الدوري الاميركي للمحترفين يحدد موعدًا لجلسة استماع للنزاع القانوني بين نيكس ورابتورز

حددت رابطة الدوري الاميركي للمحترفين أخيرًا موعدًا لحل النزاع القانوني بين نيكس ورابتورز، لكن ذلك لن يكون حتى صيف عام 2025.

وقال مصدر في الدوري لستيفان بوندي من صحيفة The Post إنه تم تحديد جلسة استماع في أواخر يوليو.

وذلك بعد 13 شهرًا من قيام المحاكم بتسليم القضية إلى الدوري الاميركي للمحترفين للتحكيم وما يقرب من عامين منذ رفع الدعوى الأصلية في أغسطس 2023، متهمة موظف نيكس السابق آيك أزوتام بـ “أخذ آلاف ملفات الملكية معه بشكل غير قانوني إلى منصبه الجديد”. ” مع رابتورز.

“في يونيو الماضي، أمرت المحاكم الدوري الاميركي للمحترفين بالتحكيم في سرقة ملفات الملكية والسرية – والآن، بعد أن جلست الدوري الاميركي للمحترفين في هذه القضية لمدة سبعة أشهر، قيل لنا أننا سنحصل أخيرًا على جلسة استماع في غضون سبعة أشهر أخرى”. وقال المتحدث باسم MSG Sports في بيان. “ما زلنا متشككين لأن الدوري الاميركي للمحترفين لم يظهر باستمرار أي رغبة في معالجة هذه المسألة، على الأرجح بسبب حقيقة أن رئيس الدوري الاميركي للمحترفين هو المدعى عليه.”

وكان نيكس يسعى للحصول على تعويضات بقيمة 10 ملايين دولار كجزء من الدعوى القانونية الأصلية، لكن قاضيًا اتحاديًا حكم في يونيو الماضي بضرورة التحكيم في النزاع من قبل مفوض الدوري الاميركي للمحترفين آدم سيلفر.

طلب القاضي تحديثًا من الدوري بحلول 13 ديسمبر، لكن الفرق اتفقت في ملف مشترك على أن الدوري الاميركي للمحترفين لم يقدم أي تحديث بحلول ذلك الموعد النهائي.

سمع الامتيازان أخيرًا من الدوري يوم الاثنين أنه سيتم التحقيق في الأمر.

وقال متحدث باسم MSG Sports يوم الاثنين: “لقد اعترف الدوري الاميركي للمحترفين بالوقوف على هذه السرقة الخطيرة لملفات الملكية والسرية لعدة أشهر”. “إن الدوري الاميركي للمحترفين لديه تضارب واضح في المصالح وعدم الرغبة في رؤية نتيجة عادلة في هذه المسألة – وهو ما قلناه طوال الوقت.”

ظهر الحارس المصاب لاندري شاميت في أول مباراة له يوم الاثنين مع فريق جي ليج ويستشستر منذ تعرضه لخلع في الكتف في فترة ما قبل الموسم وتم التنازل عنه في أكتوبر.

وسجل اللاعب المخضرم في الدوري الاميركي للمحترفين لمدة ست سنوات 10 نقاط في 19 دقيقة.

“لقد شاهدت المباراة (الاثنين) مساء وكان لدينا عدد من اللاعبين يلعبون بشكل جيد. قال توم ثيبودو: “كان من المشجع مجرد رؤيته هناك”. “من الجيد رؤيته بصحة جيدة مرة أخرى، ولكن هناك عددًا من الأشياء التي يجب أن تحدث قبل أن يتمكن من اللعب معنا.”