الرجل الذي أطلق عليه اسم نوستراداموس الانتخابات الرئاسية الأمريكية

في كل مرة تدور فيها دورة رئاسية في الولايات المتحدة، تستهلك هذه الدورة موجات الأثير ــ أو موجات الإنترنت، أياً كان ــ بموكب لا نهاية له من الاتهامات والتكهنات وعناوين المقالات التي تجتذب القراء. ولكن من بين طاحونة الاتهامات المرهقة والهذيان الذي لا ينتهي، يبرز رجل يتمتع بمهارة محددة للغاية تستند إلى حل واحد يحل كل شيء: آلان ليختمان. وهو مؤرخ في الجامعة الأميركية و”نوستراداموس” الانتخابات الرئاسية، وقد تنبأ بشكل صحيح بالفائزين في آخر تسع حملات رئاسية من أصل عشر حملات. ويفترض عنوانه أن نوستراداموس تنبأ بشكل صحيح بشيء واحد، ولكن… حسناً، يمكننا أن نتجنب مثل هذه التفاصيل.
نعم، لقد تنبأ ليختمان بشكل صحيح بآخر تسعة من أصل عشرة فائزين في الانتخابات الرئاسية منذ فوز رونالد ريجان بفترة ولايته الثانية في عام 1984. المرة الوحيدة التي أخطأ فيها كانت عندما ترشح آل جور ضد جورج دبليو بوش في عام 2000 وتوقع فوز جور. على الرغم من أن ليختمان يشرح في صحيفة الغارديان أن جور فاز بالتصويت الشعبي، لذا فإن ليختمان يعتبر نفسه 10 من أصل 10. والآن، يتجه الناس إليه للقيام ببعض الحيل والتنبؤ بالفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2024. تلميح: إنه ليس دونالد ترامب.
وكما كتبت جامعة أميركا، فإن الأمر كله يتلخص في استيفاء معايير معينة. فإذا استوفيت ثمانية من بين 13 معياراً، فستفوز. وقد قام ليختمان وعالم الرياضيات فلاديمير كيليس-بوروك بتحليل الانتخابات الرئاسية التي تعود إلى عام 1860 لتطوير معاييره ــ أو مفاتيحه ــ التي إذا كان التاريخ الحديث يشكل أي مؤشر، فإنها تثبت قدرته على التنبؤ.
13 عاملاً رئيسياً للفوز في الانتخابات
بالنسبة لألان ليختمان، نوستراداموس صناديق الاقتراع، إذا استوفى المرشح ثمانية من معاييره الثلاثة عشر، فإن المنافسة تنتهي. وفي حديثه لصحيفة الغارديان، زعم أن معاييره صمدت أمام اختبار الزمن على وجه التحديد لأنها ليست رياضية أو إحصائية، بل إنها تنظر إلى السلوك البشري لإنتاج أحكام شاملة وتقييمات ذاتية. خذ الرقم 8 الرئيسي: “لا توجد اضطرابات اجتماعية مستمرة خلال الفترة”. إذا كنا صادقين ولا نميل إلى التعصب أو المعارضة، فربما يصل معظمنا إلى نفس التقييم “الصحيح / الخاطئ” السليم. وهذا نهج مختلف تمامًا عن استطلاعات الرأي، التي قال ليختمان لصحيفة يو إس إيه توداي إنها “ذات قيمة تنبؤية صفرية” وتوفر مجرد لقطات مؤقتة قصيرة الأجل للمزاج العام المتأرجح.
أما فيما يتصل بالمعايير الأخرى، فهي منطقية تماماً. فمن مصلحة المرشح أن يكون رئيساً في منصبه، وأن لا يواجه معارضة قوية من حزب ثالث، وأن يرى مكاسب الحزب الحاكم في مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي التي تتفوق على تلك التي حققها في الانتخابات السابقة. فضلاً عن ذلك، فإن النمو الاقتصادي في الأمدين القريب والبعيد يعمل على تأمين الفوز الرئاسي، تماماً كما لو أن الرئيس الحالي أحدث تغييرات سياسية جوهرية. ويشكل “النجاح الخارجي/العسكري” أهمية بالغة بقدر ما يحقق الرئيس الحالي انتصاراً سياسياً أو عسكرياً دولياً ولا يتكبد أي هزيمة سياسية أو عسكرية دولية. كما أن الفضائح أمر سيئ. وأخيراً، نصل إلى الاضطرابات الاجتماعية المذكورة آنفاً والكاريزما النسبية لكل مرشح.
ليختمان يتوقع فوز هاريس
لأن الجميع يتساءلون عن نفس الشيء: في وقت كتابة هذه السطور، يتوقع آلان ليختمان أن المرشحة الديمقراطية المحتملة كامالا هاريس ستفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وكما ذكرت صحيفة يو إس إيه توداي، فقد نجحت في تحقيق ثمانية من معايير ليختمان الثلاثة عشر، وهو الحد الأدنى المطلوب للفوز.
يقول ليختمان إن هاريس فازت بالمفاتيح الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والثالثة عشر. لقد فازت بالمفاتيح الثانية والرابعة لأنه لا توجد منافسة داخل الحزب على مرشح ديمقراطي آخر، ولا يوجد مرشح ثالث كبير. وفقًا للمفاتيح الخامسة والسادسة، لم يكن هناك ركود اقتصادي قصير الأجل ونمو اقتصادي طويل الأجل في ظل الولاية الرئاسية الحالية حل محل الفترتين الرئاسيتين المتتاليتين السابقتين. بالإضافة إلى ذلك، يستشهد ليختمان بتغييرات سياسية كبيرة في عهد بايدن، “لا اضطرابات اجتماعية”، ولا فضائح، ويصف ترامب بأنه “زعيم غير كاريزمي” لا يروق لأولئك خارج حزبه – وكل هذا يعمل لصالح هاريس. ومع ذلك، لا شك أن العديد من الناس سيختلفون مع ليختمان بشأن النقاط الأكثر ذاتية.
بغض النظر عن موثوقية أساليب ليختمان، فمن الجدير بالذكر أنه قال سابقًا إن انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي سيكون “خطأً فادحًا”، كما نقلت صحيفة يو إس إيه توداي. بعد أداء بايدن الكارثي في المناظرة في 27 يونيو، قال ليختمان عن الديمقراطيين الذين أرادوا انسحاب بايدن، “إنهم لا يعرفون ما إذا كان بايدن قادرًا جسديًا على الاضطلاع بولاية ثانية أم لا”، و”يمكن التغلب على أداء المناظرة”. سيخبرنا الوقت بحلول الخامس من نوفمبر.