الخل الذي تم الاستهانة به والذي يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول ويحميك من سرطان الجلد

يمكن أن يمنحك الخل الذي تختاره أكثر من مجرد نكهة. ويمكن أن يساعدك أيضًا على تجنب حالات طبية معينة. في الواقع، يقال إن الخل الذي تم التقليل من شأنه يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول وكذلك يقلل من تطور بعض أنواع السرطان: خل النبيذ الأحمر.
من المؤكد أن جميع أنواع الخل قد تقدم فوائد صحية. أشارت دراسة أجريت عام 2014 في مجلة علوم الأغذية إلى أن الخل بشكل عام له تأثيرات مضادة للأورام ومكافحة الكوليسترول. لماذا يبرز خل النبيذ الأحمر فيما يتعلق بالكوليسترول والسرطان؟ الجواب يأتي من المكون الأساسي، النبيذ الأحمر. نظرًا لأن خل النبيذ الأحمر يبدأ كنبيذ أحمر، فإن الاثنين يتشاركان في بعض العناصر الغذائية، ولا سيما ريسفيراترول، وهو مركب وقائي محتمل، وفقًا لموقع WebMD.
على الرغم من أن عملية التخمير التي تحول النبيذ الأحمر إلى خل النبيذ الأحمر تقلل من كمية ريسفيراترول في المنتج النهائي، إلا أن بعض ريسفيراترول يبقى على قيد الحياة. ووفقًا لمراجعة عام 2018 في الطب الحيوي، يبدو أن ريسفيراترول يوفر حماية مضادة للأكسدة ضد مشاكل القلب والأوعية الدموية وتطور الأورام السرطانية. لكن ريسفيراترول ليس هو العنصر الغذائي الوحيد في خل النبيذ الأحمر الذي يجعله غذاءً فعالاً.
طريقة طبيعية لخفض الكولسترول
يلعب حمض الأسيتيك، وهو منتج ثانوي للتخمير، دورًا محددًا في قدرة خل النبيذ الأحمر المحتملة على تقليل نسبة الكوليسترول المرتفع. نظرًا لأن جميع أنواع الخل تحتوي على حمض الأسيتيك، فإن الاستكشافات السريرية لعلاقة أي خل بتحسين مستويات الكوليسترول من خلال تدخل حمض الأسيتيك تستحق النظر.
مثال على ذلك، بحثت دراسة أجريت عام 2023 في مجلة Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare في تأثير خل التفاح على الكوليسترول لدى المشاركين البالغين المصابين بالسكري. بعد تناول الخل يوميًا لمدة ثمانية أسابيع، أظهر المشاركون تحسينات في مستوى الكوليسترول الضار LDL، ظاهريًا بسبب الطريقة التي يثبط بها حمض الأسيتيك الطريقة التي تقوم بها بعض الإنزيمات بتخليق الدهون داخل الجسم بناءً على دراسات سابقة على الحيوانات.
في دراسة أجريت عام 2010 ونشرت في مجلة Lipids in Health and Disease، أظهرت الأرانب التي تم تغذيتها بنظام غذائي عالي الكوليسترول بالإضافة إلى مكملات الخل تراكمًا أقل للكوليسترول من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك. قادت هذه النتائج الباحثين إلى الاعتقاد بأن تناول الخل بعد الوجبة يمكن استخدامه كعلاج وقائي للقلب لأولئك الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول. ومع ذلك، بما أن الدراسة أجريت على الحيوانات، فقد لا تترجم نتائجها إلى البشر.
طعام يمنع سرطان الجلد من التطور
دعنا ننتقل إلى فحص خل النبيذ الأحمر كأداة محتملة للوقاية من سرطان الجلد. ويبدو أن الريسفيراترول هو المحرك الرئيسي لفوائد خل النبيذ الأحمر، إذا كانت التجارب السريرية تشير إلى أي شيء. على سبيل المثال، في دراسة أجريت عام 2018 في OncoTargets and Therapy، تم اختبار ريسفيراترول لمعرفة ما إذا كان قد أوقف تكاثر خلايا سرطان الجلد في الظروف المختبرية. ووجد الباحثون أنه فعل ذلك، وخلصوا إلى أن ريسفيراترول قد يكون مفيدا في الوقاية من حالات سرطان الجلد أو علاجها.
وفي دراسة أخرى أجريت عام 2018 في المجلة الدولية للطب الجزيئي، تم الإشادة مرة أخرى بالريسفيراترول لإمكاناته كعامل وقائي كيميائي، خاصة ضد نمو سرطان الجلد الخبيث داخل خط الخلايا السرطانية. في الواقع، يبدو أن ريسفيراترول يثبط تعبير خلايا سرطان الجلد. ومع ذلك، مثل الدراسة السابقة، تم إجراء هذه الدراسة في ظروف معملية بدلاً من إجرائها على الحيوانات أو البشر. وبناء على ذلك، قد يعمل ريسفيراترول بشكل مختلف في مواقف العالم الحقيقي. ومع ذلك، قد تكون الفوائد المحتملة المرتبطة بالكوليسترول والسرطان لخل النبيذ الأحمر تستحق التذكر في المرة القادمة التي تتناول فيها الخل.