الرؤساء الذين كانوا غير متزوجين أثناء وجودهم في مناصبهم

كان توماس جيفرسون معروفًا بأنه رجل منعزل، ولكن في منزله في مونتايسلو، كان يحب الترفيه. وفي الأيام الأولى للمزرعة، كان يعتز بالوقت الذي يقضيه مع زوجته، مارثا وايلز سكيلتون. تزوجا في منزلها في يوم رأس السنة الجديدة عام 1772، وأمضوا أول ليلة باردة ومثلجة في مونتايسلو مع النبيذ والموسيقى. لم يتبق سوى القليل جدًا من المعلومات حول مارثا حتى يومنا هذا. ليس لدينا صور لها، لكن تاريخ العائلة يشير إلى زواج سعيد ومحب وعاطفي موسيقيًا. كان لدى عائلة جيفرسون ستة أطفال معًا، على الرغم من أن اثنين منهم فقط عاشا حتى سن البلوغ.

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كان الإنجاب صعبًا على مارثا، لدرجة أن جيفرسون أعاد ترتيب حياته المهنية لرعايتها. جاء حملها الأخير عام 1782 في أعقاب هروبها بصعوبة من البريطانيين خلال الحرب الثورية، وتركها ذلك في حالة صحية محفوفة بالمخاطر. وفي سبتمبر من ذلك العام، توفيت بعد 10 سنوات فقط من الزواج. كان جيفرسون لا عزاء له بعد وفاتها. كانت أمنية مارثا عند الموت هي ألا يتزوج زوجها مرة أخرى أبدًا – فقد كانت زيجات والدها العديدة صعبة عليها – وحافظ جيفرسون على هذا الوعد.

كان جيفرسون أرملًا لمدة 20 عامًا تقريبًا عندما أصبح رئيسًا. عملت بناته أحيانًا كمضيفة له، كما فعلت دوللي ماديسون. ولكن كان ذلك في السنوات الأولى من رئاسة جيفرسون عندما أصبحت شائعات عن علاقاته الجنسية طويلة الأمد مع عبدته سالي همينجز (والتي بدأت بعد وفاة مارثا) فضيحة عامة. لقد قيل أن همينجز كان يحمل تشابهًا جسديًا قويًا مع مارثا.

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