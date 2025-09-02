الدروس القوس مانينغ يأخذ من خيبة أمل موسم تكساس

يدرك Arch Manning جيدًا أن لعبته يوم السبت ضد ولاية أوهايو رقم 3 لم تكن هي المكان الذي يجب أن يكون فيه.

قال قورتربك في تكساس يوم الاثنين عندما تحدث مع الصحفيين بعد خسارة Longhorns التي يبلغ طولها 14-7 أسبوعًا إلى Buckeyes ، حيث أكمل المبتدئين حديثًا 17 من محاولاته البالغة من العمر 30 عامًا مقابل 170 ياردة ، وهبوط واعتراض.

لم يكن مانينغ – وهو عضو في إحدى العائلات العظيمة لكرة القدم – سعيدًا بالبداية التي بدأها في المباراة ضد الأبطال الوطنيين المدافعين.

وقال مانينغ للصحفيين ، وفقًا لـ ESPN: “أحمل نفسي على مستوى عالٍ”. “يجب أن ألعب بشكل أفضل ، وحصلت على المزيد ، وحصلت على لاعبينا للعب من حولي ، وفي النهاية لم أكن جيدًا بما فيه الكفاية.”

كان جزء من قضية مانينغ أنه لم يكن مريحًا حتى الشوط الثاني ، عندما وضعت تكساس 260 ياردة من الجريمة ، لكنه لم يتمكن فقط من تسجيل سبع نقاط.

قال مانينغ إنه “تركها تمزق أكثر قليلاً” في الشوط الثاني وأنه يجب عليه “بدء ذلك عاجلاً”.

مع الاسم الأخير Manning – مشترك مع أساطير كرة القدم في الجد Archie وعم Peyton و Eli – هناك الكثير من التوقعات والضغط على لاعب الوسط في السنة الثانية وقال إن الأداء يوم السبت سيحفزه على الذهاب إلى المباراة الثانية من Longhorns لهذا العام ضد San Jose State.

“أنا مصمم” ، قال مانينغ. “أعتقد أن هذا سيحفزني على اللعب بشكل أفضل وهذا ما نحتاجه للفوز.”

لم يلاحظ ستيف ساركيسيان المدير الفني لفريق تكساس تفاصيل قليلة في لعبة مانينغ التي ستحتاج إلى معالجة ، على الرغم من أنها كانت أشياء ستأتي مع الوقت والألفة مع أجهزة الاستقبال الخاصة به.

وقال ساركيسيان: “كان هناك عدة مرات حيث كان لدينا بعض طرق العبور حيث لم أشعر أنه أحضر قدميه إلى حيث أراد أن يرمي الكرة ، والتي بدورها قاتلة أكثر من توصيل جانبي ، وهو ليس أسلوبه في الرمي”. “جزء من ذلك هو مجرد العثور على مستوى الراحة من الثقة مع أجهزة الاستقبال في الألعاب الحقيقية – ليس في الممارسة العملية ، ليس ضد فريق الكشافة ، ولكن في لعبة حقيقية – ضد دفاع جيد لأن النوافذ تصبح صغيرة ضد الدفاعات الجيدة من هذا القبيل. لذا بالتأكيد الدرس المستفاد في هذه الأشياء.”