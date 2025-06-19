الديكور الذي سيجلب حفلة الحديقة القديمة الخاصة بك إلى الحياة

مرة واحدة في الصيف على قدم وساق ، إنه الوقت المثالي لرمي حفلة حديقة عتيقة. على الرغم من أنه لا يوجد شيء خاطئ في الشواء في الفناء الخلفي أو الألعاب النارية و S’mores في الرابع من يوليو ، إلا أن حفلات الحدائق أكثر أناقة قليلاً. لقد نشأوا في حدائق فرساي الفرنسية وكانت من قبل الأرستقراطيين البريطانيين ، بما في ذلك العائلة المالكة ، التي لا تزال تستضيفها سنويًا. تعد حفلات الحديقة فرصة لإظهار أزهار الصيف الجميلة مع الاحتفال بهذا الشعور بـ “Joie de Vivre” بعد خلط عصير الليمون المثالي ، وإنهاء أنماط القص الفاخرة التي يحسدها جميع الجيران ، وجمع الأصدقاء والعائلة معًا لحضور حدث خاص حقًا. وفقًا لتقرير Pinterest Summer 2025 ، يستضيف المزيد من الأشخاص حفلات حديقة عتيقة ، ودمج ديكور فريد مثل الأثاث الخريجي ، وألعاب العشب ، وبياضات الطاولة المكررة سيساعد في إعادة الحياة.

سواء كنت قد قضيت سنوات في تصميم وزراعة حديقة كوخ مثالية أو تستغرق عقودًا لتحقيق جمالية الأموال القديمة في الفناء الخلفي الخاص بك ، من المهم أن تبدأ بالإعداد الصحيح. اختر مكانًا لحفل الحديقة القديمة الخاصة بك حيث يوجد مساحة كبيرة للطاولات والكراسي ، بالإضافة إلى بعض ألعاب أو أنشطة العشب. سيحتاج ضيوفك إلى مساحة للانتشار في المناطق العشبية أو الفناء. تتجمع بالقرب من نباتاتك الأكثر عرضًا للاستمتاع بجمالها وعطرها ، ولكن ليس قريبًا جدًا بحيث سيتم إخفاءها بواسطة مفارش المائدة ذات الطابق الأرضي أو تزعجها مجموعات الكروكيه الكلاسيكية.