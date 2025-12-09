الدواء الذي أعطى إيمي شومر دفعة في رحلة فقدان الوزن

أبقت إيمي شومر الأمور شفافة بشأن رحلة فقدان الوزن. كان الاختيار صادقًا، وهو الاختيار الذي جاء إليه الممثل الكوميدي الذي تحول إلى ممثل بعد دخوله عالم السينما. كما أوضحت لصحيفة هوليوود ريبورتر في مارس 2022، “كل من يظهر على الكاميرا يفعل هذا، أردت فقط أن أكون حقيقيًا بشأن هذا الأمر.” وفي برنامج “هوارد ستيرن شو” في يناير 2025، كشفت الفنانة الكوميدية أنها استخدمت قبل ثلاث سنوات عقار “ويجوفي” لإنقاص الوزن، والذي كان له نتيجة ناجحة. بعد أن انخفضت 30 رطلاً، شهدت المشاهير تحولًا كبيرًا في جسدها، لكنها اعترفت أيضًا بأنها شعرت كما لو أن الآثار الجانبية للدواء جعلتها تذبل.

جعلت ويجوفي شومر تعاني من الغثيان الشديد، والتي وصفتها بأنها تجربة مروعة. وفي النهاية اتخذت قرارًا بالتوقف عن تناول الدواء. لم يكن التأثير الجانبي جديدًا بالنسبة لشومر، التي أوضحت أنها معرضة للغثيان بسبب استعدادها الوراثي. وبينما أدى التغيير إلى توقف مؤقت في رحلتها، تمكنت شومر من إيجاد حل لم يسبب لها آثارًا جانبية رهيبة. في مارس 2025، أعلنت شومر عن استخدامها لمونجارو في منشور على Instagram تم حذفه منذ ذلك الحين. أخبرت الممثلة الكوميدية متابعيها عن تجربتها مع الأدوية الأخرى وبدايتها مع مونجارو قبل إنهاء الفيديو بأسلوب شومر الحقيقي (عبر اشخاص). “لكنني أحظى بتجربة جيدة حقًا، لذا أردت أن أبقي الأمر حقيقيًا معك بشأن هذا الأمر.”