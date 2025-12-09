الدواء الذي أعطى إيمي شومر دفعة في رحلة فقدان الوزن

أبقت إيمي شومر الأمور شفافة بشأن رحلة فقدان الوزن. كان الاختيار صادقًا، وهو الاختيار الذي جاء إليه الممثل الكوميدي الذي تحول إلى ممثل بعد دخوله عالم السينما. كما أوضحت لصحيفة هوليوود ريبورتر في مارس 2022، “كل من يظهر على الكاميرا يفعل هذا، أردت فقط أن أكون حقيقيًا بشأن هذا الأمر.” وفي برنامج “هوارد ستيرن شو” في يناير 2025، كشفت الفنانة الكوميدية أنها استخدمت قبل ثلاث سنوات عقار “ويجوفي” لإنقاص الوزن، والذي كان له نتيجة ناجحة. بعد أن انخفضت 30 رطلاً، شهدت المشاهير تحولًا كبيرًا في جسدها، لكنها اعترفت أيضًا بأنها شعرت كما لو أن الآثار الجانبية للدواء جعلتها تذبل.
جعلت ويجوفي شومر تعاني من الغثيان الشديد، والتي وصفتها بأنها تجربة مروعة. وفي النهاية اتخذت قرارًا بالتوقف عن تناول الدواء. لم يكن التأثير الجانبي جديدًا بالنسبة لشومر، التي أوضحت أنها معرضة للغثيان بسبب استعدادها الوراثي. وبينما أدى التغيير إلى توقف مؤقت في رحلتها، تمكنت شومر من إيجاد حل لم يسبب لها آثارًا جانبية رهيبة. في مارس 2025، أعلنت شومر عن استخدامها لمونجارو في منشور على Instagram تم حذفه منذ ذلك الحين. أخبرت الممثلة الكوميدية متابعيها عن تجربتها مع الأدوية الأخرى وبدايتها مع مونجارو قبل إنهاء الفيديو بأسلوب شومر الحقيقي (عبر اشخاص). “لكنني أحظى بتجربة جيدة حقًا، لذا أردت أن أبقي الأمر حقيقيًا معك بشأن هذا الأمر.”
المونجارو وآثاره الجانبية
ارتفعت معرفة الجمهور بـ Ozempic بشكل كبير منذ الطفرة الأخيرة في التسويق وتأييد المشاهير لأدوية مرض السكري من النوع 2. ونتيجة لذلك، فقدت العلامات التجارية مثل Mounjaro في هذا المزيج أو تم شطبها ببساطة باعتبارها منتجات فرعية من Ozempic، على الرغم من حقيقة أن Mounjaro تعمل بشكل مختلف قليلاً.
مثل بعض أدوية فقدان الوزن الشائعة الأخرى في الوقت الحالي، يعتبر مونجارو، المعروف أيضًا باسم تيرزباتيد، دواءً لعلاج مرض السكري من النوع الثاني. يشجع الدواء مستقبلات GLP-1 وكذلك مستقبلات GIP على زيادة الأنسولين وخفض نسبة السكر في الدم. كما تظهر الأبحاث، فإن استجابة إيمي شومر الأفضل للحقنة قد تكون من تصميم الدواء. على عكس Wegovy أو Ozempic، الذي يستهدف مستقبلات GLP-1 فقط لتقليد الشعور بالامتلاء، يوازن tirzepatide تأثيراته عن طريق تنشيط مستقبلات GIP، والتي بدورها تخفف الشعور بالغثيان الذي يمكن أن يتطور من خلال تحريض GLP-1. بالنسبة لأفراد مثل شومر، الذين لديهم استعداد للإصابة بالغثيان، كان مونجارو حلاً منطقيًا.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه عند تناول جرعات أعلى، لا يزال من الممكن أن يسبب مونجارو آثارًا جانبية مثل الغثيان والقيء. هذا إلى جانب الآثار الجانبية الأخرى للدواء، والتي تشمل الجفاف وإصابة الكلى والتهاب البنكرياس ومشاكل المرارة. على الرغم من هذه التأثيرات الإضافية، فقد ثبت أن Mounjaro حقق معدل نجاح أعلى في خفض A1Cs وتشجيع المزيد من فقدان الوزن لدى الأفراد الذين يستخدمونه بالمقارنة مع semaglutide (العنصر النشط في Ozempic وWegovy).
بدأت رحلة شومر لفقدان الوزن في تشخيص حالتها
كانت إيمي شومر تعاني من ذعر صحي بسبب آلامها المزمنة التي كان يُنظر إليها سابقًا على أنها تشنجات الدورة الشهرية المعتادة. ولكن مع تقدم شومر في السن، استمر الألم. وقالت لشبكة سي بي إس نيوز في ديسمبر 2022: “لقد عانيت من ألم شديد، كما تعلمون، طوال حياتي – وليس فقط أسبوع الدورة الشهرية”. ولم يتم تشخيص إصابة شومر بمرض بطانة الرحم إلا بعد ولادة ابنها.
من أي وقت مضى الممثلة الكوميدية، مازحت حول الرد الذي تلقته عندما سألت أطبائها عن كيفية المضي قدمًا في التشخيص. “لقد كنت سعيدة للغاية عندما تم تشخيصي بالمرض لأنني قلت: “حسنًا، عظيم. ماذا نفعل؟” أبهجت الجمهور وجيمي فالون في برنامجه الذي قدمه في وقت متأخر من الليل، “وقالوا: “أوه، حسنًا، لم نتمكن من دراسته لأنه يحدث للنساء فقط”.
ساعدت قدرة شومر على رؤية تشخيصها من خلال عدسة كوميدية في نهج الممثلة في عملياتها الجراحية اللاحقة بعد تشخيصها. كوسيلة لمكافحة التهاب بطانة الرحم، خضعت شومر لعملية استئصال الرحم. وبعد الشفاء من الجراحة، أجرى الممثل الكوميدي عملية شفط الدهون. شعرت الممثلة أنه من المهم ملاحظة التغيير في مظهرها وتوضيح استخدامها للجراحة لمنع أي افتراضات مضللة، مشيرة (عبر عزيزي تشيلسي)، “أردت فقط أن أقول ذلك، لأنه إذا رآني أي شخص في الصور أو أي شيء، فهي تبدو أنحف، فذلك لأنني أجريت عملية جراحية.”