الرقم القياسي العالمي غير العادي الذي تحتفظ به ويزر

من وقت لآخر ، تقوم أشرطة موسيقى الروك بشيء ما بوحشية أو غير عادية ، أو على القمة ، بحيث تكسب التمييز في الوصول إلى سجلات غينيس العالمية. حصلت Kiss ، المعروفة على عروضها الحية الفاحشة المليئة بالمتفجرات ، إلى مكان للحصول على أعلى إسقاط للهب ومعظم توقعات اللهب في عرض واحد. Weezer ، من ناحية أخرى ، جعلها لشيء أقل غرابة وأكثر تمشيا مع شخصية الفرقة. غالبًا ما يُعرف Weezer بـ “Geek” أو “Nerd Rock” ، معروفًا بالأغاني الذكية ، والسنانير الجذابة ، والقدرة على التمزيق. ولكن ما يحدد حقًا الفرقة كان قدرتها على الاستفادة من سلالات الثقافة الشعبية المختلفة.
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هذا صحيح بشكل خاص مع مقاطع الفيديو الخاصة بـ Weezer ، بدءًا من مسرحية الحنين إلى برنامج “Happy Days” في السبعينيات من القرن الماضي عن نجاحها “Buddy Holly” (من إخراج Spike Jonze) للتسكع مع مؤسس Playboy هيو هيفنر في قصره لـ “Beverly Hills”. لكن “لحم الخنزير والفاصوليا” لعام 2008 ، والتي استندت إلى ثقافة الإنترنت المبكرة ، والتي حصلت على سجل غينيس لمعظم الميمات في مقطع فيديو واحد.
أغنية ولدت من الإحباط الذي أصبح نجاحًا
في صيف عام 2007 ، وايزر – ريفرز كومو ، المغني الرئيسي ، عازف الجيتار ، وكاتب الأغاني الرئيسي ؛ عازف الدرامز باتريك ويلسون عازف الجيتار الإيقاعي براين بيل. وبدأ سكوت شرينر على باس (الذي حل محل مات شارب في عام 1998) – العمل في ألبوم الاستوديو السادس. تشكلت ويزر في عام 1992 في لوس أنجلوس ، وأصبحت واحدة من أهم فرق التسعينيات. ولكن الآن كان أعضاؤه يواجهون منتصف العمر وسط شائعات (خاطئة) عن تفكك وشركة تسجيل تريد المزيد من الزيارات. قبل إصدار الألبوم ، عقدت الفرقة اجتماعًا حادًا مع Geffen Records Management ، الذي أخذ المجموعة إلى مهمة لصنع ألبوم بطيء للغاية وكان يحتاج إلى المزيد من الأغاني التجارية.
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في الإحباط ، صاغ كومو “لحم الخنزير والفاصوليا” ، مع كلمات متحفرة وصوت تجاري علني تم تسجيل الفرقة في مارس 2008. تم إصدارها كأول أغنية من سجل العنوان الذاتي المعروف باسم “The Red Album” ، وأصبحت نجاحًا كبيرًا. جزء كبير من هذا النجاح هو احتضان الفيديو الموسيقي لثقافة الإنترنت المزدهرة – وخاصة يوتيوب ، ثم منصة لوسائل التواصل الاجتماعي الشابة ، ومقاطع الفيديو الفيروسية المبكرة والميمات التي ولدت. عمل ويزر مع المخرج ماثيو كولين على الفيديو ، الذي جمع عشرات من الناس المشهورين عبر الإنترنت وطارهم إلى لوس أنجلوس لتصويره لمدة أربعة أيام.
من طفل Numa Numa إلى Chipmunk الدرامي
اختار أعضاء الفرقة الميمات المفضلة لديهم لتضمينه في الفيديو. وقال عازف الجيتار برايان بيل ليلبورد في عام 2009: “نحب حقًا القيام بمقاطع فيديو والتفاعل مع مديري الفيديو الموسيقي. لم نعمل أبدًا على الجانب الفني من مقاطع الفيديو ، لكننا نعتقد أنه من الجيد أن نشارك في إنشائها على مستوى ما.” يتضمن مقطع الفيديو الخاص بـ “لحم الخنزير والفاصوليا” – الذي أطلق عليه المخرج ماثيو كولين “الاحتفال” بإبداع ثقافة الإنترنت – إشارات إلى 55 ميمات مختلفة.
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من بين شخصيات YouTube التي ظهرت في مزامنة الشفاه بالفيديو مع الفرقة ، كان Tay Zonday ، مغني “Rain” ، وغاري برولسما ، الذي اشتهر برقصه “Numa Numa” في عام 2005 (وانحنى إلى مشاهيره على الإنترنت ليصبحوا مصرفًا في الحياة الأفضل). كما ظهرت على كيتلين أبتون ، ملكة جمال ساوث كارولينا لعام 2007 التي اكتسبت إجابتها المتجول على سؤال القاضي سمعة سيئة. تشمل المراجع الأخرى “عطس Baby Panda” وميمي الخاطئ “Chipmunk الدرامي” (الذي كان في الواقع كلب البراري).
أصبحت “لحم الخنزير والفاصوليا” واحدة من أكثر مقاطع الفيديو مراقبة على الإنترنت بعد إصدارها ، حيث قامت بتجميع ملايين المشاهدات في غضون أيام قليلة. دفعت الأغنية إلى الجزء العلوي من المخططات لمدة 11 أسبوعًا وساعدت في بيع الألبوم ، الذي ظهر لأول مرة في المرتبة 4 على Billboard Top 200. حصل الفيديو على Grammy – و Guinness World Record.
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