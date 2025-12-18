الذرة الرفيعة هي طعام فائق الجودة يمكنك زراعته في حديقتك الخاصة. وإليك كيف

إذا كنت بستانيًا منزليًا، فمن المرجح أنك على دراية بجميع محاصيل الفناء الخلفي الكلاسيكية – الطماطم والخس والخيار وما إلى ذلك. ولكن إذا كنت مستعدًا للتوسع في عالم الأطعمة الفائقة، فهناك الكثير من النباتات الأخرى التي يمكنك زراعتها والتي توجد خارج نطاق البستنة التقليدية. الذرة الرفيعة (الذرة البيضاء ثنائية اللون) هي حبة حبوب قديمة مصدرها أفريقيا. يُستخدم هذا المحصول متعدد الاستخدامات لمجموعة من الأغراض، بما في ذلك علف الحيوانات وصناعة البيرة وشراب التحلية وحتى الحرف اليدوية. على الرغم من أنها ليست مشهورة مثل الأطعمة الفائقة الأخرى مثل الكينوا أو الفارو، إلا أن الذرة الرفيعة تعد خيارًا رائعًا للبستاني المهتم بالصحة. لا يحتوي هذا المحصول على نسبة عالية من الألياف فحسب، بل إنه خالي من الغلوتين أيضًا.

تعتبر الذرة الرفيعة نباتًا سهل النمو إلى حد ما – خاصة في المناطق الأكثر حرارة. يزدهر هذا المحصول الذي يتحمل الجفاف في المناطق ذات الصيف الحار الطويل ولكنه مناسب للنمو في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 2 إلى 11 أيضًا. فقط ضع في اعتبارك أنك ستجني أعلى عائد في المناطق التي تتراوح فيها درجات الحرارة في الصيف باستمرار بين 80 إلى 90 درجة فهرنهايت. تنمو الذرة الرفيعة في مخزونات طويلة يمكن أن تصل إلى أي مكان من 2 إلى 5 أقدام. في فصل الصيف أو الخريف تقريبًا، تنفجر الأزهار المتجمعة بإحكام من العشب الطويل وتتحول في النهاية إلى البذور التي ستحصدها. بمجرد جمعها وتجفيفها، تتمتع الذرة الرفيعة المخزنة بشكل صحيح بفترة صلاحية تصل إلى 10 سنوات، مما يجعلها محصولًا أساسيًا ينتمي إلى كل حديقة للبقاء على قيد الحياة.