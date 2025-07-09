الدعائم لاعب WNBA ، اختيارات ، احتمالات

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من المتوقع أن تعود نجم حمى إنديانا Caitlin Clark من إصابة الفخذ اليسرى بعد أن فقدت المباريات الست الماضية ، بما في ذلك مباراة بطولة كأس المفوض.

لم تصدر إنديانا إعلانًا رسميًا عن القيود المفروضة على وقت لعبها ، ولكن هذا هو الحال في هذه الحالات. في حديثه مع وسائل الإعلام التالية لممارسة يوم الثلاثاء ، أشارت كلارك إلى أنها ستكون على الأرجح محدودة ولكنها تأمل في اللعب حوالي 25 دقيقة.

يكافح صانعو Oddsmarers مع هذه السيناريوهات ، وعدم معرفة المدة أو بفعالية اللاعب. بالإضافة إلى ذلك ، فإن طبيعة إصابة الفخذ هي عنصر آخر ، بالنظر إلى أنها يمكن أن تزيد من تفاقمها.

تستضيف الحمى غولدن ستيت فالكيريز كـ 7.5 نقطة مفضلة مع ما مجموعه 163.5 نقطة.

لدى كلارك رهان اقتراح قدره 17.5 نقطة في DraftKings ، وأعتقد أن النهج الوحيد هو أخذ تحت.

من الواضح أن هناك سيناريو حيث تقوم بصرف الأمر ، لكنني أعتقد حقًا أن هناك طرقًا أكثر للفوز مع Under.

Golden State هو فريق دفاعي قوي وكافح كلارك في اجتماعهم الوحيد في وقت سابق من هذا الموسم ، حيث أطلق النار على 3 مقابل 14 فقط من الملعب وانتهى برصيد 11 نقطة.

وشمل ذلك فقدان جميع محاولاتها السبع من 3 نقاط.

يُعتبر ناتالي ناكاسي مدرب فالكيريز مدربًا قويًا يتمتع بخبرة واسعة ، بما في ذلك فترة عمل مدرب مساعد في كليبرز في الدوري الاميركي للمحترفين.

أتصور أن مخططاتها أزعجت كلارك ومن المحتمل أن تلعب دورًا في مباراة العودة هذه.

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لدي سجل 54-46-1 ATS في هذا القسم الرياضي.

مسرحيتي القادمة كلارك أقل من 17.5 نقطة. (-105 ، Draftings Sportsbook)

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Doug Kezirian هو مساهم في نيويورك بوست ولديه أكثر من عقدين من الخبرة في مجال المراهنة ، بما في ذلك قضاء 11 عامًا في ESPN كمضيف وكاتب عمود ومحلل للمراهنة. إنه أيضًا الشخصية النادرة التي وثقت نجاحًا-المركز الرابع عشر في عام 2023 مليون مليون و Las Vegas SuperContest (37 ألف دولار) ، واثنان من أفضل 10 في عام 2022 في وليام هيل كلية كرة القدم (58 ألف دولار) وأحصل أيضًا على عناوين الصحف بفوزه 297 ألف دولار على مسودة 2021 من اتحاد كرة القدم الأميركي.