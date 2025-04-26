الدلافين العظيمة جيسون تايلور يحصل على عاطفية بعد الطائرات صياغة ابنه

وبينما شاهد مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي 2025 على شاشة التلفزيون في حفل سرد ابنه ليلة الجمعة في جنوب فلوريدا ، لم يستطع جيسون تايلور أن يصدق عينيه ، التي غمرت بالدموع على الفور.

تمت صياغة ابن تايلور البالغ من العمر 20 عامًا ، LSU Lev Leend Mason Taylor ، من قبل الطائرات في الجولة الثانية مع الاختيار الإجمالي 42 ، مضيفًا موهبة تمس الحاجة إليها إلى وضع مستنفد.

تايلور ، وهو قاعة مشاهير تمريرة مع 139 ¹/₂ الأكياس الوظيفية الذين صنعوا اسمه مع ميامي دولفينز ، لعب موسمًا واحدًا لفريق الطائرات في عام 2010 ، حيث أنتجوا ستة أكياس واثنين من التماثيل القسرية.

كان موسم تايلور مع الطائرات هو العام الماضي الذي حقق فيه الطائرات التصفيات ، وخسرت في بطولة الاتحاد الآسيوي في يناير 2011.

عندما تم لفت انتباهه إلى هذا الواقعي ليلة الجمعة ، فوجئ تايلور ، قائلاً: “لم أكن أعرف ذلك. دعنا نغير ذلك.”

سئل تايلور: “سئل ما سيكون عليه الأمر بالنسبة له عندما يلعب الطائرات وابنه دور الدلافين ،” (أنا) على حد سواء مع هذا الامتياز ، من الواضح أنني أحب ، أحب ، أحب ميامي دولفينز وعشاقهم. ولكن كما تعلمون ، هذا ليس أول روديو لي على الجانب الآخر من المسارات ، لذا ، لقد قلت: “Jets ، Jets ، Jets.” ” ‘

كان تايلور يرفع بالدموع باستمرار وهو يتحدث عن ماسون كطائرة.

قال: “لا يمكنك حقًا وضعها في كلمات ، أنا رجل عاطفي للغاية عندما يتعلق الأمر بأطفالي ، لذلك من الواضح أنني كنت أبكي وأتغلبت على الفرح له.”

وقال تايلور إن ملاءمة ماسون مع آرون جلين مدرب الطائرات المستأجرة حديثًا.

قال تايلور: “كل ما يتعلق بالكرة ، إنه يحب كرة القدم. يحب العمل في ذلك. إنه ليس كبيرًا في كل الأشياء المساعدة التي تأتي معها. سيكون في مكان رائع للتركيز على لعبته. “

وردا على سؤال حول النصيحة التي سيقدمها ابنه وهو يشرع في مهنة اتحاد كرة القدم الأميركي ، قال تايلور: “أولاً وقبل كل شيء ، يكون المكان الذي تكون فيه قدميك هذه.

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“كان أعظم نجاح في الفريق في نيويورك. لقد كان جزء من قلبي دائمًا في نيويورك ، أعظم مدينة على هذا الكوكب. أحب ذلك ويسعدني أن أحصل على فرصة للعب هناك.

وأضاف تايلور: “هذا يعني كل شيء … بالنسبة لي كأب هذه اللحظة في الوقت المناسب. لقد غرقت الشمس في حياتي المهنية. إنه لأمر رائع أن تكون قادرًا على الجلوس ومشاهدته ، ولكي يسير في نفس المكان الذي كنت فيه وأن أكون في غرفة الخزانة نفسها واتخذ نفس المسار … أنت تحاول أن تبكي مرة أخرى. أنا أحاربها. ”

ثم تدفقت الدموع مرة أخرى.