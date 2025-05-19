الديكور العتيق الذي يجب أن تعطله بالتأكيد إذا رأيته في متجر التوفير

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يمكن أن يكون متجر التوفير وسيلة آمنة للمحفظة للحصول على ديكور منزلي فريد. لا تحصل فقط على إثارة الاكتشاف عندما تصادف شيئًا نادرًا أو غير مكلف ، ولكنك تتعلم أيضًا كيفية تصميم بعض العناصر الأكثر شيوعًا التي ستجدها في متاجر التوفير في منزلك. على الرغم من أن معرفة الصفقة ليست سهلة دائمًا على المبتدئين ، إلا أن هناك بعض العناصر التي تضمن إلى حد كبير أنك وجدت واحدة. عنصر ديكور عتيقة يجب عليك بالتأكيد أن تتعطل إذا رأيته في متجر التوفير هو زوج من Bookex Onyx (المعروف أيضًا باسم الكالسيت). يوضحون مشاعر Art Deco أو منتصف القرن وهي ثقيلة بما يكفي لإبقاء كتبك في مكانها.

يتم استخدام Onyx و Calcite ذات النطاقات (التي تسمى أحيانًا Calcite Alabaster ، أو الحجر الجيري Onyx ، أو Onyx Ramble) بالتبادل عند الإشارة إلى الحجر الطبيعي. لكن هذا الأخير ، وهو شكل من أشكال الكالسيت الصالح أو الحجر الجيري (CACO3) ، هو لقب الصحيح. True Onyx (SiO2) هي مجموعة متنوعة من Quartz Chalcedony. من المحتمل أن يكون خلط الأسماء تكتيكًا للتسويق المبكر ، لأن Onyx أكثر ثباتًا من شكله على شكل الكالسيت. في معظم الحالات ، يتم تصنيع المركز القديم الذي ينتهي به المطاف في متاجر التوفير من The Mexican Onyx المسمى بشكل مربك ، وهو نوع مميز من الكالسيت يضم نطاقات من البرتقالي والأصفر والطان والبني باللون الأبيض. كان الحجر مادة معمارية شهيرة في الولايات المتحدة منذ أواخر القرن التاسع عشر على الأقل ، وتستخدم في الفسيفساء ، والمنحوتات ، والأعمدة ، والأعمدة ، وأغلفة الجدران ، والمكتبات وغيرها من الديكور المنزلي. لقد تم نحته وتداوله لآلاف السنين في المكسيك.