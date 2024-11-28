الخطوة المهمة التي لا يجب عليك تخطيها قبل إزالة عشبة رأس الماعز

لا تعد الأعشاب الضارة الموجودة في حديقتك أخبارًا جيدة أبدًا، لكن بعض الأعشاب الضارة شديدة الضرر لدرجة أن تدميرها يحظى فعليًا بموافقة الحكومة. تُعرف باسم “الأعشاب الضارة” وتوجد عشبة رأس الماعز أو عشبة البزل (Tribulus terrestris) في تلك القائمة. هناك العديد من الطرق لإخراج الكرمة المثقوبة من حديقتك ولكن هناك خطوة واحدة لا يجب أن تتجاهلها وهي ارتداء ملابس واقية شديدة التحمل لتجنب الإصابة بالبذور الحادة.

ستحتاج إلى معدات السلامة هذه لأنك ستحتاج إلى إزالة النبات أولاً لتمنحك المزيد من الوصول إلى السبب الحقيقي لمشكلتك المستمرة: البذور الموجودة في تلك الأشواك المتساقطة المخيفة. تتكاثر رؤوس الماعز عن طريق البذور التي تبقى قابلة للحياة لمدة أربع إلى خمس سنوات. لذلك، حتى عندما تموت النباتات خلال المواسم الباردة، يمكن أن تظل هذه البذور خاملة في التربة حتى تصبح الظروف مواتية مرة أخرى لتنمو وتنمو. يعد اقتلاع النباتات ثم جمع أي بذور متساقطة طريقة رائعة يجب اتباعها. تعمل بكرات رأس الماعز عن طريق التقاط هذه البذور عبر غلاف من القماش وكشطها في حوض الصيد. عندما يمتلئ الحوض، يمكنك تفريغه في الورق المقوى للتخلص منه بشكل آمن. يمكنك الحصول على واحدة مقابل 295 دولارًا من موقع Goathead Roller الرسمي. بدلًا من ذلك، يمكنك استخدام سجادة قديمة لجمع البذور. ما عليك سوى الضغط على السجادة فوق المنطقة التي تحتوي على النباتات وسوف تلتصق بها الأشواك.