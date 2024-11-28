الخطوة المهمة التي لا يجب عليك تخطيها قبل إزالة عشبة رأس الماعز

لا تعد الأعشاب الضارة الموجودة في حديقتك أخبارًا جيدة أبدًا، لكن بعض الأعشاب الضارة شديدة الضرر لدرجة أن تدميرها يحظى فعليًا بموافقة الحكومة. تُعرف باسم “الأعشاب الضارة” وتوجد عشبة رأس الماعز أو عشبة البزل (Tribulus terrestris) في تلك القائمة. هناك العديد من الطرق لإخراج الكرمة المثقوبة من حديقتك ولكن هناك خطوة واحدة لا يجب أن تتجاهلها وهي ارتداء ملابس واقية شديدة التحمل لتجنب الإصابة بالبذور الحادة.
ستحتاج إلى معدات السلامة هذه لأنك ستحتاج إلى إزالة النبات أولاً لتمنحك المزيد من الوصول إلى السبب الحقيقي لمشكلتك المستمرة: البذور الموجودة في تلك الأشواك المتساقطة المخيفة. تتكاثر رؤوس الماعز عن طريق البذور التي تبقى قابلة للحياة لمدة أربع إلى خمس سنوات. لذلك، حتى عندما تموت النباتات خلال المواسم الباردة، يمكن أن تظل هذه البذور خاملة في التربة حتى تصبح الظروف مواتية مرة أخرى لتنمو وتنمو. يعد اقتلاع النباتات ثم جمع أي بذور متساقطة طريقة رائعة يجب اتباعها. تعمل بكرات رأس الماعز عن طريق التقاط هذه البذور عبر غلاف من القماش وكشطها في حوض الصيد. عندما يمتلئ الحوض، يمكنك تفريغه في الورق المقوى للتخلص منه بشكل آمن. يمكنك الحصول على واحدة مقابل 295 دولارًا من موقع Goathead Roller الرسمي. بدلًا من ذلك، يمكنك استخدام سجادة قديمة لجمع البذور. ما عليك سوى الضغط على السجادة فوق المنطقة التي تحتوي على النباتات وسوف تلتصق بها الأشواك.
أفضل الممارسات لسحب الأعشاب الضارة
في حين أن شد اليد هو أحد أقل الطرق ضررًا للتخلص من الحشائش الضارة، تأكد من ارتداء قفازات وأحذية طويلة ومعاطف سميكة أثناء العمل مع أعشاب رأس الماعز. يمكن لأشواكها أن تثقب إطارات الدراجات، لذا لن تكون هناك فرصة للقفازات أو الملابس أو الأحذية الواهية.
أفضل وقت لاقتلاع هذه الحشائش هو قبل أن تتفتح وتبدأ في إنتاج البذور. عليك أن تكون يقظًا حيث يمكنهم الانتقال من الشتلات إلى النباتات المزهرة في ثلاثة أسابيع فقط. عادةً ما تزهر أعشاب رأس الماعز من أواخر الربيع إلى أوائل الخريف، لذا يجب أن تبدأ في البحث عنها في أوائل الربيع. إنها فكرة جيدة أن تسقي الأرض بلطف مسبقًا لتليين التربة بحيث يمكن إزالة نظام الجذر بسهولة أكبر، لكن حاول ألا تسقي كثيرًا لمنع البذور من الانتشار في الجريان السطحي. اسحب دائمًا من زاوية جانبية لمنع قطع الجذع وترك الجذر الرئيسي في التربة. لاحظ أنه إذا كان هناك غزو بالقرب من منزلك، فمن المحتمل أن يتم إعادة إدخال بعضها إلى حديقتك عبر المركبات والأحذية والحيوانات وما إلى ذلك. وهذا يعني أنه يتعين عليك الاستمرار في مراقبة حديقتك عن كثب حيث أنه من الصعب القضاء على أعشاب الماعز وسوف يتم القضاء عليها. استفد من أي أخطاء شائعة ترتكبها في إزالة الأعشاب الضارة للعودة إلى حديقتك.