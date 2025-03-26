الدعائم لاعب الدوري الاميركي للمحترفين ، اختيارات ، احتمالات ، أفضل الرهانات

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ويبدو أن كوهي ليونارد أخيرًا كان لديه قدميه تحته.

سيرحب فريق Knicks بنهائيات الدوري الاميركي للمحترفين MVP مرتين وكليبرز إلى الحديقة ليلة الأربعاء ، مباشرة حيث تضرب الفريق خطوته.

لعب ليونارد في 28 مباراة فقط هذا الموسم بعد التعامل مع التهاب الركبة قبل عودته في يناير وممارسة إدارة الحمل المعتادة منذ ذلك الحين ، لكنه كان ممتازًا مؤخرًا.

خلال مبارياته الست الماضية ، بلغ متوسطه 26.3 نقطة ، حيث انخفض على الأقل 23 نقطة في كل من هذه الألعاب.

لقد أخذ ليونارد ببطء زمام الأمور من جريمة كليبرز من جيمس هاردن ونورم باول ، حيث رفع محاولاته في تسديدته مع استمرار الموسم.

من خلال أول 15 مباراة له هذا الموسم ، لم يحاول ليونارد أكثر من 19 طلقة في لعبة ، مما يشير إلى أنه كان يتصاعد في سباق أواخر الموسم.

كان إنتاجه مخيفًا في أحسن الأحوال ، حيث أطلق 46.4 في المائة بشكل عام و 35.9 في المائة من 3 في الوقت الذي يبلغ متوسطه 16.3 نقطة لكل لعبة.

منذ استراحة All-Star ، كان ليونارد أكثر عدوانية وكفاءة.

في 13 مباراة منذ ذلك الحين ، سجل 24 PPG على 50.2 في المئة من الحقل و 42.1 في المئة من العمق.

حظي ليونارد على 20 محاولة على الأقل في ست هذه الألعاب ، وما لا يقل عن 12 في كل واحدة منها.

حتى أنه انتهك علامة 40 دقيقة مرتين ، بما في ذلك ليلة الأحد ضد الرعد ، وهو ما لم يفعله ليونارد منذ أوائل يناير 2024.

المراهنة على الدوري الاميركي للمحترفين؟

كان ليونارد واحدة من أسوأ مبارياته منذ استراحة All Star ضد Knicks في وقت سابق من هذا الشهر ، حيث سجل 20 نقطة في إطلاق النار 33.3 في المئة ، لكنني على استعداد للطباق حتى ليلة إطلاق النار السيئة.

أراهن على Knicks أن تواجه مشكلة أكبر مع ليونارد مساء الأربعاء.

المسرحية: كاوهي ليونارد على النقطة مجموع.