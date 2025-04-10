الدوري الاميركي للمحترفين يلغي واحدة من الأخطاء التقنية لوكا دونسيتش

دعا الخاطئ التقني الثاني المثير للجدل لوكا دونسيتش خلال خسارة ليكرز يوم الثلاثاء أمام الرعد يوم الأربعاء من قبل الدوري الاميركي للمحترفين.

وقال الدوري الاميركي للمحترفين إن قرار التخلص من تقنية دونسيتش جاء بعد “مراجعة مكتب الدوري”.

نشأ الجدل المحيط بالخارير من حقيقة أنه من المحتمل أن يكون دونسيتش ينطلق في أحد المعجبين وليس في أحد موظفي اللعبة ، كما اعتقد الحكم JT Orr في الأصل.

كان أور هو الشخص الذي قام بالمكالمة وأصر رئيس الطاقم توني براذرز على أن اللعبة “نظرت دونشيتش” مباشرة إلى لغة رسمية واستخدمت لغة مبتذلة.

نفى دونسيتش أن يكون الأمر كذلك عندما تحدث مع المراسلين بعد المباراة.

قال دونسيتش: “لم أحصل على إخراج من المعجبين”. “أبدًا. ولكن إذا كانت (المروحة) ستتحدث ، فسوف أتحدث مرة أخرى ، كما هو الحال دائمًا. هذا لا علاقة له بالمرجع. لذلك لم أفهم حقًا.”

وصف النجم ليبرون جيمس الظروف التي حدثت بأنها “غريبة” وأصرت أيضًا على أن دونسيتش كان يتحدث إلى أحد المعجبين وليس المرجع.

قال جيمس: “لا أعرف لماذا كان المرجع يأخذها شخصيًا. لقد أعطى بالفعل لوكا واحد (تقني) وكان لوكا يعرف ذلك”. “كان لوكا يذهب ذهابًا وإيابًا في ذلك الوقت مع أحد المعجبين جالسًا إلى جانب المحاكم … أخذ المرجع على عاتقه أن يعتقد أنه كان مقابله ، مهما كانت الحالة”.

كان الخاطئ التقني هو الثاني من المباراة وكان في المركز الرابع عشر من الموسم.

إن قرار إلغاءه على الأقل يسحب دونسيتش قليلاً من التعليق التلقائي من مباراة واحدة والذي سيتلقاه إذا وصل إلى 16 تقنيًا هذا الموسم.

لكن هذه الخطوة لم تتحول إلى نتائج يوم الثلاثاء بالنسبة إلى ليكرز ، الذين شاهدوا بينما كان الرعد يمتد من 28 إلى 11 لإنهاء المباراة وفاز 136-120.