الديكور الذي سيجلب حفلة الحديقة القديمة الخاصة بك إلى الحياة

مرة واحدة في الصيف على قدم وساق ، إنه الوقت المثالي لرمي حفلة حديقة عتيقة. على الرغم من أنه لا يوجد شيء خاطئ في الشواء في الفناء الخلفي أو الألعاب النارية و S’mores في الرابع من يوليو ، إلا أن حفلات الحدائق أكثر أناقة قليلاً. لقد نشأوا في حدائق فرساي الفرنسية وكانت من قبل الأرستقراطيين البريطانيين ، بما في ذلك العائلة المالكة ، التي لا تزال تستضيفها سنويًا. تعد حفلات الحديقة فرصة لإظهار أزهار الصيف الجميلة مع الاحتفال بهذا الشعور بـ “Joie de Vivre” بعد خلط عصير الليمون المثالي ، وإنهاء أنماط القص الفاخرة التي يحسدها جميع الجيران ، وجمع الأصدقاء والعائلة معًا لحضور حدث خاص حقًا. وفقًا لتقرير Pinterest Summer 2025 ، يستضيف المزيد من الأشخاص حفلات حديقة عتيقة ، ودمج ديكور فريد مثل الأثاث الخريجي ، وألعاب العشب ، وبياضات الطاولة المكررة سيساعد في إعادة الحياة.
سواء كنت قد قضيت سنوات في تصميم وزراعة حديقة كوخ مثالية أو تستغرق عقودًا لتحقيق جمالية الأموال القديمة في الفناء الخلفي الخاص بك ، من المهم أن تبدأ بالإعداد الصحيح. اختر مكانًا لحفل الحديقة القديمة الخاصة بك حيث يوجد مساحة كبيرة للطاولات والكراسي ، بالإضافة إلى بعض ألعاب أو أنشطة العشب. سيحتاج ضيوفك إلى مساحة للانتشار في المناطق العشبية أو الفناء. تتجمع بالقرب من نباتاتك الأكثر عرضًا للاستمتاع بجمالها وعطرها ، ولكن ليس قريبًا جدًا بحيث سيتم إخفاءها بواسطة مفارش المائدة ذات الطابق الأرضي أو تزعجها مجموعات الكروكيه الكلاسيكية.
مبادلة أثاث الفناء البلاستيكي للخشب الحقيقي أو الخوص
هناك فن لإعداد منزلك لاستضافة حفلات الصيف ، والتأكد من أن لديك مقاعد كافية هي واحدة من أهم الأشياء التي يمكنك الحصول عليها بشكل صحيح. إذا كنت تمسك بالحدث الخاص بك في يوم مشمس وجاف ، ففكر في إحضار مجموعة غرفة الطعام الخشبية (أو حتى بعض كراسي الأذرع المنجدة) في الهواء الطلق لتحقيق نظرة راقية من كراسي Adirondack البلاستيكية الرخيصة التي يمكن أن تحققها على الإطلاق. عندما تكون في ميزانيتك ، لا يمكن أن تخطئ عن طريق إضافة مجموعة أثاث Wicker كلاسيكي أو فناء الألومنيوم البيسترو الذي تم تعيينه على هذا المزيج.
اضبط الجداول مع البياضات القديمة
سواء كنت تخطط لخدمة عشاء متقن جالسًا أو تدع ضيوفك يساعدون أنفسهم في بعض اللدغات اللذيذة ، فإن دمج البياضات القديمة في التعبير عن الطاولة تجعل أي حفلة تشعر بمزيد من الفخامة. إذا لم يكن لديك مجموعة من الكتان عتيقة بالفعل ، فيمكنك تجوب أسواق السلع المستعملة والمتاجر العتيقة والمتاجر السلبية للعثور عليها. اختر أن يكون اللون الأبيض الصلب لتحقيق مظهر متطور أو بياض بيج أو باستيل من الباستيل للحصول على أجواء بوهيمية أكثر.
شنق الرايات الملونة التي تهب في النسيم
بالتأكيد ، يمكن أن تكون شاشات البالون العملاقة في جميع أنحاء Instagram مذهلة بصريًا ، لكنها أيضًا حديثة للغاية وليست صديقة للبيئة تمامًا. لمسة أكثر نعومة ، فكر في تعليق الرايات الملونة في أي مكان سوف تهب بلطف في النسيم. Bunting هي مادة زخرفية قديمة شجعها البريطانيون بشكل كبير وفي النهاية اليانكس ، الذين يحبون تزيينها في أنماط أمريكانا الكلاسيكية. لتنسيق حفلة الحديقة الخاصة بك ، يمكنك بسهولة إعادة توسيع المتصلبات القديمة القديمة في حبلا زخرفي أو اثنتين. إذا كنت ترغب في الحصول على بطانة ثلاثية ، فاستخدم طباعة مستوحاة من الطراز القديم مثل إكليل حزب الشاي الأنيق في Lovenjoy Floral.
دمية حزبك مع المتصدر
عند الحديث عن المتصلبات ، هناك طرق لا حصر لها لاستخدامها أثناء تزيين حفلة الحديقة القديمة. جنبا إلى جنب مع غرضها الواضح في ظل مواقف الكعكة اللامعة أو مستويات من شطائر الإصبع ، يمكنك استخدامها كشحن صفيحة إذا كنت ستستضيف علاقة جالسة. استخدم أصغر دمىك كقائف وأكبر تصميماتك لتليين وحماية مقاعد الكرسي الخشبية. إذا لم يكن لديك الوقت ، والميل ، أو الرغبة في تحويل المتصلبات الخاصة بك إلى حرفة DIY ، حاول ببساطة إرفاقها بحبل الغسيل مع دبابيس خشبية تقليدية (مثل مقاطع الغسيل الخشبية للعسل من الأمازون) لإضافة اهتمام بصري أو تقسيم مناطق الحفلات إلى مناطق مختلفة.
حافظ على الحفلة مع الإضاءة القديمة
عندما تريد أن يستمر ضيوفك لفترة طويلة بعد غروب الشمس ، من المهم التفكير من خلال خطة الإضاءة الخاصة بك. هناك مجموعة متنوعة من الطرق لإلقاء الضوء على بقع مختلفة في فناءك لإضافة البريق والسلامة ، بدءًا من ربط الرصيف أو المسار مع الأضواء الشمسية منخفضة المستوى إلى مصابيح سلسلة معلقة التي تستخدم مصابيح Edison القديمة (مثل الأضواء المقهى المقاومة للباحة المعلقة من الأمازون من الأمازون). على الرغم من أن هذه يمكن أن توفر الكثير من الضوء في الغلاف الجوي فوق حفلتك ، ففكر في إضافة بعض فوانيس الشموع القديمة مثل الفوانيس المركزية الصغيرة في الهواء الطلق من REPERLA على أجهزة الكمبيوتر اللوحية أو بالقرب من حواف الفناء الخاص بك من أجل الأجواء المضافة.
استخدم عربة بار أو عربة عجلات للمشروبات ذاتية الخدمة
لا يوجد حفلة رائعة بدون محطة مشروبات جيدة التجهيز تتضمن مجموعة متنوعة من الخيارات لإرضاء كل لوحة. وإذا كانت عربة البار تبدو رسمية للغاية بالنسبة لحفلة حديقتك ، لكنك لا تزال ترغب في الحفاظ على شقوقك المبردة تمامًا ، ففكر في استخدام عربة Wheelbarrow المليئة بالجليد بدلاً من ذلك. إنها طريقة رائعة لإيواء مشروباتك ، والكثير من الزينة ، وبالطبع الكثير من الأواني الزجاجية.
عرض قرارات بحجم لدغة داخل قفص الطيور
حفلات الحديقة في أكثرها ملحمة عندما يكون هناك القليل من النزوة غير المتوقعة. هناك عدد مدهش من الطرق لإعادة استخدام أقفاص الطيور حول منزلك وحديقتك ، وستفاجئ بالتأكيد وسرور ضيوفك من خلال عرض الأطعمة الصغيرة أو الأطعمة الموجودة داخلهم. إذا كنت ستستخدم أقفاص عتيقة ، فقد عثرت عليها في سوق السلع المستعملة أو الطابق العلوي في العلية الخاصة بك ، فقط تأكد من منحهم نظيفة عميقة للغاية وقدم أي حواف خشنة يمكن أن تكسب شخصًا ما. (الإصابات تميل إلى أن تكون حزبًا حقيقيًا.)
تطفو الشموع أو الزهور في حمام الطيور
بينما نحن في موضوع الديكور المتعلق بالطيور ، لا تكتمل أي حديقة كوخ بدون حمام للطيور. ولكن نظرًا لأن الطيور أقل عرضة لزيارة لك بينما تكون الفناء الخلفي مليئًا بموظفي الحفلات ، ففكر في تجميل واحدة مؤقتًا لتجمعك من خلال الشموع أو الزهور العذبة على المياه العذبة. يعد خيار LED LED المقاوم للماء 3 بوصة من Amazon مثاليًا إذا كنت لا ترغب في التعامل مع الحرائق الحية أو تنظيف الشمع الفوضوي.
أكاليل الأزهار الستارة من السياج أو النوافذ أو الأشجار
الطعام والزمالة والزهور هي السمات المميزة لأي حفلة حديقة رائعة. من المثالي لجدولة الحدث الخاص بك عندما تكون الأمور في ازدهار كامل. لإضافة المزيد من الألوان إلى هذا المزيج ، فكر في لفات الزهور على نوافذك أو السياج أو الأشجار أو الشجيرات. يمكنك DIY باستخدام Hardy Cut Flowers من حديقتك الخاصة. ولكن لإلقاء نظرة فائقة المورقة ، قد ترغب أيضًا في دمج بعض أزهار فو. تذكر أن هناك بعض الحيل المتغيرة للعبة لجعل الزهور الاصطناعية تبدو حقيقية ، مثل تبخير بتلات وتصويب السيقان.
دمج برامج خدمة عتيقة في ملفات الطاولات الخاصة بك
ليس لديك الوقت لتلميع الفضة الخاصة بك؟ لا تقلق – حتى لو لم تحصل على عدد قليل من الصواني أو الأباريق المشوهة ، فإن دمج برامج التقدم القديمة في ملوقيك ستضيف الأناقة على الفور إلى حفلة حديقتك. تعد فنجان الشاي عنصرًا آخر يمكنك استخدامه ، إما كديكور منضدة حلوة أو للتقديم. يمكنك التقاط قطع فضية مطلية أو مجموعة غير متطابقة من الكؤوس والصحون في متجر التوفير المحلي الخاص بك. ما عليك سوى تخطي الصين العظمي الناعم ، خاصة بالنسبة للحفلات الكبيرة مع الضيوف الأكثر حيوية.
يمكن أن تتضاعف حقائب المكدسة كطاولات جانبية أو مقاعد أو قطع مركزية عرض
إذا كنت تتوقع الكثير من الأشخاص وكنت قصيرًا على الطاولات الجانبية ، فإن بعض الحقائب العتيقة قد انقضت من العلية أو تم شراؤها بشكل غير مكلف من متجر مستعرض يمكن أن تكون مفيدة حقًا. اختيار نماذج قوية مع الكثير من الأحرف. تضيف التفاصيل الفريدة ، والمقابض الجلدية ، والملصقات البالية أو الباهتة على حقائب أكبر على الوجهين ، الكثير من الاهتمام البصري. إذا كان لديك أمتعة أصغر أو أكثر حساسة ، فحاول ربط ترتيبات الأزهار المجففة بالداخل. قصير على الجلوس؟ يمكنك الوصول إلى جذوع خزانة الملابس الكبيرة لحمل موضوع السفر القديم في جميع أنحاء حزبك.
استخدم مستلزمات البستنة البالية أو المقطوعة أو العتيقة التي لديك بالفعل في متناول اليد
لا تشعر أنك يجب أن تقضي ثروة في الحصول على قطع عتيقة متطورة لإضافة سحر ونزوة إلى حفلة حديقتك. يمكن أن تكون الرحلة إلى سقيفة الفناء الخلفي أكثر من مجرد الخدعة ، خاصة إذا كان لديك عناصر محبوبة مثل الدلاء الفرنسية المجلفنة ، أو علب الري ، أو حتى أحذية البستنة القديمة. حاول ملءها بالزهور المقطوعة أو دمجها في المقالات القصيرة حول حديقتك. يمكن أن تضيف أدوات البستنة الصدئة ضد السياج أو تجميع الأواني المغطاة بالطحالب معًا اهتمامًا بصريًا.
الكروكيه الكلاسيكي أو غيرها من ألعاب العشب الحصول على ضيوف الحفلات يضحكون
Get Get Your Garden Party مع عدد قليل من ألعاب العشب القديمة ممتعة لجميع الأعمار. هل يمكن أن تدوي لوحة كورنول للعبة الكلاسيكية لتوصيل أكياس الفول. ولكن لماذا لا تجعل ضيوفك يذهبون مع جولة تنافسية من الحصان أو بوكس أو كرة الريشة أو الكروكيه؟ انشر الألعاب حول العشب الخاص بك حتى يتمكن الضيوف من الاختلاط أثناء التنافس. لا يهم إذا كنت لا تعرف النصيبات الخاصة بك من pallinos الخاص بك. ألعاب مثل مجموعة Ropoda Croquet أو مجموعات Bocce Vintage Vintage Vintage من Amazon.
ساعد ضيوفك في الحصول على أرجوحة من الأشياء
لا شيء يضيف سحر عتيقة إلى حديقة مثل أرجوحة شجرة. سواء كنت تفضل المظهر الأكثر طبيعية للوحة سميكة وحبل شاق أو المظهر الريفي لأرجوحة الإطارات القديمة ، من الجيد التأكد من أن أرجوحة الشجرة آمنة قبل دعوة ضيوفك لاستخدامها. اجعله يبدو جاهزًا للحفلات من خلال ربط أشرطة ملونة بكل جانب من المقعد حتى يتمكنوا من الانفجار في النسيم عندما يدخل ضيوفك في أرجوحة الأشياء.
يمكن أن تخلق المرايا المزخرفة وهم المزيد من الإزهار
يعد تعليق المرايا المزخرفة داخل حديقة مسورة أو تميلها على شجرة كبيرة واحدة من أسهل الطرق لإنشاء تأثير حديقة سري في حزبك. إنها مثالية للبقع المظللة إذا كنت تريد أن تعكس المزيد من الضوء حولها ، أو خلف الزهور المفضلة لديك لأنه لخلق وهم المزيد من الإزهار. إنها أيضًا طريقة رائعة لتغطية خراطيم الحديقة القبيحة أو غيرها من الميزات الدائمة التي تفضل إخفائها لأنها تعكس المساحات الخضراء المحيطة. جرب واحدة مع قاعدة مسطحة مثل مرآة النحاس العتيقة المقوسة الباروكي مع إطار معدني كامل من أمازون.
خيمة بيضاء واضحة تخلق بقعة أنيقة ومظللة
يمكن لبعض الغيوم أن تظل ضيوفك بشكل مريح من أشعة الشمس الحارقة ، لكن هطول الأمطار المفاجئ يمكن أن يخلط حقًا مزاج أفضل الأحداث. حتى في يوم صيفي مثالي ، يمكن أن توفر الخيمة مكانًا مثاليًا لإنشاء طاولات الطعام والشراب. إذا سمحت المساحة ، فكر في إضافة خيمة بيضاء واضحة مثل مظلة Gazebo في الهواء الطلق FDW 10×90 من Amazon إلى Decor Your Garden Party Decor. استخدم خلايا ربط الستائر القديمة مع شرابات لإنشاء فتحة حالمة مثبتة تشعر بالدعوة. ارتديها أكثر من خلال تعليق أكاليل الأزهار أو الأضواء أو الأوتار في الداخل.
احصل على المشاعر مباشرة مع جراموفون
يمكن أن تجعل الموسيقى المناسبة حفلة لا تنسى وممتعة ، خاصةً عندما تتجول في الهواء بفضل مشغل تسجيل أو فونوغراف على الطراز القديم مثل Lugulake All في غراموفون واحد مع قرن النحاس من Amazon. بعد إعدادك على قمة الدانتيل أو كومة من الكتب القديمة ، يُطرقها مع عدد قليل من الكراسي غير المتطابقة وصندوق عتيق مليء بسجلاتك المفضلة لضيوف الحفلات الذين يرغبون في لعب DJ. إذا لم يكن لك بصوت عالٍ بدرجة كافية أو لم يكن وظيفيًا ، فقم بإخفاء مكبر صوت بلوتوث صغير في مكان قريب.