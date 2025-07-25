الدعائم لاعب MLB ، اختيارات ، احتمالات يوم الجمعة

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يتجه ميتس إلى المدينة بجوار الخليج في ثلاث مباريات ضد العمالقة في نهاية هذا الأسبوع.

سوف يرسلون كلاي هولمز إلى التل مساء يوم الجمعة وهو يتطلع إلى الانتعاش من امتداد صعبة في الآونة الأخيرة.

يمتلك اليمين 5.66 عصرًا في يوليو ، وقد تعرض للضرب ، مما يسمح 21 بضربات في 20 ⅔ أدوار فقط.

بعد عدم السماح لكرة واحدة طويلة خلال بداياته السبعة الأولى ، كان هولمز معرضًا بشكل غير عادي ، حيث يتخلى عن 11 قرعًا في 72 أدوارًا خلال آخر 13 مباراة له.

وفي الوقت نفسه ، بدأت الإضافة الكبيرة للعمالقة ، رافائيل ديفرز ، في معرفة ذلك.

حصل Red Sox Slugger السابق على أول مباراة له في سان فرانسيسكو يوم الأربعاء في أتلانتا.

لعب Devers القاعدة الأولى لأول مرة في مسيرته في MLB يوم الثلاثاء واعترف بعد المباراة بأنه أكثر راحة في هذا المجال من ضارب معين.

وقال ديفرز: “إنه يبقيني نشطًا ويبقي رأسي بعيدًا عن التفكير في الخفافيش التالية”. “أنا من النوع الذي يحب أن يكون نشطًا ويحب أن أكون في الميدان. أفضل أن أكون في الميدان أكثر من أن أكون في القفص الذي يضرب طوال الوقت.”

يرى Devers الكرة جيدًا ضد Holmes ، حيث تسير في 2 مقابل 7 مع تشغيل منزلي وفردي في تسع مباريات صفيحة مهنية ضده.

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مع وجود Devers في عقلية أفضل وتوجه هولمز في الاتجاه الخاطئ ، أحب نجمة العمالقة لمواصلة التسخين ليلة الجمعة.

أراهن أن يضربوا على دعامة قواعده الكلية ، لكني أحب فرصه في الذهاب إلى الفناء إذا كنت تبحث عن المزيد من العصير.

المسرحيات: Rafael Devers أكثر من 1.5 قواعد إجمالية (+140 ، BET365) وللضغط على المنزل (+500 ، فاندويل)

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ديلان سفوبودا كاتب ومحلل متعدد الاستخدامات في العديد من الرياضات. إنه على دراية خاصة بالثلاثة الكبار – MLB و NFL و NBA.