الديكور العتيق الذي يجب أن تعطله بالتأكيد إذا رأيته في متجر التوفير

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يمكن أن يكون متجر التوفير وسيلة آمنة للمحفظة للحصول على ديكور منزلي فريد. لا تحصل فقط على إثارة الاكتشاف عندما تصادف شيئًا نادرًا أو غير مكلف ، ولكنك تتعلم أيضًا كيفية تصميم بعض العناصر الأكثر شيوعًا التي ستجدها في متاجر التوفير في منزلك. على الرغم من أن معرفة الصفقة ليست سهلة دائمًا على المبتدئين ، إلا أن هناك بعض العناصر التي تضمن إلى حد كبير أنك وجدت واحدة. عنصر ديكور عتيقة يجب عليك بالتأكيد أن تتعطل إذا رأيته في متجر التوفير هو زوج من Bookex Onyx (المعروف أيضًا باسم الكالسيت). يوضحون مشاعر Art Deco أو منتصف القرن وهي ثقيلة بما يكفي لإبقاء كتبك في مكانها.
يتم استخدام Onyx و Calcite ذات النطاقات (التي تسمى أحيانًا Calcite Alabaster ، أو الحجر الجيري Onyx ، أو Onyx Ramble) بالتبادل عند الإشارة إلى الحجر الطبيعي. لكن هذا الأخير ، وهو شكل من أشكال الكالسيت الصالح أو الحجر الجيري (CACO3) ، هو لقب الصحيح. True Onyx (SiO2) هي مجموعة متنوعة من Quartz Chalcedony. من المحتمل أن يكون خلط الأسماء تكتيكًا للتسويق المبكر ، لأن Onyx أكثر ثباتًا من شكله على شكل الكالسيت. في معظم الحالات ، يتم تصنيع المركز القديم الذي ينتهي به المطاف في متاجر التوفير من The Mexican Onyx المسمى بشكل مربك ، وهو نوع مميز من الكالسيت يضم نطاقات من البرتقالي والأصفر والطان والبني باللون الأبيض. كان الحجر مادة معمارية شهيرة في الولايات المتحدة منذ أواخر القرن التاسع عشر على الأقل ، وتستخدم في الفسيفساء ، والمنحوتات ، والأعمدة ، والأعمدة ، وأغلفة الجدران ، والمكتبات وغيرها من الديكور المنزلي. لقد تم نحته وتداوله لآلاف السنين في المكسيك.
لماذا يستحق وضع Banded Calcite Bookends في عربة التسوق في متجر التوفير
Natural Stone هو اتجاه ديكور منزلي يعود حوله ، مما يجعل هذه الحجز الرخامي Onyx أكثر رواجًا ، وغالبًا ما يبيعون لمئات المواقع التحف. على الرغم من أنك قد لا تملك النقود التي يجب رشها على الميزات المعمارية على Onyx مثل كونترتوب ، وجدران لهجة ، وأحواض غسل غرفة المسحوق القائمة بذاتها ، يمكنك تحقيق نفس الفكرة برؤوس حصان الكالسيت ذات النطاق العريض ، والتماثيل المستوحاة من Aztec ، ومكتبات الأوسمة من الستينيات والسبعينيات. ستوفر المال بطرق أخرى أيضًا. يتم بيع الإصدارات المعاصرة من هذه الكتب مع أشكال أكثر أناقة وأقل مميزة للأسعار أعلى بكثير مما تراه في متجر التوفير. على سبيل المثال ، يكلف زوج من Karibiber Mexico Onyx Decorative Cookends حوالي 40 دولارًا. على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تكون محظوظًا للغاية وينتهي بك الأمر مع Bookends Head Head Vintage Italian أو French مصنوعة من Onyx True الثمن. ومن المزايا الممتعة حقيقة أن الفلورات الكالسيت النطاق تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية.
بمجرد حصولك على Bookends ، استخدمها لإضافة Art Deco Opulence حتى على رف الكتب الأكثر دنيوية ، أو تكمل الأثاث القديم الحالي ، أو عقد مجموعة الكتب العتيقة الخاصة بك ، أو التمسك بالأصالة في منزل أقدم. ارسم على نغمات الحجر المشرقة بشكل طبيعي لحقن لون صنع البيان في تصميم داخلي محايد. Banded Calcite Bookends هي سلاحك السري لمساحة خزانة منظمة تمامًا – استخدمها لتكديس الملابس بدقة في الأدراج. احرص على عدم إسقاطهم ؛ تتميز الكالسيت بتصنيف مقياس صلابة MOHS 3 مقارنةً بـ 7 Onyx True ، وهي عرضة للتلف الناتج عن الأحماض الضعيفة مثل الخل.