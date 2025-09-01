الرئيس التنفيذي البولندي بيوتر Szczerek ، الذي انتزع قبعة من الصبي في Open ، يعتذر أخيرًا عن السلوك

اعترف المدير التنفيذي البولندي الذي تم القبض عليه على الكاميرا وهو ينتزع قبعة موقعة قبالة طفل في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بأنه ارتكب “خطأ خطير” بعد أن حولته لقطات فيروسية إلى شرير دولي.

وقال بيوتر سزشريك ، رئيس شركة رصف ستون دروجبروك ، إنه يعتقد أن نجم التنس كاميل ماجكرزاك كان يوقع القبعة ليعطيه لأبنائه عندما بدا أنه يمسك بالغطاء من الصبي الصغير.

وكتب Szczerek على Instagram: “أود أن أعتذر بشكل لا لبس فيه للصبي الذي تعرض للأذى ، وعائلته ، وكذلك جميع المعجبين واللاعب نفسه”. لقد ارتكبت خطأً جادًا.

وأضاف: “في العواطف ، في فرحة الحشد بعد النصر ، كنت مقتنعا بأن لاعب التنس كان يسلم الغطاء في اتجاهي – لأبنائي ، الذين طلبوا في وقت سابق توقيعات”.

“إنه درس مؤلم ولكنه ضروري في التواضع بالنسبة لي.”

هذه قصة نامية.