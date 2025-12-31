الخوف الصحي الذي لم تكن تعلم أن شايلين وودلي كان يعاني منه

خلال ظهورها في برنامج “She MD”، تحدثت الممثلة شايلين وودلي، الممثلة عن فيلم “Divergent”، عن مخاوفها الصحية التي مرت بها من قبل. وقالت للمضيفين: “كنت في وضع في أوائل العشرينات من عمري، ووصل الأمر إلى درجة أنني فقدت السمع، ولم أستطع المشي لفترات طويلة من الوقت دون الاضطرار إلى الاستلقاء لساعات وساعات والنوم. كل ما أكلته كان يؤذي معدتي”.
ليس من الواضح ما هو التشخيص أو التشخيص الذي تلقته وودلي أخيرًا، لكنها قالت إنها انتهى بها الأمر بالتنقل من طبيب إلى آخر بحثًا عن المساعدة بسبب كل المعلومات المتضاربة التي كانت تتلقاها. وقال وودلي: “لقد كان هذا الخلط بين القضايا والتشخيصات والأطباء المختلفين يخبرونني بأشياء مختلفة”. وألمحت النجمة أيضًا إلى أن هناك جانبًا يتعلق بالصحة العقلية لمرضها، قائلة إنها كانت عملية “النظر إلى الصدمات الحقيقية واضطراب ما بعد الصدمة الحقيقي الذي مررت به”.
وفي مناقشة سبب كون حالتها الصحية محبطة للغاية، قالت وودلي إنها كانت تأكل دائمًا جيدًا وتمارس الرياضة. وقالت: “لماذا أفقد الوعي كل شهر عندما تأتيني الدورة الشهرية؟ لماذا أعاني من قصور الغدة الدرقية؟ كل هذه الأشياء”.
ما هي حالة الغدة الدرقية التي قد يعاني منها وودلي
ولم تذكر وودلي ما إذا كانت قد تأثرت بأي حالة طبية غير قصور الغدة الدرقية. ومع ذلك، تحدث هذه الحالة عندما لا تنتج الغدة الدرقية، وهي غدة على شكل فراشة تقع في الجزء الأمامي من الرقبة، ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية. عندما يحدث هذا، لا تستطيع الغدة القيام بعملها في تنظيم كيفية استخدام الجسم للطاقة. وتؤثر الهرمونات التي تنتجها هذه الغدة على العديد من أجهزة الجسم، بما في ذلك معدل ضربات القلب، والتنفس، والهضم، ودرجة حرارة الجسم، ونمو الدماغ، والنشاط العقلي، وصيانة الجلد والعظام، والخصوبة، وفقا لعيادة كليفلاند.
وتشير مايو كلينيك إلى أن هناك مجموعة من الأعراض التي قد يعاني منها الشخص المصاب بقصور الغدة الدرقية، بما في ذلك التعب، والحساسية للبرد، والإمساك، وجفاف الجلد، وزيادة الوزن، والوجه المنتفخ، والصوت الأجش، والشعر والجلد الخشن، وضعف العضلات، وعدم انتظام الدورة الشهرية، وترقق الشعر، وتباطؤ معدل ضربات القلب، والاكتئاب، ومشاكل في الذاكرة.
كيف يتم علاج قصور الغدة الدرقية
تضيف عيادة كليفلاند أن قصور الغدة الدرقية يتم علاجه في المقام الأول بالعلاج بالهرمونات البديلة لتوفير الهرمونات التي لا تستطيع الغدة الدرقية إنتاجها بنفسها (وهذا ما يحدث إذا لم يتم علاج قصور الغدة الدرقية). يشيع استخدام ليفوثيروكسين (سينثرويد، Levo-T). عند تناوله بانتظام، فإنه يعمل على استقرار مستويات الهرمونات لديك، مما يخفف من الأعراض. يكتبون أن الأمر يتطلب التجربة والخطأ للعثور على الجرعة الصحيحة، وسيستخدم طبيبك اختبار الدم للتأكد من أن هرمون الغدة الدرقية (TSH) الخاص بك في النطاق الصحيح. ويوضحون أيضًا أنه سيكون من الضروري تناول الدواء لبقية حياتك من أجل البقاء بصحة جيدة.
قالت وودلي في برنامج She MD إنها في صحة جيدة الآن. وقالت: “كل شيء يسير بالطريقة التي ينبغي أن يكون عليها. أنا بصحة جيدة للغاية. ويسعدني جدًا أن أتمكن من قول ذلك”.