الدعائم لاعب MLB ، اختيارات ، احتمالات

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بعد تسجيل تسعة أشواط يوم السبت ، يتمتع Yankees بفرصة ممتازة لمواصلة اندلاعهم الهجومي يوم الأحد في خاتمة السلسلة ضد الأوريولز.

سوف يرسل O’s Dean Kremer المتعثر إلى التل أثناء البحث عن فوز سلسلة.

يمتلك اللاعب الأيمن 4.80 عصرًا على أكثر من 15 مباراة (14 بداية) هذا الموسم ، ولا ينخدع الضاربون على الإطلاق.

يمتلك Kremer 65 تمرينًا فقط أكثر من 84 ⅓ أدوار بينما يتخلى عن 92 ضربات ويسمح للمقاتلين بضرب.

نظرًا لأنه لديه حياته المهنية الكبرى في الدوري ، يواجه كريمر صعوبة في الحفاظ على الكرة في الفناء.

للموسم الثالث على التوالي ، يسمح Kremer 1.25 Homers أو أكثر لكل تسعة أدوار ، وهو من بين أعلى المعدلات في الدوري على هذا الامتداد.

مع Kremer المعرضة للهدوء على التل ، أنا أستهدف لا شيء غير نجم يانكيز آرون جادز.

سيطر The Bombers ‘Slugger على كريمر على مدار حياته المهنية ، حيث وصل إلى أربعة أشواط في 18 مباراة ضده ، بما في ذلك ليزر 110 ميل في الساعة في أواخر سبتمبر من العام الماضي.

مثل بقية تشكيلة يانكي ، كان القاضي في حالة من الفانك ، لكنه أظهر علامات على الخروج منها في الأيام الأخيرة ، حيث حقق أول سباق له في أسبوع يوم الجمعة ويضيف زوجًا من الفردي.

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من المحتمل أن يكون لدى القاضي واحدة من أدنى المعدلات – إن لم يكن أدنىها – لضرب المنزل في بطولات الدوري الكبرى يوم الأحد ، ولكن من غير المحتمل أن يكون لديه تسديدة أخرى جيدة مثل هذا.

المسرحية: قاضي آرون لضرب المنزل

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ديلان سفوبودا كاتب ومحلل متعدد الاستخدامات في العديد من الرياضات. إنه على دراية خاصة بالثلاثة الكبار – MLB و NFL و NBA.