الخل الذي تم الاستهانة به والذي يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول ويحميك من سرطان الجلد

يمكن أن يمنحك الخل الذي تختاره أكثر من مجرد نكهة. ويمكن أن يساعدك أيضًا على تجنب حالات طبية معينة. في الواقع، يقال إن الخل الذي تم التقليل من شأنه يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول وكذلك يقلل من تطور بعض أنواع السرطان: خل النبيذ الأحمر.

من المؤكد أن جميع أنواع الخل قد تقدم فوائد صحية. أشارت دراسة أجريت عام 2014 في مجلة علوم الأغذية إلى أن الخل بشكل عام له تأثيرات مضادة للأورام ومكافحة الكوليسترول. لماذا يبرز خل النبيذ الأحمر فيما يتعلق بالكوليسترول والسرطان؟ الجواب يأتي من المكون الأساسي، النبيذ الأحمر. نظرًا لأن خل النبيذ الأحمر يبدأ كنبيذ أحمر، فإن الاثنين يتشاركان في بعض العناصر الغذائية، ولا سيما ريسفيراترول، وهو مركب وقائي محتمل، وفقًا لموقع WebMD.

على الرغم من أن عملية التخمير التي تحول النبيذ الأحمر إلى خل النبيذ الأحمر تقلل من كمية ريسفيراترول في المنتج النهائي، إلا أن بعض ريسفيراترول يبقى على قيد الحياة. ووفقًا لمراجعة عام 2018 في الطب الحيوي، يبدو أن ريسفيراترول يوفر حماية مضادة للأكسدة ضد مشاكل القلب والأوعية الدموية وتطور الأورام السرطانية. لكن ريسفيراترول ليس هو العنصر الغذائي الوحيد في خل النبيذ الأحمر الذي يجعله غذاءً فعالاً.