الرئيس السابق جو بايدن تم تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا: إليك ما نعرفه

تم تشخيص الرئيس السابق جو بايدن بسرطان البروستاتا ، وفقا لبيان صادر عن مكتبه. انتشر السرطان إلى عظامه. أكد الأطباء درجة غليسون من 9 ، نقطة واحدة خجولة من التصنيف الأكثر حدة ممكنة. يتطور نظام غليسون كيف تظهر خلايا سرطان البروستاتا غير الطبيعية تحت المجهر ، مع درجات أعلى تعكس الأورام الأكثر عدوانية وسريعة النمو.
إن النقائل العظمية في سرطان البروستاتا هي علامة معروفة لمرض المرحلة المتأخرة وترتبط بزيادة خطر الإصابة بالمضاعفات ، بما في ذلك الكسور والألم الشديد. وفقا لبحث عام 2023 في خطابات الأورام ، يمكن لحوالي 80 ٪ من المرضى الذين يعانون من سرطان البروستاتا في المرحلة المتأخرة تطوير الانبثاث من العظام. من الناحية الإحصائية ، فإن سرطان البروستاتا الذي انتشر إلى العظام يحمل تشخيصًا سيئًا. تضع جمعية السرطان الأمريكية (ACA) معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات أقل من 3 ٪.
على الرغم من خطورة التشخيص ، أشار فريق الرئيس السابق بايدن الطبي إلى أن السرطان حساس للهرمونات ، والذي يسمح للإدارة الفعالة في البيان “. هذا يعني أنه قد يستجيب للعلاج الهرموني ، والذي يعمل عن طريق حرمان خلايا سرطان البروستاتا من إشارات النمو التي يحتاجون إلى مضاعفة. اعتبارًا من وقت الصحافة ، يقال إن بايدن وعائلته “يراجعون خيارات العلاج مع أطبائه”.
لماذا غالبا ما يتم اكتشاف سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا هو واحد من أكثر أنواع السرطان شيوعًا التي تؤثر على كبار السن من الرجال ، حيث يكون العمر أقوى عامل خطر. في الثامنة والعشرين من عمره ، يقع الرئيس السابق في ضمن الديمغرافي الأكثر عرضة لنمو وتطور المرض. تحدث الغالبية العظمى من الحالات لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، حيث من المحتمل أن يعانون من أكثر من 70 أضعاف مرض متقدم – ومن المرجح أن يموت منهم – مقارنة بالرجال الأصغر سنا.
في معظم الحالات ، يتقدم المرض ببطء ويظل محصورًا في البروستاتا. يعيش العديد من الرجال مع المرض لسنوات دون مضاعفات خطيرة. ولكن عندما يكون السرطان عدوانيًا ، قد لا يسبب أعراضًا ملحوظة حتى ينتشر بالفعل. من بين أكثر العلامات شيوعًا صعوبة التبول ، والتردد البولي ، والدم في البول ، والتعب ، وفقدان الوزن ، والألم في الظهر ، والوركين ، والحوض. هذه مجرد بعض علامات التحذير من سرطان البروستاتا التي يجب أن تنبه الرجال لتحديد موعد مع الطبيب.
ما يجعل سرطان البروستاتا غدرا بشكل خاص هو أنه غالبا ما ينمو بصمت. في حالة بايدن ، دفعته القضايا البولية الأخيرة إلى طلب الاهتمام الطبي. أدى ذلك إلى مزيد من التحقيق ، الذي كشف كل من الورم الأساسي والبورث العظمي. بالنسبة للأفراد المعرضين للخطر (بما في ذلك أولئك الموجودين في الفئة العمرية في بايدن) ، يمكن أن يعني الفحص المنتظم الفرق بين الأمراض القابلة للشفاء وسرطان المرحلة المتأخرة. (هنا هي المراحل الأربع من سرطان البروستاتا ، أوضح.)
ماذا تعني درجة الرئيس بايدن غليسون
درجة Gleason هي أداة حيوية يستخدمها الأطباء لتقييم خلايا خلايا سرطان البروستاتا. تم تسمية مقياس سرطان البروستاتا هذا للدكتور دونالد غليسون ، الذي طور نظام الدرجات لتصنيف السرطانات إما أقل عدوانية أو أكثر. إنه يعتمد بشكل خاص على الطريقة التي تظهر بها عينات أنسجة البروستاتا للمريض تحت المجهر. يقوم علماء الأمراض بتقييم ظهور أنماط الخلايا الأكثر شيوعًا الموجودة في سرطان المريض وتعيين كل منهما درجة بين واحد وخمسة. ثم تتم إضافة هذين الرقمين معًا للوصول إلى مجموع نقاط Gleason. كلما ارتفع العدد ، كان الخلايا السرطانية أكثر غير طبيعية وعدوانية.
أبلغ الرئيس بايدن عن درجة غليسون البالغة 9 (من أصل 10) يضع سرطانه في ما يعرف باسم المجموعة 5. هذه هي الفئة الأكثر حدة ، مما يشير إلى أن الخلايا السرطانية غير طبيعية للغاية وأكثر ميلًا للانتشار بسرعة. في حين أن النظرة السريرية تتغير بشكل كبير عندما تكون النتيجة أعلى ، فإن سرطان بايدن حساس للهرمونات.
هذا يعني أن هناك فرصة لاستجابة لعلاج الحرمان من الأندروجين (ADT) ، وهو علاج موجه نحو إبطاء نمو الأندروجينات ، بما في ذلك هرمون التستوستيرون وديميدروتستوستيرون (DHT). إذا نجح العلاج ، فقد يبطئ نمو السرطان أو يحتمل أن يساعدهم في الانكماش. يمكن إعطاء ADT قبل الإشعاع أو إلى جانب ذلك ، ولكن بالنسبة للمرضى الذين يعانون من سرطان غير مجاني وعدواني ، يمكن استخدامه لتمديد الحياة أثناء إدارة المرض.