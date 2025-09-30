الخمسة الفيروسية أدناه المنظم المثالي لإرهاق كونترتوب الحمام

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

خمسة أدناه ، يقوم أحد المتسوقين بربط المتجر مع كل أنواع الأشياء اللطيفة والمفيدة التي تكلفها في الغالب 5 دولارات أو أقل ، كيف تجعل الحمام يبدو جميلًا ومنظمًا. أدخل رف القوس على الطاولة من خمسة أدناه. بسعر مثل بعض عناصر ديكور المنزل الخمسة الأخرى في 10 دولارات فقط ، يتم تشكيل هيكلها المعدني الذهبي مثل القوس ويدعم رففين زجاجيين يمكن استخدامه لخداع مجموعة متنوعة من العناصر الجميلة – العطور والكولونيا ، وزجاجات المكياج ، وألواح العيون الصغيرة ، وربما بعض tchotchkes ، أيضًا. تقع الأسلاك المعدنية التي تمسكها معًا على الجانب الحساس بصريًا ، مما يجعلها بمثابة تخزين لتخزين الحمام الذي يجعل روتينك في الصباح أسهل.

من الناحية الهيكلية ، يبلغ طولها ما يزيد قليلاً عن 11 بوصة ، وارتفاعها حوالي 8 بوصات ، وعمقها حوالي 5 بوصات. عادةً ما يضع مستخدمو هذا الرف الحلي عناصر أوسع وأقصر على الرف السفلي والعناصر الأطول في الأعلى بسبب قيود الارتفاع في الرف السفلي. المقصورة الأوسط كبيرة بما يكفي لليشاش صغير أو زجاجات قصيرة أو فرش المكياج بمقابض طويلة. الرف على العناصر العلوية مثل طبق الصابون ، أو كوب لفرشاة الأسنان أو فرش المكياج ، أو موزع الصابون المضغوط يدويًا مع مساحة لتجنيبها. شكل الرف يجعله مثاليًا لتخزين منشفة اليد الأنيق الذي لن يتخبط في مساحة العداد. نظرًا لشكله الفريد ، فإنه يفسح المجال بقطع ديكور ذات طابع مشابه ، مثل مناشف Hello Kitty Cotton اليدوية التي يمكن تعليقها على رفوف المنشفة القريبة.