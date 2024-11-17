الدعائم والاحتمالات والاختيارات للاعب NFL “Sunday Night Football”.

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في ليلة الأحد، سنرى اثنين من المرشحين في تصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتواجهان عندما يزور فريق جو بورو بنغلس فريق جوستين هربرت تشارجرز.

تم اختيار بورو وهيربرت في الجولة الأولى من مسودة 2020، وفاز بورو باللقاء السابق الوحيد بين لاعبي الوسط في عام 2021.

يتم تفضيل فريق Chargers بـ 1.5 نقطة على أرضه، ويتم تعيين Over/Under عند 47.5 نقطة، ومن المتوقع تسجيله في ملعب SoFi.

لدي اختياران لهذه اللعبة، بما في ذلك فريق واحد ودعم لاعب واحد.

دعونا نتعمق في البيانات ونرى أين تكمن الميزة في ما ينبغي أن يكون مباراة مثيرة في وقت الذروة.

البنغالز أكثر من 23.5 نقطة (-115، درافت كينغز)

يقع Burrow في خضم ما يمكن أن يكون موسمًا من عيار MVP لولا سجل فريق Bengals 4-6.

لقد تعادل في صدارة الدوري بـ 24 هبوطًا وأربعة اعتراضات فقط، وهو يحتل المرتبة الثانية خلف لامار جاكسون المفضل لدى أفضل لاعب في مقياس EPA + CPOE الشامل.

Ja’Marr Chase، أفضل لاعب هجومي مرشح لهذا العام، يقود اتحاد كرة القدم الأميركي بمسافة 981 ياردة و10 هبوط.

يتباهى The Chargers بالدفاع التمريري الذي يحتل المرتبة الخامسة في DVOA هذا العام، لكنهم واجهوا أسهل جدول زمني للمخالفات المتعارضة.

على الرغم من أنني أحترم بشدة المنسق الدفاعي للسنة الأولى جيسي مينتر، إلا أنني لست مقتنعًا تمامًا بهذه المجموعة.

تحتل لوس أنجلوس المرتبة 29 فقط من حيث معدل الضغط، وكان بورو قد خرج من جيب نظيف طوال العام.

سيستعيد سينسيناتي المتلقي واسع النطاق تي هيغينز مرة أخرى في التشكيلة، بينما لا تزال حالة أورلاندو براون موضع تساؤل.

بغض النظر عما إذا كان براون يلعب أم لا، أتوقع أن ينجح الهجوم الذي يحتل المرتبة الخامسة لفريق Bengals من قبل وكالة حماية البيئة (EPA) ضد دفاع Chargers الذي لم يشهد هذا العيار من الخصم طوال العام.

JK Dobbins تحت مسافة 57.5 ياردة (-110، بيت365)

واحدة من أفضل القصص في الجزء الأول من الموسم، كان دوبينز من أوائل المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العودة لهذا العام مع قائمة غسيله لإصابات الجزء السفلي من الجسم السابقة.

لسوء الحظ، بدأ يتباطأ في الأسابيع الأخيرة.

منذ الأسبوع الثالث، احتل المرتبة 26 فقط من بين 28 ظهيرًا مؤهلاً بمعدل 3.54 YPC والمرتبة 25 بمعدل اندفاع متفجر 2.6 بالمائة.

تم استغلال دفاع فريق Bengals في معظم فترات الموسم، حيث احتل المركز 31 فقط في معدل نجاح الدفاع على مدار العام، لكنه كان أفضل بكثير في الأسابيع الأخيرة بفضل تحسن الصحة في خط الهجوم.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

منذ الأسبوع الخامس، احتفظت سينسيناتي بالخصوم في المرتبة الخامسة من حيث معدل الاندفاع المتفجر والمرتبة 12 من حيث عدد الياردات بعد الاتصال لكل محاولة.

عاد جوس إدواردز إلى التشكيلة الأسبوع الماضي وشاهد على الفور 10 حملات.

من المرجح أن يستخدم الشاحن إدواردز لتهجئة دوبينز في كثير من الأحيان للحفاظ على صحته.

يمكننا أيضًا رؤية المزيد من نصوص الألعاب ذات التمريرات الثقيلة لأجهزة الشحن هنا.

منذ وداعهم للأسبوع الخامس، احتلوا المرتبة الثالثة في معدل اللعب التمريري المحايد، ومع توقع قيام البنغالز بوضع نقاط في مجموعات، قد يحتاج الشاحن إلى فتح الهجوم لمواكبة الوتيرة.

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جاكوب واين يعيق كرة القدم الجامعية واتحاد كرة القدم الأميركي لصحيفة نيويورك بوست. لقد حقق 84.5 وحدة في الرياضتين مع عائد استثمار قدره 6.27%.