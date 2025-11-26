الدروس التي تعلمها نيكس في خضم رحلتهم البرية المكونة من خمس مباريات

بعد خسارة أول أربع مباريات على الطريق هذا العام، لدى نيكس فرصة أمام هورنتس المتواضع لتحقيق فوزين متتاليين على الطريق وإنهاء هذه الرحلة البرية الحالية المكونة من خمس مباريات بثلاثة انتصارات.

مع اقتراب نهاية هذه الرحلة البرية، إليك خمسة أشياء تعلمناها:

التكيف دفاعيًا بدون OG Anunoby

إنه ليس كشفًا جديدًا تمامًا عن مدى براعته في هذا الجانب من الكرة، لكن هذه الرحلة البرية أظهرت أن دفاع نيكس لا يجب أن ينهار بدونه.

إنه إلى حد بعيد أفضل مدافع لديهم في التعامل مع الكرة، ويلعب دورًا رئيسيًا في إبعاد المتعاملين مع الكرة عن الطلاء. بدونه، هناك أهمية أكبر لمايلز ماكبرايد وميكال بريدجز وجوش هارت كمدافعين في نقطة الهجوم لإبقاء الخصوم أمامهم ومنع الدفاع من الانهيار والحاجة إلى المساعدة.