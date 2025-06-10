الرقم القياسي العالمي غير العادي الذي تحتفظ به ويزر

من وقت لآخر ، تقوم أشرطة موسيقى الروك بشيء ما بوحشية أو غير عادية ، أو على القمة ، بحيث تكسب التمييز في الوصول إلى سجلات غينيس العالمية. حصلت Kiss ، المعروفة على عروضها الحية الفاحشة المليئة بالمتفجرات ، إلى مكان للحصول على أعلى إسقاط للهب ومعظم توقعات اللهب في عرض واحد. Weezer ، من ناحية أخرى ، جعلها لشيء أقل غرابة وأكثر تمشيا مع شخصية الفرقة. غالبًا ما يُعرف Weezer بـ “Geek” أو “Nerd Rock” ، معروفًا بالأغاني الذكية ، والسنانير الجذابة ، والقدرة على التمزيق. ولكن ما يحدد حقًا الفرقة كان قدرتها على الاستفادة من سلالات الثقافة الشعبية المختلفة.

إعلان

هذا صحيح بشكل خاص مع مقاطع الفيديو الخاصة بـ Weezer ، بدءًا من مسرحية الحنين إلى برنامج “Happy Days” في السبعينيات من القرن الماضي عن نجاحها “Buddy Holly” (من إخراج Spike Jonze) للتسكع مع مؤسس Playboy هيو هيفنر في قصره لـ “Beverly Hills”. لكن “لحم الخنزير والفاصوليا” لعام 2008 ، والتي استندت إلى ثقافة الإنترنت المبكرة ، والتي حصلت على سجل غينيس لمعظم الميمات في مقطع فيديو واحد.