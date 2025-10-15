الديكور الموسمي الذي تطل عليه في متجر التوفير

إذا قمت بفتح خزانتك ووجدت أطباقًا بلاستيكية وأكوابًا فردية ضعيفة، فيجب أن تفكر في شراء بعض الأطباق الجديدة. إنها فرصة رائعة لإضافة بعض الأناقة المميزة إلى مطبخك مع استكمال كل موسم. تعمل اللوحات القديمة بشكل جيد بشكل خاص في فصل الخريف. كل ما عليك فعله هو القيام برحلة سريعة إلى متجر التوفير المحلي الخاص بك وتصفح الخيارات. أفضل اللوحات العتيقة هي السيراميك لأنها لا تخدش بسهولة وغالبًا ما تحتوي على بعض الأعمال الفنية الجذابة. إذا كنت تواجه صعوبة في العثور على مجموعة مطابقة كاملة، فيمكنك تجميع مجموعتك الخاصة. لقد أصبح اتجاهًا شائعًا عبر الإنترنت للأشخاص لنشر مجموعاتهم غير المتطابقة من الخزف الصيني. بالإضافة إلى ذلك، إنها طريقة ممتعة لإضفاء طابع مميز على طاولة العشاء وحتى لتزيين أجزاء أخرى من منزلك بالفخار.
هناك بعض المخاطر الصحية التي يجب أن تكون على دراية بها قبل البدء. لعدة قرون، أعطى الرصاص طلاء السيراميك على الأطباق والأكواب لمسة نهائية ناعمة. لقد اكتشفنا مؤخرًا آثاره الضارة، خاصة على التطور المعرفي للأطفال الصغار، ولم تبدأ إدارة الغذاء والدواء في تنظيم استخدام الرصاص في أواني الطعام حتى أوائل السبعينيات. ما لم تكن خبيرًا أو وجدت تاريخًا، فمن الصعب معرفة متى تم تصنيع السيراميك، ولهذا السبب يجب عليك دائمًا اختبار السيراميك بحثًا عن الرصاص. تبيع معظم متاجر الأجهزة أدوات اختبار الرصاص، والتي تحتوي على مسحة وعادةً ما يكون عاملًا سائلًا لتنشيط العملية الكيميائية. ستتمكن من معرفة ما إذا كان الطلاء الزجاجي يحتوي على الرصاص بناءً على تغير لون المسحة بعد فركها على سطح السيراميك.
أنماط أطباق كلاسيكية ستكمل مساحتك
قام الحرفيون عبر التاريخ بتصميم أطباق موسمية تحتوي على صور تفصيلية للحيوانات. يتم وضع العديد من الموضوعات في مواجهة خلفيات طبيعية، مثل الحقول المحصودة حديثًا أو سفوح التلال المغطاة بالثلوج. لكن هذا النوع من الفن لم يكن متاحًا دائمًا للجماهير، حيث أن العمل كان في الأصل يقوم به الحرفيون. لم يكن الأمر كذلك حتى الثورة الصناعية، التي بدأت في منتصف القرن الثامن عشر، حيث تمكن عدد أكبر من الناس من الوصول إلى الأطباق المزخرفة.
في خمسينيات القرن التاسع عشر، أصبح طائر الدراج أحد الزخارف الأكثر شيوعًا في أطباق السيراميك الأمريكية. الذكور الذين يتم تصويرهم بشكل شائع من هذا النوع هم الأكثر تألقًا، والمعروفون بياقاتهم الخضراء المميزة، وريشهم المحمر، وحكاياتهم الطويلة المرموقة. لا تزال هذه اللوحات تحظى بشعبية كبيرة، وستضيف جمالية المنزل الريفي إلى معظم المساحات. وبالمثل، نمت شعبية أطباق الديك الرومي أيضًا طوال أواخر القرن التاسع عشر. إنها ممتازة لعيد الشكر لأنها غالبًا ما تصور طائرًا ضخمًا، ربما يجلس بجوار دجاجته، ويقف بين الأوراق المتساقطة. في بعض الأحيان، هناك تصميمات أكثر دقة تزدهر حول حواف هذه الصفائح – عادة حزم من القش أو عناقيد الذرة.
إذا كان لديك صياد في العائلة، فابحث عن زخارف سمك السلمون المرقط، والتي غالبًا ما تصور الأسماك الملونة المجمدة في الهواء أثناء قفزها من الجدول. هناك الكثير من الزخارف الأخرى التي يمكنك استكشافها، بدءًا من تناول الدببة العشاء معًا حول طاولة إلى سانتا كلوز الذي يرشد مزلقته. بالإضافة إلى جمع أواني الأطباق، هناك العديد من الطرق الأخرى لدمج فن السيراميك في منزلك، مثل إنشاء معرض فني خاص بك. إذا كسرت طبقًا، يمكنك إعادة استخدام قطع السيراميك لتصميم البلاط.