الخوف الصحي الذي لم تكن تعلم أن شايلين وودلي كان يعاني منه

خلال ظهورها في برنامج “She MD”، تحدثت الممثلة شايلين وودلي، الممثلة عن فيلم “Divergent”، عن مخاوفها الصحية التي مرت بها من قبل. وقالت للمضيفين: “كنت في وضع في أوائل العشرينات من عمري، ووصل الأمر إلى درجة أنني فقدت السمع، ولم أستطع المشي لفترات طويلة من الوقت دون الاضطرار إلى الاستلقاء لساعات وساعات والنوم. كل ما أكلته كان يؤذي معدتي”.

ليس من الواضح ما هو التشخيص أو التشخيص الذي تلقته وودلي أخيرًا، لكنها قالت إنها انتهى بها الأمر بالتنقل من طبيب إلى آخر بحثًا عن المساعدة بسبب كل المعلومات المتضاربة التي كانت تتلقاها. وقال وودلي: “لقد كان هذا الخلط بين القضايا والتشخيصات والأطباء المختلفين يخبرونني بأشياء مختلفة”. وألمحت النجمة أيضًا إلى أن هناك جانبًا يتعلق بالصحة العقلية لمرضها، قائلة إنها كانت عملية “النظر إلى الصدمات الحقيقية واضطراب ما بعد الصدمة الحقيقي الذي مررت به”.

وفي مناقشة سبب كون حالتها الصحية محبطة للغاية، قالت وودلي إنها كانت تأكل دائمًا جيدًا وتمارس الرياضة. وقالت: “لماذا أفقد الوعي كل شهر عندما تأتيني الدورة الشهرية؟ لماذا أعاني من قصور الغدة الدرقية؟ كل هذه الأشياء”.