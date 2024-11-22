الرؤساء الذين كانوا غير متزوجين أثناء وجودهم في مناصبهم

منذ ما يقرب من عقد من الزمن، تكهن الكوميديون والنقاد حول طبيعة زواج الرئيس دونالد ترامب من ميلانيا كنافس. وربما يكون الأمر كذلك، فقد تزوج ترامب ثلاث مرات، ولديه تاريخ عام من الخيانة الزوجية، وأدين بتهمة الاعتداء الجنسي في قضية مدنية. على الرغم من كل النكات والشائعات والتقارير الموثوقة حول زواج المعاملات الخالي من الحب، إلا أن عائلة ترامب ظلت متماسكة لعدة عقود حتى الآن. ولكن إذا انزعجوا من أي من الأحاديث حول اتحادهم، فمن المحتمل ألا يتوقعوا أي ارتياح على مدى السنوات الأربع المقبلة، بالنظر إلى نية ميلانيا المعلنة عدم العيش في البيت الأبيض (حسب شبكة CNN).
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إذا كان ذلك صحيحًا بعد 20 يناير 2025، فلن يكون ترامب أول رئيس ليس لديه زوجة معه في البيت الأبيض، على الرغم من أنه سيكون أول رئيس لديه زوجة حية تختار العيش بشكل منفصل. أربعة رؤساء سابقين دخلوا مناصبهم كأرامل، وكان أحدهم أعزبًا طوال حياته. انتشروا على مدار القرن الأول للحكومة الأمريكية بموجب الدستور، ولم يكن أي من هؤلاء الرجال معروفًا في المقام الأول بكونه عازبًا. لكن بالنسبة للبعض، كان الأمر بمثابة نقطة استفهام أو جدل تحوم حول إداراتهم، وتختلف ظروف حياتهم الزوجية وكيفية تعاملهم معها في مناصبهم. تابع القراءة لتتعرف على الرؤساء الخمسة غير المتزوجين للولايات المتحدة.
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توماس جيفرسون
كان توماس جيفرسون معروفًا بأنه رجل منعزل، ولكن في منزله في مونتايسلو، كان يحب الترفيه. وفي الأيام الأولى للمزرعة، كان يعتز بالوقت الذي يقضيه مع زوجته، مارثا وايلز سكيلتون. تزوجا في منزلها في يوم رأس السنة الجديدة عام 1772، وأمضوا أول ليلة باردة ومثلجة في مونتايسلو مع النبيذ والموسيقى. لم يتبق سوى القليل جدًا من المعلومات حول مارثا حتى يومنا هذا. ليس لدينا صور لها، لكن تاريخ العائلة يشير إلى زواج سعيد ومحب وعاطفي موسيقيًا. كان لدى عائلة جيفرسون ستة أطفال معًا، على الرغم من أن اثنين منهم فقط عاشا حتى سن البلوغ.
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كان الإنجاب صعبًا على مارثا، لدرجة أن جيفرسون أعاد ترتيب حياته المهنية لرعايتها. جاء حملها الأخير عام 1782 في أعقاب هروبها بصعوبة من البريطانيين خلال الحرب الثورية، وتركها ذلك في حالة صحية محفوفة بالمخاطر. وفي سبتمبر من ذلك العام، توفيت بعد 10 سنوات فقط من الزواج. كان جيفرسون لا عزاء له بعد وفاتها. كانت أمنية مارثا عند الموت هي ألا يتزوج زوجها مرة أخرى أبدًا – فقد كانت زيجات والدها العديدة صعبة عليها – وحافظ جيفرسون على هذا الوعد.
كان جيفرسون أرملًا لمدة 20 عامًا تقريبًا عندما أصبح رئيسًا. عملت بناته أحيانًا كمضيفة له، كما فعلت دوللي ماديسون. ولكن كان ذلك في السنوات الأولى من رئاسة جيفرسون عندما أصبحت شائعات عن علاقاته الجنسية طويلة الأمد مع عبدته سالي همينجز (والتي بدأت بعد وفاة مارثا) فضيحة عامة. لقد قيل أن همينجز كان يحمل تشابهًا جسديًا قويًا مع مارثا.
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مارتن فان بورين
في التشكيلة الرئاسية، يبرز مارتن فان بورين بشواربه الضخمة وشعر الراهب تاك الأشعث. في سجلات التاريخ، كان معروفًا ومحترمًا لأنه بنى الحزب الديمقراطي – وأقل احترامًا بكثير خلال الفترة التي قضاها كرئيس، حيث كان مثقلًا بالكساد الاقتصادي. كانت استجابة فان بورين للأزمة محدودة، وكان يفتقر إلى النفوذ السياسي داخل الكونجرس لتحقيق الإغاثة التي اقترحها. إن عدم قدرته على تلبية هذه اللحظة جعله رئيسًا لولاية واحدة، وهو امتداد غير ملحوظ لسياسات أندرو جاكسون، سلف فان بورين وراعيه.
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واجه فان بورين الكساد وإخفاقاته السياسية وحده. كانت زوجته، هانا هوز، قد ماتت لسنوات عديدة قبل انتخابه عام 1836. كان هانا وفان بورين أبناء عمومة، وكانا صديقين منذ الطفولة، وكلاهما ينتميان إلى نفس المجتمع الهولندي. كان يبلغ من العمر 24 عامًا وكانت خجولة من ذلك عندما تزوجا، وبحسب ما ورد كان لديهما اتحاد سعيد. لكننا لا نعرف شيئًا تقريبًا عن هانا فان بورين. نادرًا ما ذكرها زوجها في مراسلاته ولم يدرجها حتى في سيرته الذاتية. ومع ذلك، لا ينبغي أن يؤخذ هذا على أنه علامة على الإهمال – فقد اعتبرت الأعراف في ذلك الوقت أنه من المخزي سحب اسم سيدة إلى المواد العامة.
كان لدى فان بورين أربعة أبناء من هانا قبل وفاتها بمرض السل في عام 1819. وجاءوا معه إلى البيت الأبيض. خدم الابن الأكبر، أبراهام، والده كسكرتير خاص، في حين أصبحت زوجته أنجليكا السيدة الأولى بحكم الأمر الواقع.
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أندرو جاكسون
هناك الكثير مما لا يعجبك في أندرو جاكسون كرجل دولة ورئيس: دعم العبودية، وسياسات الإبعاد الهندية، والموقف المتسلط تجاه الحكومة. وكشخص، كان رجلاً سريع الغضب ومنتقمًا وله عدد جثث. لكن كان لديه أتباع مخلصون بشدة في حياته، الأمر الذي منحه فترتين كرئيس، وكان هناك شخص واحد على الأقل لديه مودة شخصية عميقة تجاهه. كان زواجه من راشيل دونلسون، التي التقى بها لأول مرة عام 1788، زواجًا طويلًا وسعيدًا.
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تزوجا في عام 1791، على الرغم من أن زواجهما شابه على الفور سبب تقني – كان من المفترض أن تكون راشيل مطلقة ولكنها لم تحصل على الطلاق من زوجها السابق، مما استلزم الزواج مرة أخرى من جاكسون في عام 1794. ومع ذلك، فقد كانا مخلصين لبعضهما البعض، ويتشاركان نفس الشيء. الشهوات والملذات. جاكسون، الذي فقد جميع أفراد عائلته المقربين في سن مبكرة، كان سعيدًا بكونه جزءًا من عائلة دونلسون. كما أنه كان يدافع بشدة عن شرف زوجته وشعر بالغضب عندما استغلت الحملة المعارضة اللغط القانوني المحيط بطلاق راشيل خلال انتخابات عام 1824.
كان جر اسمها في الوحل أمرًا مزعجًا بالنسبة لراشيل، وسرعان ما بدأت تخشى احتمال الانغماس في واشنطن العاصمة. لقد كان المستقبل الذي كان عليها أن تواجهه عندما حقق جاكسون انتصارًا مدويًا في عام 1828. لكن راشيل توفيت في ديسمبر من عام 1828. في ذلك العام عن عمر يناهز 61 عامًا، قبل أسابيع فقط من أداء زوجها اليمين الدستورية. لم يتزوج جاكسون أبدًا وحزن طوال حياته. لم يكن له وراشيل أي أطفال بيولوجيين، على الرغم من أنهم تبنوا أحد أبناء أخيها.
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جيمس بوكانان
إن تصنيف رؤساء الولايات المتحدة ليس علماً دقيقاً، ومن الممكن أن يشتعل بعواطف وسياسات اللحظة. قائمة حديثة تم إعدادها بعد التشاور مع أكثر من 150 باحثًا، وهي استطلاع خبراء مشروع العظمة الرئاسية، وضعت دونالد ترامب في المرتبة الأخيرة. وقد يتغير ذلك الآن بعد انتخابه لولاية ثانية. لكن الرئيس الذي يتقدم بالكاد على ترامب في الاستطلاع هو المرشح الدائم لأكبر كارثة تلحق بالبيت الأبيض: جيمس بوكانان. إرثه هو السماح للأمة بالانقسام بسبب العبودية وتمهيد الطريق للحرب الأهلية (يصنفه المؤرخون باستمرار على أنه أحد أسوأ الرؤساء).
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بوكانان هو أيضًا، حتى الآن، العازب الوحيد مدى الحياة الذي يشغل منصب رئيس الدولة. لقد كان منتبهًا وداعمًا للأقارب الصغار الذين فقدوا والديهم، وكانت ابنة أخته هارييت لين بمثابة سيدة البيت الأبيض له. وأحيوا معاً الجانب الاجتماعي للرئاسة بعد سنوات من الإهمال. لكن عزوبة بوكانان ألهمت تكهنات طويلة بأنه ربما كان أول رئيس مثلي الجنس. بحسب سميثسونيان، حافظ بوكانان على صداقة طويلة ووثيقة مع ويليام روفوس كينج، وهو زميل من أيام مجلس الشيوخ للرئيس، والتي يُفترض منذ ذلك الحين على نطاق واسع أنها ذات طبيعة جنسية.
كانت العلاقات الحميمة – والأفلاطونية – بين الرجال شائعة في القرن التاسع عشر. كان لدى العديد من السياسيين مثل هذه الصداقات. من الواضح أن بوكانان وكينغ كانا قريبين، لكن الأدلة على أي شيء آخر تظل ضئيلة. وعلى الرغم من أن كينغ لا يبدو أنه يتودد إلى أي شخص، إلا أن بوكانان كان مخطوبة لآن كولمان عندما كان شابًا وكان حزينًا عندما ماتت.
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تشيستر أ. آرثر
اعتبارًا من عام 2024، آخر رئيس يتولى منصبه بدون زوج هو تشيستر آرثر. يشتهر بمزيج شاربه المثير للإعجاب وسوالفه وتحوله السياسي بعد أداء اليمين. اعتُبر آرثر منذ فترة طويلة عميلاً بارعًا وحزبيًا استفاد من نظام الغنائم، وقد تم دفعه إلى الرئيس جيمس جارفيلد لاسترضاء فصيل ستالوارت المؤيد للغنائم. من الحزب الجمهوري. افترض الجمهور أنه غير مؤهل ولم يكن لديه ثقة كبيرة في قدرته على تولي المسؤولية عندما اغتيل غارفيلد. لكن آرثر، الذي كان منزعجًا من الظروف التي جعلته رئيسًا والنظرة العامة له، ارتقى إلى مستوى المناسبة. لقد ألقى بثقله وراء قانون بندلتون للخدمة المدنية، الذي ساعد في إنشاء آلية إصلاح قوية تستمر في العمل بغض النظر عن الرياح السياسية المعاكسة.
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لم تعش زوجة آرثر، إلين لويس هيرندون، لترى تحوله من مفسد إلى مصلح. حتى أنها لم تره يُنتخب على تذكرة غارفيلد، فقد توفيت في يناير 1880 بينما كانت الحملة لا تزال جارية. لقد ظلا متزوجين لأكثر من 20 عامًا، التقيا من خلال ابن عم إلين في عام 1856. وأنجبا ثلاثة أطفال معًا، على الرغم من وفاة مولودهم الأول في مرحلة الطفولة. قبل انتخاب آرثر، احتفظوا بمنزل سعيد وأنيق في نيويورك وكانوا سعداء بلعب دور المضيف والمضيفة لأصدقائهم. عندما أصبح رئيسًا، كان يكره إعطاء أي شخص آخر واجبات من شأنها أن تكون من مسؤولية إلين. بينما ساعدت أخته في بعض الوظائف الاجتماعية في البيت الأبيض، لم يكن لدى آرثر أي شخص يعادل السيدة الأولى. كان لديه نافذة زجاجية ملونة مثبتة في كنيسة القديس يوحنا تخليداً لذكراها ويمكن رؤيتها من البيت الأبيض.
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