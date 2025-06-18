الدولة الأمريكية التي لديها أعلى معدلات وفاة مرض السكري وأعلى معدلات الاكتئاب في نفس الوقت

قد تكون فرجينيا الغربية معروفة بمناظرها الطبيعية ذات المناظر الطبيعية الخلابة ، لكن الدولة تواجه تحديات كبيرة للصحة العامة. ليس فقط متوسط العمر المتوقع في ولاية فرجينيا الغربية أقل من المتوسط الوطني ، ولكنه يحتوي أيضًا على أعلى معدل لمرض السكري والاكتئاب.
وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، في عام 2020 ، كان 18.4 ٪ من البالغين في الولايات المتحدة يعيشون مع الاكتئاب. ولكن عندما حفر البحث أعمق للكشف عن تلك النسبة المئوية لكل ولاية ، تبين أنه لم يكن لدى ولاية فرجينيا الغربية أعلى معدل من الاكتئاب ، بنسبة 27.5 ٪ ، ولكن كان أعلى من المتوسط الوطني وأكثر من ضعف معدل هاواي ، والذي يبلغ أقل معدل عند 12.7 ٪. عندما نظر مركز السيطرة على الأمراض في أعلى معدل للوفيات المرتبطة بداء السكري ، خرجت فرجينيا الغربية في المقدمة مع 41.1 وفاة لكل 100000 شخص.
ما هو مثير للاهتمام ومأساوي حول هذه الأرقام هو أنه تم العثور على المناطق التي لديها أعلى معدلات من الاكتئاب في مناطق وادي أبالاشيان وميسيسيبي ، وكذلك في ميسوري وأوكلاهوما وواشنطن. عند النظر إلى الدول التي لديها أعلى معدل وفيات من مرض السكري ، بعد فرجينيا الغربية وأركنساس وميسيسيبي وأوكلاهوما كلها في الطابور ، على التوالي. وبعبارة أخرى ، على الرغم من أن فرجينيا الغربية في الأعلى ، إلا أن هناك قواسم مشتركة بين كل هذه الأماكن التي تؤدي إلى التآكل البدني والعقلي.
العوامل التي تقود مرض السكري والاكتئاب في ولاية فرجينيا الغربية
على الرغم من أن ولاية فرجينيا الغربية ليست أفقر دولة في الولايات المتحدة ، إلا أنها تندرج في أهم خمس ولايات أفقر (عبر لجنة الأصدقاء المعروفة باسم التشريعات الوطنية). فرجينيا الغربية هي أيضا الأقل تعليما من 50 ولاية. وقال محلل Wallethub لـ Newsweek: “بينما تفتخر (فرجينيا الغربية) بنسبة عالية من البالغين الذين لديهم دبلوم المدرسة الثانوية على الأقل ، فإنه يتخلف بشكل كبير في تحقيقات التعليم العالي ، مع نسبة مئوية منخفضة من البالغين يحملون شهادات البكالوريوس والدراسات العليا”. استنادًا إلى الجودة وإمكانية الوصول ، أعطت مراجعة سكان العالم فرجينيا الغربية 1 من أصل 50 في عام 2025. ترتبط هذه التحديات الاجتماعية والاقتصادية بشدة بنتائج الصحة البدنية والعقلية الأكثر فقراً.
لدى غرب فرجينيا أيضًا أعلى معدل من التدخين في الولايات المتحدة ، بنسبة 21 ٪ ، وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية ، ومع وجود 41.2 ٪ من السكان الذين يعانون من السمنة المفرطة ، فهذه مشكلة خطيرة أخرى (لكل مركز السيطرة على الأمراض). ليس فقط السمنة واحدة من أهم أسباب مرض السكري ، وفقًا لعيادة مايو ، ولكن المدخنين لديهم خطر أكبر من 30 ٪ إلى 40 ٪ من مرض السكري ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.
قد تتأثر ارتفاع معدلات الاكتئاب في ولاية فرجينيا الغربية بالحواجز الاقتصادية أمام الرعاية ، ومحدودية الوصول إلى مقدمي الخدمات ، ووصمة الصحة العقلية المستمرة المتعلقة بالتفاوتات التعليمية. “العامل الرئيسي هو الافتقار إلى مقدمي الخدمات الصحية” ، أخبرت الطبيب النفسي الدكتور سوزان هولورويد لنا نيوز آند وورلد ريبورت ، مضيفًا أنه يتعين على بعض الناس الانتظار شهورًا لرؤية الطبيب. “هذا صحيح بالنسبة للبالغين والأطفال. على سبيل المثال ، كانت هناك زيادة حديثة في محاولات الانتحار للأطفال والمراهقين ، وحتى بالنسبة لهؤلاء المرضى ، كان من الصعب الحصول على الرعاية النفسية للمرضى الخارجيين.”
تحسين مرض السكري ونتائج الاكتئاب في فرجينيا الغربية
قد يكون إجراء تغييرات صحية أمرًا صعبًا ، خاصة عند الوصول إلى الرعاية أو الطعام المغذي أو حتى المعلومات الموثوقة محدودة. لكن الخطوات الصغيرة التي يمكن التحكم فيها لا تزال تحدث فرقًا ذا معنى. إن تقليص التدخين ، وتناول نظام غذائي جيد (دليلك النهائي لتسوق البقالة) ، وإيجاد طرق لتحريك جسمك لمدة 20 إلى 30 دقيقة في اليوم ، يمكن أن يساعد جميعًا في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري وتحسين الرفاه العقلي.
يعد الوصول المحدود إلى الرعاية الصحية العقلية عائقًا كبيرًا في ولاية فرجينيا الغربية ، وأوقات الانتظار الطويلة ليست خطأ أولئك الذين يبحثون عن المساعدة. لحسن الحظ ، أصبحت خيارات الدعم مثل تطبيقات الصحة العقلية والعلاج المستندة إلى النص أكثر توفرًا وبأسعار معقولة. إذا كبرت ، فأنت قيل لتصلب الأمر ، فاعلم أن الكثير من الناس يشعرون بنفس الشيء – اعتبارًا من عام 2019 ، تم تشخيص 280 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بالاكتئاب ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية – لكن الوصول إلى المساعدة ليس ضعفًا. إنها خطوة شجاعة نحو الشفاء ، ولا ينبغي لأحد أن يمر بها بمفرده.