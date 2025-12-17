الخطوة المهمة التي يجب اتخاذها مع شجرة عيد الميلاد الحية التي تمنع الحساسية

لا شيء يتفوق على شجرة عيد الميلاد الحقيقية في هذا الوقت من العام. يبدو رائعًا، ورائحته رائعة، ويجعل مساحتك بأكملها تشعر بالاحتفال على الفور. ولكن في تطور غير احتفالي، قد يجلب أيضًا قدرًا مدهشًا من الأشياء التي لم تطلبها إلى منزلك، وهذا هو السبب وراء معاناة العديد من الأشخاص من بداية الحساسية. نظرًا لأنهم يأتون إلى منزلك من المزارع والشاحنات وساحات التخزين، فغالبًا ما تكون أشجار عيد الميلاد الحية مغطاة بحبوب اللقاح وجراثيم العفن والأوساخ الخارجية العامة. بمجرد إدخال الشجرة إلى البيئة الداخلية الدافئة لمنزلك، لن تبقى تلك الجزيئات على الفروع فحسب. وينتهي بها الأمر بالانتشار عبر الهواء والتأثير على جودة الهواء في منزلك.

هذا هو السبب في أن غسل شجرة عيد الميلاد الخاصة بك قبل إدخالها إلى منزلك يعد خطوة مهمة (ومهملة للغاية) للحصول على مزاج احتفالي. وهي في الحقيقة ليست معقدة كما تبدو. قبل إحضارها، ما عليك سوى استخدام خرطوم الحديقة لشطف الشجرة بأكملها بلطف من أعلى إلى أسفل لإزالة حبوب اللقاح السطحية والعفن والغبار وأي ملوثات أخرى. المفتاح هو عدم إيذاء الإبر، لذا اشطفها بلطف. ثم اتركه يجف بشكل صحيح، ربما في المرآب أو السقيفة أو المنطقة الخارجية المغطاة. هذا الجزء مهم حقًا، حيث أن الشجرة الرطبة يمكن أن تشجع بالفعل على نمو المزيد من العفن.