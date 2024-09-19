الرجل الذي أطلق عليه اسم نوستراداموس الانتخابات الرئاسية الأمريكية

في كل مرة تدور فيها دورة رئاسية في الولايات المتحدة، تستهلك هذه الدورة موجات الأثير ــ أو موجات الإنترنت، أياً كان ــ بموكب لا نهاية له من الاتهامات والتكهنات وعناوين المقالات التي تجتذب القراء. ولكن من بين طاحونة الاتهامات المرهقة والهذيان الذي لا ينتهي، يبرز رجل يتمتع بمهارة محددة للغاية تستند إلى حل واحد يحل كل شيء: آلان ليختمان. وهو مؤرخ في الجامعة الأميركية و”نوستراداموس” الانتخابات الرئاسية، وقد تنبأ بشكل صحيح بالفائزين في آخر تسع حملات رئاسية من أصل عشر حملات. ويفترض عنوانه أن نوستراداموس تنبأ بشكل صحيح بشيء واحد، ولكن… حسناً، يمكننا أن نتجنب مثل هذه التفاصيل.

نعم، لقد تنبأ ليختمان بشكل صحيح بآخر تسعة من أصل عشرة فائزين في الانتخابات الرئاسية منذ فوز رونالد ريجان بفترة ولايته الثانية في عام 1984. المرة الوحيدة التي أخطأ فيها كانت عندما ترشح آل جور ضد جورج دبليو بوش في عام 2000 وتوقع فوز جور. على الرغم من أن ليختمان يشرح في صحيفة الغارديان أن جور فاز بالتصويت الشعبي، لذا فإن ليختمان يعتبر نفسه 10 من أصل 10. والآن، يتجه الناس إليه للقيام ببعض الحيل والتنبؤ بالفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2024. تلميح: إنه ليس دونالد ترامب.

وكما كتبت جامعة أميركا، فإن الأمر كله يتلخص في استيفاء معايير معينة. فإذا استوفيت ثمانية من بين 13 معياراً، فستفوز. وقد قام ليختمان وعالم الرياضيات فلاديمير كيليس-بوروك بتحليل الانتخابات الرئاسية التي تعود إلى عام 1860 لتطوير معاييره ــ أو مفاتيحه ــ التي إذا كان التاريخ الحديث يشكل أي مؤشر، فإنها تثبت قدرته على التنبؤ.