم البوبوليس ، إن القلق من النوم هو الخوف من أنك إما لن تكون قادرًا على النوم أو أن هناك شيئًا ما قد يحدث أثناء نومك. يقول: “يتراكم هذا الإجهاد ليلة بعد الليل ويجعل من الصعب النوم في الواقع ، لذلك يصبح دورة محبطة”.

نتيجة لذلك ، قد ينتهي بك المطاف في النوم المزمن. وقال داسجوبتا: “إذا لم يتم علاجها ، فإن قلق النوم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مع كمية النوم وجودةها ، والتي ترتبط بزيادة السكر في الدم ، ومقاومة الأنسولين ، وزيادة مستويات الكورتيزول ، والتي قد تزيد بمرور الوقت من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2”.