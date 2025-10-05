الدلافين مقابل الفهود ، الأسود مقابل بنجالز

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



عاد محرر/منتج المقامرة الرياضية ومحرر الرياضات الرقمية مات إيهالت لموسمه الثاني في اتحاد كرة القدم الأميركي دليل بيتور.

الدلافين (+1.5) على الفهود

من الخطر دعم الدلافين هنا ، بالنظر إلى أن الفريق مجرد فوضى شاملة وفقد فقط Tyreek Hill بسبب إصابة بشعة عانت من الطائرات مساء الاثنين.

ومع ذلك ، قد يكون الفهود أكثر من الفوضى التي تدخل الأسبوع 5.

لا يتخذ برايس يونغ تلك الخطوة التالية في عامه الثالث ، حيث قد يغيب عن تشوبا هوبارد للعبة ، وقد سمح الدفاع بـ 42 نقطة للتو إلى الوطنيين المتوسطين في عرض غير تنافسي.

كانت الدلافين ، على الرغم من أن 1-3 أيضًا ، أكثر قدرة على المنافسة ولديها قطع هجومية في توا تاجوفيلوا ، وجايلن ودل ، وديفون أشان الذين يجب أن يستفيدوا من دفاع كارولينا في الشوط القاع.

يجب أن يكون لدى ميامي ما يكفي للهروب من شارلوت بالفوز – وفوز سلسلة.

الأسود (-10.5) على البنغال

يمكن أن يكون اختيار مفضلات على الطرق الهادئة بمثابة مسعى أحمق ، لكن البنغالز كان مروعًا منذ خروج جو بورو بسبب إصابة إصابة إصبع القدم.

على الرغم من عدد كبير من الأسلحة ، قاد جيك براوننج سينسيناتي إلى 13 نقطة مجتمعة فقط خلال الأسابيع الماضية ضد الفايكنج وبرونكو ، على التوالي.

كان الركض إلى الوراء مطاردة براون غير فعال ، في حين تم تحييد أجهزة استقبال النجوم Ja’marr Chase و Tee Higgins تمامًا.

وفي الوقت نفسه ، كانت الأسود طاغوتًا مسيئًا منذ إغلاقها بواسطة Green Bay في الأسبوع الأول.

لقد بلغ متوسطهم 41.3 نقطة على آخر ثلاث مباريات ، بما في ذلك 34 نقطة مقابل دفاع براونز الصلب الأسبوع الماضي.

في حين أن دفاع ديترويت هو خطوة أقل من مينيسوتا ودنفر ، فإن البنغالز لا يملكون QB لمواكبة ذلك.

أراهن على انفجار أسود آخر يجبر البنغال على التفكير في تغيير قورتربك.

2025 سجل: 2-5-1

الأسبوع الماضي: 0-2 ؛ buccaneers (L) ؛ الغربان (ل)

كان مات إيهالت يختار الانتشار منذ أيام طفولته عندما دخل تجمع صحيفة والده وحتى حصل على الجائزة الأولى في أكثر من مناسبة. وهو متخصص في رهان اتحاد كرة القدم الأميركي وهو ناجح للغاية مع قوسين NCAA.