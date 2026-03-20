الخطوة الحاسمة للعناية بالعشب والتي تبدأ في شهر مارس للحصول على عشب صحي طوال الموسم

كل شخص لديه ذلك الجار الذي يبدو دائمًا أنه يمتلك العشب الأخضر المثالي والأكثر خصوبة كل صيف والذي يجعل المبنى بأكمله يشعر بالغيرة. لكن هذا لا يحدث بالصدفة. إذا كنت تريد ساحة تنافس ساحة منزلك، فالأمر يبدأ بخطوة واحدة حاسمة يمكنك القيام بها في شهر مارس: أول عملية قص خفيفة. إنها طريقة ذكية لتحسين حديقتك دون إنفاق سنت واحد وجعلها جاهزة للنمو طوال الموسم.
الحيلة هي التأكد من أنها مجرد قصة قصيرة. نحن لا نقوم بتسريع محرك جزازات العشب لدينا ونشحن بأقصى سرعة عبر الفناء مثل الثور في متجر صيني. يمكن أن يؤدي الجز كثيرًا أو القطع إلى مستوى منخفض جدًا إلى ما يسمى سلخ فروة الرأس. يمكن أن تعرض الجروح العميقة التربة لأشعة الشمس، مما يتسبب في نمو الأعشاب الضارة. ويمكن أيضًا أن يترك تاج العشب عرضة للتجميد غير المتوقع الذي قد يحدث قبل وصول الصيف.
وبدلاً من ذلك، فإننا نقوم فقط بإعادة العشب إلى الحياة بعد شتاء طويل بارد. إن استخدام إعداد شفرة عالية لطيف على جزازة العشب يمنح العشب تقليمًا لطيفًا ويقطع الطبقة العليا من الأوراق القديمة وسيقان النباتات الميتة التي ربما تكون قد تطايرت من الحديقة خلال فصل الشتاء. إن إعطائها هذا القص الأولي سيعزز جذورها ويشجع النمو الجديد للحصول على حديقة أكثر صحة وأكثر سمكًا.
كيف تعطي العشب الخاص بك أول جز في الربيع
تعد جزازة العشب الجيدة إحدى أدوات العشب الأساسية للحصول على عشب أخضر صحي. ولكن قبل أن تتجه إلى المرآب لإزالة الغبار عنه، تأكد من تجنب الأخطاء التي يرتكبها الجميع عند قص العشب من خلال التأكد من أن العشب جاهز للقطع في المقام الأول. ستعرف أنه من الآمن البدء في القص عندما يجف العشب، ويصل ارتفاعه إلى 4.5 بوصة على الأقل، والأرض ليست موحلة أو مبللة. نحن نعلم أن فصل الربيع يمكن أن يجعلك متلهفًا للخروج إلى الفناء، ولكن انتظار هذه الظروف قبل القص سيساعد على ضمان عدم إلحاق ضرر أكبر من نفعك عندما يتعلق الأمر بالقفز على هذا العشب الصيفي الأخضر الرائع.
عندما تتأكد من أن العشب آمن للقص، فقد حان الوقت لإعداد المعدات. إذا كانت جزازة العشب موجودة في سقيفة أو مرآب طوال الشتاء، فستحتاج إلى شحذ الشفرات والتأكد من خلوها من أي صدأ قد يكون تراكم منذ آخر استخدام لها. يمكن للشفرة الحادة اللطيفة أن تمنع أشياء مثل تحمير العشب والمرض. ارفع الشفرة إلى أعلى مستوى لها بحيث تقوم فقط بقص القليل من الأعلى ولا تقطع أكثر من ثلث ارتفاع العشب. بمجرد الانتهاء من فحص العشب باستخدام الجزازة، يمكنك ترك القصاصات القصيرة لتغوص في العشب المتبقي كسماد.