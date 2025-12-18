الذرة الرفيعة هي طعام فائق الجودة يمكنك زراعته في حديقتك الخاصة. وإليك كيف

إذا كنت بستانيًا منزليًا، فمن المرجح أنك على دراية بجميع محاصيل الفناء الخلفي الكلاسيكية – الطماطم والخس والخيار وما إلى ذلك. ولكن إذا كنت مستعدًا للتوسع في عالم الأطعمة الفائقة، فهناك الكثير من النباتات الأخرى التي يمكنك زراعتها والتي توجد خارج نطاق البستنة التقليدية. الذرة الرفيعة (الذرة البيضاء ثنائية اللون) هي حبة حبوب قديمة مصدرها أفريقيا. يُستخدم هذا المحصول متعدد الاستخدامات لمجموعة من الأغراض، بما في ذلك علف الحيوانات وصناعة البيرة وشراب التحلية وحتى الحرف اليدوية. على الرغم من أنها ليست مشهورة مثل الأطعمة الفائقة الأخرى مثل الكينوا أو الفارو، إلا أن الذرة الرفيعة تعد خيارًا رائعًا للبستاني المهتم بالصحة. لا يحتوي هذا المحصول على نسبة عالية من الألياف فحسب، بل إنه خالي من الغلوتين أيضًا.
تعتبر الذرة الرفيعة نباتًا سهل النمو إلى حد ما – خاصة في المناطق الأكثر حرارة. يزدهر هذا المحصول الذي يتحمل الجفاف في المناطق ذات الصيف الحار الطويل ولكنه مناسب للنمو في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 2 إلى 11 أيضًا. فقط ضع في اعتبارك أنك ستجني أعلى عائد في المناطق التي تتراوح فيها درجات الحرارة في الصيف باستمرار بين 80 إلى 90 درجة فهرنهايت. تنمو الذرة الرفيعة في مخزونات طويلة يمكن أن تصل إلى أي مكان من 2 إلى 5 أقدام. في فصل الصيف أو الخريف تقريبًا، تنفجر الأزهار المتجمعة بإحكام من العشب الطويل وتتحول في النهاية إلى البذور التي ستحصدها. بمجرد جمعها وتجفيفها، تتمتع الذرة الرفيعة المخزنة بشكل صحيح بفترة صلاحية تصل إلى 10 سنوات، مما يجعلها محصولًا أساسيًا ينتمي إلى كل حديقة للبقاء على قيد الحياة.
كيفية زراعة الذرة الرفيعة في المنزل
على الرغم من أن بذور الذرة الرفيعة ليست متاحة بسهولة في متاجر الحدائق مثل محاصيل الفناء الخلفي الأخرى، إلا أنه لا يزال بإمكانك العثور على بعض الخيارات في المشتل المحلي. إذا لم تجد مجموعة واسعة بما فيه الكفاية أو كنت تأمل في زراعة مجموعة متنوعة من البذور، فإن أفضل رهان لك هو التسوق عبر الإنترنت لشراء بذورك. تمتلك كل من Native Seeds وThresh Seed Co. مجموعة واسعة من أصناف الذرة الرفيعة.
سوف تحتاج إلى الانتظار حتى يصبح الجو دافئًا بانتظام في الخارج لتتمكن من زراعة الذرة الرفيعة. تهدف إلى زرع بذورك مباشرة في الأرض في شهر مايو أو يونيو. ستحتاج إلى زراعتها بعمق حوالي بوصة واحدة ومسافة 6 بوصات بينها، واختيار موقع يستقبل ضوء الشمس لمدة 12 إلى 14 ساعة. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من استخدام تربة جيدة التصريف، وتعديلها باستخدام الأسمدة الغنية بالنيتروجين. استمر في تسميد الذرة الرفيعة كل ستة أسابيع طوال موسم النمو.
أثناء نمو نباتك، قم بإزالة الأعشاب الضارة من المنطقة بعناية حتى لا تسرق النباتات المنافسة العناصر الغذائية التي تحتاجها الذرة الرفيعة لتزدهر. على الرغم من أن هذا المحصول يتحمل الجفاف، إلا أنه سينتج أعلى محصول عندما يكون رطبًا. كقاعدة عامة جيدة، قم بري الماء بسخاء كل 10 أيام. بمجرد أن تخرج نباتاتك من مرحلة الشتلات، ستكون مكتفية ذاتيًا إلى حد ما. ومع ذلك، كن على اطلاع على الآفات مثل الطيور، المن، وذبابة الذرة الرفيعة.
كيفية حصاد وتخزين الذرة الرفيعة
تعتمد طرق الحصاد على الغرض الذي تستخدم محصولك من أجله. إذا كنت تحضر شرابًا، فاحصد البذور بينما لا تزال طرية، قبل أن تصل إلى مرحلة النضج مباشرة. أولا، قطع رؤوس البذور. يمكن تخزينها لتنمو في الموسم المقبل. أفضل الأماكن لتخزين البذور هي الثلاجة أو الفريزر أو الطابق السفلي. الآن قم بتقطيع الأوراق لتجنب الطعم الكريه لعصارتها. بمجرد حصولك على عصا عارية، قم بقطع السهم أعلى العقدة السفلية مباشرةً. ومن هناك، يمكنك استخدام مكبس لاستخراج النسغ من القصب. بمجرد حصاد النسغ، ستحتاج إلى السماح للسائل بالبقاء حتى تستقر النشويات. خذ السائل من الأعلى وقم بغليه لتكوين الشراب الخاص بك.
لحصاد الحبوب، انتظر حتى تنمو البذور صلبة ولامعة. إذا كانت البذرة ناضجة، فلن تتمكن من ثنيها بظفرك. اقطع رؤوس البذور واتركها حتى تجف في مكان دافئ لمدة أسبوع تقريبًا. إذا كنت ستأكل الحبوب، قم بلفها وتخزينها في مكان بارد ومظلم في حاوية محكمة الإغلاق. يمكنك أيضًا استخدام البذور المحصودة في الصناعة عندما تكون في هذه المرحلة. تمثل رؤوس البذور المجففة مكانسًا تقليدية رائعة أو اهتمامًا بصريًا بتنسيقات الزهور المجففة. إن الذرة الرفيعة هي حقًا محصول رائع ومتعدد الاستخدامات في الفناء الخلفي للنمو!