الدوري الاميركي للمحترفين يدرس تغييرات السياسة لتثبيط الخزانات

ويدرس الدوري الاميركي للمحترفين اتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة على الخزانات.

أفاد شمس شارانيا، أحد المطلعين على ESPN، يوم الجمعة أن هناك العديد من الإجراءات مطروحة على الطاولة لمساعدة الفرق القتالية على التضحية بمواسم كاملة من أجل اختيارات أفضل على أمل الحصول على موهبة تغيير الامتياز، حيث يخطط الدوري لمراجعة سياساته الحالية.

يمكن أن تتضمن بعض التعديلات التي تهدف إلى تثبيط الوصول إلى القاع تغييرات في مسودة حماية الاختيار وقواعد اليانصيب.

لقد جربت الرابطة الوطنية لكرة السلة بالفعل عددًا من الإجراءات، بما في ذلك بطولة اللعب التي تضع أفضل 10 فرق في كل مؤتمر في لعب ما بعد الموسم وتسطيح احتمالات اليانصيب.

تتمتع الفرق التي لديها أسوأ ثلاثة سجلات بفرصة بنسبة 14 بالمائة للحصول على المركز الأول بشكل عام، بينما تنخفض نسبة الفريق صاحب رابع أسوأ علامة إلى 12.5 بالمائة فقط.

ومع ذلك، لا يوجد شيء مضمون، كما أثبت مافريكس العام الماضي من خلال انتزاع الاختيار رقم 1 ونجم ديوك كوبر فلاج بفرصة 1.8 بالمائة فقط.

ومع ذلك، فإن وجودك في المراكز الثلاثة الأخيرة يضمن عادةً للامتياز اختيار المراكز الأربعة الأولى.

بعد فشل فريق Nets الثلاثي الكبير المكون من كيفن دورانت وجيمس هاردن وكايري إيرفينغ، فإنهم يخوضون موسمهم الثاني على التوالي.

اختارت بروكلين المركز الثامن في عام 2025 واختارت خمس اختيارات في الجولة الأولى.

وقد قضى جميعهم وقتًا في الملعب لصالح بروكلين هذا الموسم، حيث يمتلك فريق Nets أصغر قائمة في الدوري الاميركي للمحترفين بمتوسط ​​23.36 عامًا.

على الرغم من تدفق الشباب، يبلغ عمر الفريق حاليًا 7-19 عامًا وفي خط الاختيار السادس، بفارق مباراتين ونصف فقط عن ويزاردز المتصدر.

يمتلك فريق Nets أدنى رواتب في الدوري الاميركي للمحترفين بقيمة 140 مليون دولار، بينما يأتي فريق Wizards في المركز الثالث بمبلغ 159 مليون دولار، وتعكس سجلاتهم ذلك.

ويحتل فريق جاز المركز الثامن بين فرق الدوري الاميركي للمحترفين، حيث تبلغ إيراداته 146 مليون دولار فقط.

يمتلك فريق كافالييرز أعلى رواتب بقيمة 232 مليون دولار.

سوف ينظر الدوري الاميركي للمحترفين الآن في كيفية تحفيز الأندية على عدم السير في طريق الدبابات وتشجيع مستوى أكبر من المنافسة في الدوري.