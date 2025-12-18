الدببة تتوسع في الملعب وتبحث في ما بعد شيكاغو – وإلى إنديانا

هل ستخرج الدببة من المدينة العاصفة؟

هذا ممكن.

كتب كيفن وارين، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Bears، رسالة مفتوحة إلى مشجعي الفريق يوم الأربعاء، قائلًا إن الامتياز سيتطلع خارج أرلينغتون هايتس في مقاطعة كوك (إلينوي) لبناء ملعب جديد ليحل محل سولدجر فيلد.

وهذا يعني أنهم سيوسعون نطاق بحثهم ليشمل مواقع خارج الولاية، بما في ذلك ولاية إنديانا المجاورة.

في عام 2023، اشترى الفريق عقارًا مساحته 326 فدانًا في أرلينغتون هايتس مقابل 197.2 مليون دولار على أمل الحصول على مكان جديد في منطقة شيكاغو.

وقال وارن، في الرسالة، إن الفريق لم يطلب أموال دافعي الضرائب لتمويل المشروع، لكنه أراد تحسين البنية التحتية الحيوية و”التأكد من ضريبة الأملاك المعقولة لتأمين التمويل”.

لقد استمعنا إلى قيادة الدولة واعتمدنا على توجيهاتهم وتوجيهاتهم، لكن جهودنا لم تقابل بشراكة تشريعية”.

وأضاف وارن أن قيادة إلينوي قالت إن الملعب لن يكون أولوية في عام 2026، وهو ما يعتقد أنه يعني أنه يتعين على الفريق توسيع البحث عن موقع جديد خارج حدود الولاية.

وكتب وارن: “وبالتالي، بالإضافة إلى أرلينغتون بارك، نحتاج إلى توسيع نطاق بحثنا وتقييم الفرص بشكل نقدي في جميع أنحاء منطقة تشيكاجولاند الأوسع، بما في ذلك شمال غرب إنديانا”. “الأمر لا يتعلق بالتأثير. لقد أمضينا سنوات في محاولة بناء منزل جديد في مقاطعة كوك. لقد استثمرنا وقتًا وموارد كبيرة في تقييم مواقع متعددة واتخذنا قرارًا عقلانيًا بشأن أرلينغتون هايتس. يستحق مشجعونا ملعبًا عالمي المستوى. ويستحق لاعبونا ومدربونا مكانًا يتوافق مع معايير البطولة التي يسعون جاهدين من أجلها كل يوم.

“وبأخذ ذلك في الاعتبار، يجب على منظمتنا أن تبقي كل مسار ذي مصداقية مفتوحًا لتحقيق هذا المستقبل.”

وصف متحدث باسم حاكم ولاية إلينوي، جيه بي بريتزكر، الرسالة بعبارات غير واضحة، مكررًا أن دافعي الضرائب لا ينبغي أن يكونوا في مأزق بالنسبة لشركة خاصة مثل عائلة بيرز.

وقال المتحدث باسم بريتزكر في بيان، وفقًا لصحيفة شيكاغو صن تايمز: “إن اقتراح انتقال فريق بيرز إلى إنديانا هو بمثابة صفعة مذهلة في وجه جميع المشجعين المحبوبين والمخلصين الذين كانوا يلتفون حول الفريق خلال هذا الموسم القوي”.

ومع ذلك، اتخذ حاكم ولاية إنديانا مايك براون لهجة مختلفة، حيث أشاد بالدببة لتفكيرهم في ولايته كموطن جديد محتمل.

“يدرك فريق Chicago Bears المناخ المؤيد للأعمال التجارية في إنديانا، وأنا على استعداد للعمل معهم لبناء ملعب جديد في شمال غرب إنديانا،” كتب على X. “ستوفر هذه الخطوة دفعة اقتصادية كبيرة، وتخلق فرص العمل، وتجلب امتيازًا رئيسيًا آخر لاتحاد كرة القدم الأميركي إلى ولاية هوسير. دعونا ننجز ذلك.”

دعا فريق الدببة شيكاغو إلى منزلهم منذ عام 1920 وفي سولدجر فيلد منذ عام 1971 – بخلاف موسم 2002 عندما تم تجديد المكان.