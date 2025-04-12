الرؤساء السابقين ذوي العادات النظيفة الشخصية المشكوك فيها

اعترف بذلك – لقد فعلت ذلك من قبل. لقد واصلت محادثة هاتفية وأنت تتجه إلى الحمام. قد تحاول كتم هاتفك حتى لا يسمع هؤلاء على الطرف المقابل ، لكن الرئيس السابق ليندون ب. جونسون لم يكن خجولًا جدًا حيال ذلك. إذا كان LBJ في منتصف محادثة وكان بحاجة إلى زيارة WC ، فسيكون على الناس متابعته. حتى لو أرادوا إعطاء جونسون القليل من الخصوصية ، فقد حثهم على المجيء إلى الحمام حتى لا يفوت أي شيء. وفقًا لـ HistoryFacts ، كان مستشار الأمن القومي McGeorge Bundy قد سقط تقريبًا في حضن LBJ حيث كان الرئيس جالسًا على العرش.

وغني عن القول ، أن الرئيس جونسون لم يكن خجولًا من أجزاء جسده المكشوفة ، ولكن يبدو أن من حوله غير مرتاحين. وقال لمساعد سابق (عبر التحقق من حقائقك) “كنت تعتقد أنه لم ير أبداً تلك الأجزاء من الجسم من قبل”. “لأنه كان هناك ، يقف بعيدًا عني قدر استطاعته ، مع إبقاء ظهره نحوي طوال الوقت ، في محاولة لإجراء محادثة”. سيحضر LBJ أيضًا مساعدين إلى الحمام وهو يستحم ، وكان سيحلق ، وفرشين أسنانه ، ويمش شعره دون ارتداء ملابس. كان معروفًا أيضًا بالسباحة عارية في حمام السباحة في البيت الأبيض.