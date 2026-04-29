الخطوة الحاسمة التي يجب القيام بها قبل إحضار زهور الفاوانيا المقطوعة إلى الداخل لإبعاد الآفات

من المحترفين المتمرسين إلى أولئك الذين يضعون مجرفهم الأول في التراب، يتفاجأ البستانيون كل يوم بالزحف المخيف. سواء كان ذلك مع عنكبوت يلف جندبًا في حريره أو دودة طماطم بحجم إصبعك، فإن اللقاءات الجديرة بالرعشة هي الثمن الذي ندفعه لقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق. إذا كانت زهور الفاوانيا (Paeonia spp.) تزدهر في حديقتك، فكن مستعدًا لمفاجأة كهذه، خاصة عندما تخطط لقصها وإحضارها إلى الداخل. قبل أن تفعل ذلك، اغسل أزهار الفاوانيا بالماء والصابون كخطوة حاسمة لإبقاء الآفات مثل النمل والمن خارج المكان الذي تنتمي إليه.

ينجذب النمل إلى زهور الفاوانيا بسبب الرحيق الذي تنتجه. قد يكون لديك أيضًا حشرة المن – آفة الفاوانيا الشائعة الأخرى التي يجب أن تكون على دراية بها والتي يمكن أن تجتذب المزيد من النمل – على أزهارك. في الحديقة، قد تكون قادرًا على اتباع نهج “عش ودع غيرك يعيش” تجاه النمل الموجود على زهور الفاوانيا، لكن الأمر مختلف إذا كنت تريد إحضارهم إلى الداخل. يمكن التخلص من بعض الحشرات عن طريق هزها وغسلها بالماء، لكن الخطوة الأساسية هي استخدام الماء والصابون.

كل ما عليك فعله هو ملء وعاء بالماء وإضافة القليل من صابون الأطباق ثم غمر زهور الفاوانيا. أعطهم حفيفًا سريعًا واتركهم لبضع دقائق للتخلص من النمل. إذا أردت، اشطفهم بعد ذلك لإزالة أي بقايا صابون أو بقايا نمل.