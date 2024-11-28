الدعائم لاعب عيد الشكر NFL، يختار، احتمالات

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



بعد أسابيع من المشاركة، سيطر ريكو دودل على الملعب الخلفي لفريق كاوبويز.

قاد العام الرابع على التوالي فريق دالاس في كل من المباريات الأربع الأخيرة، حيث سجل عمليات تسليم مكونة من رقمين في جميع المسابقات الأربع، بما في ذلك 19 في فوز الأحد على القادة.

ركض Dowdle لمسافة 86 ياردة في تلك المباراة، وهو ثاني أكبر مسافة ركضها في مباراة هذا الموسم، خلف خط هجوم Cowboys القوي بشكل مدهش.

سيكون لديه مهمة أسهل في عيد الشكر عندما يزور العمالقة دالاس لخوض معركة تقسيمية بين فريقين يحاولان البقاء خارج قبو NFC East.

لقد كان دفاع Big Blue فظيعًا هذا الموسم. الدوري الأسوأ في الواقع.

يسمح العمالقة بارتفاع NFL بمقدار 5.2 ياردة لكل عملية حمل و147.9 ياردة إجمالية لكل لعبة، وهو ثالث أكبر عدد في الدوري.

في الأسبوع الماضي فقط، انفجر حامل الكرة الصاعد بوكي إيرفينغ لمسافة 87 ياردة في 12 محاولة فقط.

قبل أسبوع وداع العمالقة، ركض الفهود الذين يركضون للخلف تشوبا هوبارد جامحًا لمسافة 153 ياردة وهبطوا.

لا بد أن دودل يلعق قطعه.

لقد بدا هجوم رعاة البقر أفضل بكثير مما كان متوقعًا خلف لاعب الوسط كوبر راش منذ أن سقط داك بريسكوت أيضًا، بمتوسط ​​إجمالي 360 ياردة خلال المباراتين الماضيتين.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

Oddsmakers في BetRivers لديهم ساحات اندفاع Dowdle أعلى / أقل مربوطة عند 65.5.

لقد تجاوز هذا الرقم في ثلاث مباريات فقط هذا الموسم، على الرغم من أنه فعل ذلك مرتين في آخر أربع مباريات.

لكن هذه لقطة جيدة مثل أي لعبة Dowdle كبيرة.

المسرحية: ريكو دودل أكثر من 65.5 ياردة (-115، BetRivers Sportsbook)

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

ديلان سفوبودا كاتب ومحلل متعدد الاستخدامات في العديد من الألعاب الرياضية. إنه على دراية بشكل خاص بالثلاثة الكبار – MLB، وNFL، وNBA.