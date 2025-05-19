الرئيس السابق جو بايدن تم تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا: إليك ما نعرفه

تم تشخيص الرئيس السابق جو بايدن بسرطان البروستاتا ، وفقا لبيان صادر عن مكتبه. انتشر السرطان إلى عظامه. أكد الأطباء درجة غليسون من 9 ، نقطة واحدة خجولة من التصنيف الأكثر حدة ممكنة. يتطور نظام غليسون كيف تظهر خلايا سرطان البروستاتا غير الطبيعية تحت المجهر ، مع درجات أعلى تعكس الأورام الأكثر عدوانية وسريعة النمو.

إن النقائل العظمية في سرطان البروستاتا هي علامة معروفة لمرض المرحلة المتأخرة وترتبط بزيادة خطر الإصابة بالمضاعفات ، بما في ذلك الكسور والألم الشديد. وفقا لبحث عام 2023 في خطابات الأورام ، يمكن لحوالي 80 ٪ من المرضى الذين يعانون من سرطان البروستاتا في المرحلة المتأخرة تطوير الانبثاث من العظام. من الناحية الإحصائية ، فإن سرطان البروستاتا الذي انتشر إلى العظام يحمل تشخيصًا سيئًا. تضع جمعية السرطان الأمريكية (ACA) معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات أقل من 3 ٪.

على الرغم من خطورة التشخيص ، أشار فريق الرئيس السابق بايدن الطبي إلى أن السرطان حساس للهرمونات ، والذي يسمح للإدارة الفعالة في البيان “. هذا يعني أنه قد يستجيب للعلاج الهرموني ، والذي يعمل عن طريق حرمان خلايا سرطان البروستاتا من إشارات النمو التي يحتاجون إلى مضاعفة. اعتبارًا من وقت الصحافة ، يقال إن بايدن وعائلته “يراجعون خيارات العلاج مع أطبائه”.