الديكور الموسمي الذي تطل عليه في متجر التوفير

قام الحرفيون عبر التاريخ بتصميم أطباق موسمية تحتوي على صور تفصيلية للحيوانات. يتم وضع العديد من الموضوعات في مواجهة خلفيات طبيعية، مثل الحقول المحصودة حديثًا أو سفوح التلال المغطاة بالثلوج. لكن هذا النوع من الفن لم يكن متاحًا دائمًا للجماهير، حيث أن العمل كان في الأصل يقوم به الحرفيون. لم يكن الأمر كذلك حتى الثورة الصناعية، التي بدأت في منتصف القرن الثامن عشر، حيث تمكن عدد أكبر من الناس من الوصول إلى الأطباق المزخرفة.

في خمسينيات القرن التاسع عشر، أصبح طائر الدراج أحد الزخارف الأكثر شيوعًا في أطباق السيراميك الأمريكية. الذكور الذين يتم تصويرهم بشكل شائع من هذا النوع هم الأكثر تألقًا، والمعروفون بياقاتهم الخضراء المميزة، وريشهم المحمر، وحكاياتهم الطويلة المرموقة. لا تزال هذه اللوحات تحظى بشعبية كبيرة، وستضيف جمالية المنزل الريفي إلى معظم المساحات. وبالمثل، نمت شعبية أطباق الديك الرومي أيضًا طوال أواخر القرن التاسع عشر. إنها ممتازة لعيد الشكر لأنها غالبًا ما تصور طائرًا ضخمًا، ربما يجلس بجوار دجاجته، ويقف بين الأوراق المتساقطة. في بعض الأحيان، هناك تصميمات أكثر دقة تزدهر حول حواف هذه الصفائح – عادة حزم من القش أو عناقيد الذرة.

إذا كان لديك صياد في العائلة، فابحث عن زخارف سمك السلمون المرقط، والتي غالبًا ما تصور الأسماك الملونة المجمدة في الهواء أثناء قفزها من الجدول. هناك الكثير من الزخارف الأخرى التي يمكنك استكشافها، بدءًا من تناول الدببة العشاء معًا حول طاولة إلى سانتا كلوز الذي يرشد مزلقته. بالإضافة إلى جمع أواني الأطباق، هناك العديد من الطرق الأخرى لدمج فن السيراميك في منزلك، مثل إنشاء معرض فني خاص بك. إذا كسرت طبقًا، يمكنك إعادة استخدام قطع السيراميك لتصميم البلاط.