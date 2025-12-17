الخطوة المهمة التي يجب اتخاذها مع شجرة عيد الميلاد الحية التي تمنع الحساسية

لا شيء يتفوق على شجرة عيد الميلاد الحقيقية في هذا الوقت من العام. يبدو رائعًا، ورائحته رائعة، ويجعل مساحتك بأكملها تشعر بالاحتفال على الفور. ولكن في تطور غير احتفالي، قد يجلب أيضًا قدرًا مدهشًا من الأشياء التي لم تطلبها إلى منزلك، وهذا هو السبب وراء معاناة العديد من الأشخاص من بداية الحساسية. نظرًا لأنهم يأتون إلى منزلك من المزارع والشاحنات وساحات التخزين، فغالبًا ما تكون أشجار عيد الميلاد الحية مغطاة بحبوب اللقاح وجراثيم العفن والأوساخ الخارجية العامة. بمجرد إدخال الشجرة إلى البيئة الداخلية الدافئة لمنزلك، لن تبقى تلك الجزيئات على الفروع فحسب. وينتهي بها الأمر بالانتشار عبر الهواء والتأثير على جودة الهواء في منزلك.
هذا هو السبب في أن غسل شجرة عيد الميلاد الخاصة بك قبل إدخالها إلى منزلك يعد خطوة مهمة (ومهملة للغاية) للحصول على مزاج احتفالي. وهي في الحقيقة ليست معقدة كما تبدو. قبل إحضارها، ما عليك سوى استخدام خرطوم الحديقة لشطف الشجرة بأكملها بلطف من أعلى إلى أسفل لإزالة حبوب اللقاح السطحية والعفن والغبار وأي ملوثات أخرى. المفتاح هو عدم إيذاء الإبر، لذا اشطفها بلطف. ثم اتركه يجف بشكل صحيح، ربما في المرآب أو السقيفة أو المنطقة الخارجية المغطاة. هذا الجزء مهم حقًا، حيث أن الشجرة الرطبة يمكن أن تشجع بالفعل على نمو المزيد من العفن.
كيفية تنظيف الأشجار الاصطناعية لتجنب مسببات الحساسية المحمولة جوا
إذا كنت تعاني من الحساسية أو المواد المهيجة وتعتقد أن شجرة عيد الميلاد الاصطناعية هي الخيار الأكثر أمانًا، حسنًا، فكر مرة أخرى، لأنها ليست خالية من مسببات الحساسية تلقائيًا. لا يزال بإمكان النسخة الاصطناعية جمع الغبار وشعر الحيوانات الأليفة والمهيجات الأخرى أثناء تخزينها في العلية أو المرآب الخاص بك لمعظم أيام العام. وعندما تخرجه لتفريغه وتزيينه، فإنك ترسل كل تلك الجزيئات مباشرة إلى مساحة المعيشة الخاصة بك.
لذلك، بالإضافة إلى تنظيف الأشجار الحية، يجب عليك أيضًا تنظيف شجرتك الاصطناعية. بطريقة مماثلة، يمكنك أخذها للخارج بمجرد إخراجها من التخزين (أو ببساطة وضعها في حوض الاستحمام) ثم استخدام مكنسة كهربائية مع فرشاة ناعمة لإزالة الغبار من الفروع بلطف، والعمل بعناية من قسم إلى آخر. إذا كانت شجرتك من البلاستيك أو PVC، فيمكنك مسح الفروع بقطعة قماش مبللة قليلاً من الألياف الدقيقة. أو يمكنك ببساطة شطفه باستخدام رأس دش لطيف أو زجاجة رذاذ مملوءة بالماء وكمية صغيرة من صابون الأطباق المعتدل للمساعدة في إزالة البقايا العنيدة.
وهي ليست الشجرة فقط. يمكن أيضًا أن تحتوي الزينة وتنورة الشجرة وأي شيء آخر تحتفظ به في صندوق تخزين على مسببات الحساسية، لذا فمن الحكمة مسحها أيضًا قبل تزيينها. وأخيرًا، اترك كل شيء يجف تمامًا قبل إحضاره إلى غرفة المعيشة الخاصة بك. نعم، يستغرق الاستعداد للعطلات بهذه الطريقة وقتًا أطول قليلاً، لكن الأمر يستحق ذلك عندما تستمتع بموسم الأعياد دون أي إزعاج.