الربيع هنا تقريبا! سوف يساعدك إكليل شجرة الدولار هذا على الحصول على الروح

للترحيب بالطقس الدافئ مع ديكور الباب الربيعي هذا، قم بتفريغ الأزهار الخاصة بك، واحصل على مقص، ومسدس غراء، وقواطع للأسلاك. قم بتجهيز إطار إكليلك بالكثير من منظفات الأنابيب الملتوية لحمل الزهور والزينة. قم بلف منظفات الأنابيب حول أسلاك إكليل الزهور عند نقاط المنتصف بحيث يكون لديك طرفان من الأسلاك لتثبيتهما حول سيقان الزهرة. من الأفضل أن تضيف منظفات أنابيب أكثر مما تعتقد أنك ستحتاج إليه، حيث أنه من الأسهل إزالة الإضافات بدلاً من إضافة المزيد بمجرد البدء في تثبيت الزخارف.

قم بتوزيع مجموعة متنوعة من ألوان الزهور حول إكليل الزهور بالتساوي للحصول على مظهر طبيعي، وقم بإدخال ما يكفي من المساحات الخضراء لترويض ديكور الكثير من الباستيل. استخدم قواطع الأسلاك لقص المواد الجذعية الزائدة. إذا قمت بتضمين إكليل في جولة التسوق الخاصة بك على Dollar Tree، جرب لفه حول إكليل الزهور ووضع الأجزاء بين الزهور. بضع نقاط من الغراء الساخن ستثبت ترتيباتك في مكانها. بدلًا من ذلك، قص الإكليل وألصق العناصر الزخرفية في نقاط متباعدة جيدًا بين الزهور.

اللمسة النهائية هي قوس منتفخ، يتم وضعه إما في أعلى الإكليل أو وسطه أو جانبه أو أسفله. تبدو الأقواس المثبتة في الأعلى لطيفة بشكل خاص كمرساة لشماعات إكليل مصنوعة من شريط مطابق؛ قم بحلق شريط كبير من الشريط حول الجزء العلوي من إكليل الزهور لينزلق فوق خطاف، واربط قوسًا زخرفيًا منفصلاً أعلى الحافة السفلية لشريط التعليق. أخيرًا، قم بعرض إكليلك على الباب أو الجدار الداخلي أو على النافذة.