الخمسة الفيروسية أدناه المنظم المثالي لإرهاق كونترتوب الحمام

خمسة أدناه ، يقوم أحد المتسوقين بربط المتجر مع كل أنواع الأشياء اللطيفة والمفيدة التي تكلفها في الغالب 5 دولارات أو أقل ، كيف تجعل الحمام يبدو جميلًا ومنظمًا. أدخل رف القوس على الطاولة من خمسة أدناه. بسعر مثل بعض عناصر ديكور المنزل الخمسة الأخرى في 10 دولارات فقط ، يتم تشكيل هيكلها المعدني الذهبي مثل القوس ويدعم رففين زجاجيين يمكن استخدامه لخداع مجموعة متنوعة من العناصر الجميلة – العطور والكولونيا ، وزجاجات المكياج ، وألواح العيون الصغيرة ، وربما بعض tchotchkes ، أيضًا. تقع الأسلاك المعدنية التي تمسكها معًا على الجانب الحساس بصريًا ، مما يجعلها بمثابة تخزين لتخزين الحمام الذي يجعل روتينك في الصباح أسهل.
من الناحية الهيكلية ، يبلغ طولها ما يزيد قليلاً عن 11 بوصة ، وارتفاعها حوالي 8 بوصات ، وعمقها حوالي 5 بوصات. عادةً ما يضع مستخدمو هذا الرف الحلي عناصر أوسع وأقصر على الرف السفلي والعناصر الأطول في الأعلى بسبب قيود الارتفاع في الرف السفلي. المقصورة الأوسط كبيرة بما يكفي لليشاش صغير أو زجاجات قصيرة أو فرش المكياج بمقابض طويلة. الرف على العناصر العلوية مثل طبق الصابون ، أو كوب لفرشاة الأسنان أو فرش المكياج ، أو موزع الصابون المضغوط يدويًا مع مساحة لتجنيبها. شكل الرف يجعله مثاليًا لتخزين منشفة اليد الأنيق الذي لن يتخبط في مساحة العداد. نظرًا لشكله الفريد ، فإنه يفسح المجال بقطع ديكور ذات طابع مشابه ، مثل مناشف Hello Kitty Cotton اليدوية التي يمكن تعليقها على رفوف المنشفة القريبة.
رفع مستوى التخزين الخاص بك مع رف القوس خمسة أدناه
بصرف النظر عن كونه عنصرًا بأسعار معقولة جدًا ، يمكنك استخدامه لتزيين حمامك ، فإن هذا الرف سهل أيضًا لتخصيصه. نظرًا لأن الرف على شكل القوس يضم إطارًا ذهبيًا ، فهو بالفعل مزخرف في حد ذاته. ومع ذلك ، فقد أخذ بعض المشترين ذوي الأذكياء رسم أرفف القوس الخمسة الخاصة بهم لتتناسب مع ديكورهم.
لسوء الحظ ، لا يمكن إزالة الرففين الزجاجيان ، ولكن للتغلب على هذا ، يقوم صانعو الإبداع بإخراج الرفوف باستخدام شريط الرسام الأزرق. يتم قطع الأطراف الزائدة للشريط لتناسبها تمامًا بمساعدة سكين الأداة المساعدة ، مما يضمن ذلك أن يحصل بنية الرف على طبقة من الطلاء بغض النظر عن المكان الذي تنظر فيه. التقنية الأخرى التي ستضمن وجود طبقة متساوية هي تطبيق طلاء الرش في حركة كاسحة ذهابًا وإيابًا ، مع وجود يدك على الأقل على الأقل من الرف. هذا يقلل من إمكانية القطرات والبقع.
إن الطلاء الرش اللامع (على عكس واحد غير لامع) سيجعل هذا الرف تخزين الحمام. إذا لم تكن من محبي الذهب الأصلي ، فابحث عن طلاء الرش الداخلي/الخارجي في Krylon Fusion All-in-One في اللون الوردي اللامع الساخن أو الأسود أو الفضي أو أي لون آخر يكمل ديكورك. هذا النوع من الطلاء لا يتطلب الصنفرة وتوفير الوقت والجهد. إذا قمت برسم الرف ، فاحرص على ترك ما يكفي من وقت التجفيف قبل إضافة أساسيات الحمام الخاصة بك لتجنب الحصول على تلطيخ الطلاء على هذه العناصر.