الداعم السابق في ميامي، المتآمر بونزي نيفين شابيرو من بين أولئك الذين خفف بايدن الأحكام عليهم

نيفين شابيرو، الداعم السابق لميامي الذي أدى تورطه المارق مع المدرسة إلى تحقيق ضخم من NCAA وعقوبات كبيرة ضد الأعاصير، تم تخفيف عقوبته بتهمة تدبير مخطط بونزي بقيمة 930 مليون دولار من قبل الرئيس جو بايدن.

وكان شابيرو من بين 1499 مستفيدًا من التخفيفات التي أعلن عنها البيت الأبيض يوم الجمعة.

تظهر السجلات الفيدرالية أن شابيرو، الذي حُكم عليه في البداية في عام 2011 بالسجن لمدة 20 عامًا وسداد ما يقرب من 83 مليون دولار لمستثمريه المهجورين، سيتم إدراجه رسميًا على أنه أطلق سراحه في 22 ديسمبر.

تظهر سجلات المحكمة أن شابيرو كان في الحبس المنزلي منذ عام 2020.

وقالت وزارة العدل إن تخفيف الحكم لن يؤدي إلا إلى “تقليص فترة السجن”، مضيفة أن “هذا لا يعني العفو عن الجريمة الأساسية، ولكنه ببساطة يلغي جزءًا من العقوبة”.

تعد ملحمة شابيرو واحدة من أكثر الفصول فوضوية في تاريخ الرياضة الجامعية.

استغرق التحقيق في ميامي أكثر من 30 شهرًا، ويعود تاريخه إلى الوقت الذي اتصل فيه شابيرو لأول مرة بالرابطة الوطنية لرياضة الجامعات ليتفاخر بشكل أساسي بتورطه مع المدربين والرياضيين في ميامي ويحاول القضاء على الأشخاص الذين قال إنهم خانوه عندما واجه مشكلة قانونية.

حتى أنه كان هناك خطأ من قبل NCAA أثناء التحقيق في ميامي. استخدمت إدارة التنفيذ التابعة للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات – التي لا تملك سلطة الاستدعاء – بعض المعلومات التي جمعها المحامي من خلال الإفادات التي تم ترتيبها تحت ستار كونها جزءًا من قضية إفلاس شابيرو.

نظرًا لأن NCAA اعتبرت هذه المعلومات غير مشروعة، فقد أدى ذلك إلى إسقاط بعض الادعاءات. تمت معاقبة المحامي المتورط أيضًا من قبل نقابة المحامين في فلوريدا.

حتى أن أحد المحققين الذين عملوا في تحقيق الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات في ميامي لألعاب القوى كتب رسالة نيابة عن شابيرو إلى قاضٍ فيدرالي، قبل أيام فقط من الحكم عليه.

قال شابيرو لموقع Yahoo Sports في عام 2011 إنه أنفق “الملايين” على فوائد إضافية للرياضيين في ميامي. زعمت الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات، في إشعارها بالادعاءات التي تلقتها ميامي في عام 2013، أن شابيرو كان مسؤولاً عن تقديم حوالي 170 ألف دولار من المزايا غير المسموح بها للرياضيين والمجندين والمدربين وغيرهم في الفترة بين عامي 2002 و2010.

فرضت ميامي عددًا من العقوبات على نفسها – بما في ذلك رفض العطاءات لزوج من ألعاب البولينج ومباراة بطولة مؤتمر ساحل المحيط الأطلسي – بالإضافة إلى انتهاء الأمر بخسارة المنح الدراسية في كرة القدم وكرة السلة للرجال بسبب المخالفات. تم وضع المدرسة تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات من قبل NCAA، تنتهي في عام 2016.