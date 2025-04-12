الرؤساء السابقين ذوي العادات النظيفة الشخصية المشكوك فيها

معظم الناس يحملون رئيس الولايات المتحدة بمستوى أعلى من غيرهم. بعد كل شيء ، يحدد الرئيس نغمة ليس فقط للولايات المتحدة ولكن أيضًا بقية العالم. ستكشف وسائل الإعلام في كثير من الأحيان فضائح مختلفة داخل كل إدارة رئاسية ، بدءًا من اقتحام Watergate خلال إدارة Nixon إلى خطأ الإشارة مع إدارة ترامب الثانية.
بينما تتبع وسائل الإعلام الرئيس من خلال البيت الأبيض ، في جميع أنحاء البلاد ، وفي جميع أنحاء العالم ، قد يلاحظون بعض العادات الغريبة للرئيس. قد يشمل ذلك نظام دونالد ترامب اليومي أو اختياره للامتناع عن الكحول. ومع ذلك ، أثناء سيرك عبر الزمن ، قد لا تتلقى بعض عادات النظافة الشخصية للرؤساء السابقين بقدر ما قد تراه الآن. قد تتفاجأ بما يحتفظ به الرؤساء للعادات ليندون ب. جونسون وكالفن كوليدج خلال رئاسهم. على الرغم من أن عادات النظافة الشخصية هذه قد لا تضمن الإقالة ، فإنها تكشف أن الرؤساء ، أيضًا ، لديهم المراوغات مثل بقية مكوناتهم.
اجتماعات حمام ليندون ب. جونسون
اعترف بذلك – لقد فعلت ذلك من قبل. لقد واصلت محادثة هاتفية وأنت تتجه إلى الحمام. قد تحاول كتم هاتفك حتى لا يسمع هؤلاء على الطرف المقابل ، لكن الرئيس السابق ليندون ب. جونسون لم يكن خجولًا جدًا حيال ذلك. إذا كان LBJ في منتصف محادثة وكان بحاجة إلى زيارة WC ، فسيكون على الناس متابعته. حتى لو أرادوا إعطاء جونسون القليل من الخصوصية ، فقد حثهم على المجيء إلى الحمام حتى لا يفوت أي شيء. وفقًا لـ HistoryFacts ، كان مستشار الأمن القومي McGeorge Bundy قد سقط تقريبًا في حضن LBJ حيث كان الرئيس جالسًا على العرش.
وغني عن القول ، أن الرئيس جونسون لم يكن خجولًا من أجزاء جسده المكشوفة ، ولكن يبدو أن من حوله غير مرتاحين. وقال لمساعد سابق (عبر التحقق من حقائقك) “كنت تعتقد أنه لم ير أبداً تلك الأجزاء من الجسم من قبل”. “لأنه كان هناك ، يقف بعيدًا عني قدر استطاعته ، مع إبقاء ظهره نحوي طوال الوقت ، في محاولة لإجراء محادثة”. سيحضر LBJ أيضًا مساعدين إلى الحمام وهو يستحم ، وكان سيحلق ، وفرشين أسنانه ، ويمش شعره دون ارتداء ملابس. كان معروفًا أيضًا بالسباحة عارية في حمام السباحة في البيت الأبيض.
Calvin Coolidge’s Vaseline Scal Scalsages
عندما تسبب الحياة ضغوطات غير عادية ، فإن تدليك فروة الرأس الجيد يمكن أن يخفف من بعض التوتر. يمكن أن تحسن تدليك فروة الرأس الاحترافية من دماغك إلى الحبل الشوكي الخاص بك للمساعدة في عملية الشفاء الطبيعية لجسمك. يتمتع بعض الأشخاص بتدليك الرأس في المنزل باستخدام الزيوت الأساسية لتعزيز الاسترخاء.
ماذا عن تدليك فروة الرأس مع الفازلين؟ الأصوات لزجة إلى حد ما ، لكن كالفين كوليدج كان لديه مساعدين من البيت الأبيض يفركون جيلي البترول على رأسه وهو يستمتع بوجبة الإفطار. يعتقد كوليدج أن جيلي البترول كان لديه بعض الفوائد الصحية (عبر أخبار ABC). يمكنك اللجوء إلى الفازلين لتهدئة الجلد الجاف ، ولكن هذه العلامة التجارية من الهلام البترولي كانت تعتبر “أكثر شيء في المنزل” خلال رئاسة كوليدج لأغراض الإسعافات الأولية وأغراض مستحضرات التجميل (لكل فازلين).
من بين أكثر من 100 استخدامات لـ Vaseline ، يمكنك استخدامه للتدليك كامل الجسم أو لتخفيف حكة ما بعد الحلاقة. يمكن أيضًا استخدام قطرة صغيرة من الفازلين لتهدئة فروة رأس جافة وحكة قبل غسل شعرك لمنع قشرة الرأس. فقط تأكد من عدم استخدام الكثير لأنه يمكن أن يجعل شعرك دهنيًا ولزجًا. إذا كنت تأمل في استخدام فازلين لمنع صلعان النمط الذكور أو تنمو شعر جديد ، فقد تشعر بخيبة أمل. وفقا لهز ، لا يعزز فازلين نمو الشعر الجديد.