الدولة الأمريكية التي لديها أعلى معدلات وفاة مرض السكري وأعلى معدلات الاكتئاب في نفس الوقت

قد تكون فرجينيا الغربية معروفة بمناظرها الطبيعية ذات المناظر الطبيعية الخلابة ، لكن الدولة تواجه تحديات كبيرة للصحة العامة. ليس فقط متوسط ​​العمر المتوقع في ولاية فرجينيا الغربية أقل من المتوسط ​​الوطني ، ولكنه يحتوي أيضًا على أعلى معدل لمرض السكري والاكتئاب.

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، في عام 2020 ، كان 18.4 ٪ من البالغين في الولايات المتحدة يعيشون مع الاكتئاب. ولكن عندما حفر البحث أعمق للكشف عن تلك النسبة المئوية لكل ولاية ، تبين أنه لم يكن لدى ولاية فرجينيا الغربية أعلى معدل من الاكتئاب ، بنسبة 27.5 ٪ ، ولكن كان أعلى من المتوسط ​​الوطني وأكثر من ضعف معدل هاواي ، والذي يبلغ أقل معدل عند 12.7 ٪. عندما نظر مركز السيطرة على الأمراض في أعلى معدل للوفيات المرتبطة بداء السكري ، خرجت فرجينيا الغربية في المقدمة مع 41.1 وفاة لكل 100000 شخص.

ما هو مثير للاهتمام ومأساوي حول هذه الأرقام هو أنه تم العثور على المناطق التي لديها أعلى معدلات من الاكتئاب في مناطق وادي أبالاشيان وميسيسيبي ، وكذلك في ميسوري وأوكلاهوما وواشنطن. عند النظر إلى الدول التي لديها أعلى معدل وفيات من مرض السكري ، بعد فرجينيا الغربية وأركنساس وميسيسيبي وأوكلاهوما كلها في الطابور ، على التوالي. وبعبارة أخرى ، على الرغم من أن فرجينيا الغربية في الأعلى ، إلا أن هناك قواسم مشتركة بين كل هذه الأماكن التي تؤدي إلى التآكل البدني والعقلي.