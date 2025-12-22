الرمز الترويجي لـ Fanatics Sportsbook NYPOST: احصل على ما يصل إلى 2000 دولار في FanCash لـ Hornets vs. Cavaliers

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



سينطلق فريق شارلوت هورنتس وكليفلاند كافالييرز في مباراة الدوري الاميركي للمحترفين ليلة الاثنين على بيكوك برأسين مزدوجين في روكيت أرينا.

يمكن للمستخدمين الجدد تطبيق الرمز الترويجي للمتعصبين NYPOST للحصول على قيمة المكافأة في مباراة هورنتس ضد كافالييرز ليلة الاثنين.

يتطلع فريق كافالييرز إلى إنهاء سلسلة هزائم من ثلاث مباريات متتالية، والتي تتضمن خسارة الوقت الإضافي أمام هورنتس قبل ثمانية أيام فقط. يدخلون اللعبة كمرشحين مفضلين بـ 7.5 نقطة على أرضهم مع وجود Over / Under عند 232 نقطة في Fanatics Sportsboook.

هل أنت مهتم بوضع رهان على مسابقة الأطواق ليلة الاثنين؟ يمكنك استخدام هذا الترويجي للكتاب الرياضي المتعصبين عند التسجيل واحصل على ما يصل إلى 2000 دولار في FanCash.

يمكن للمستخدمين الجدد تطبيق العرض الترويجي في قسيمة الرهان الخاصة بهم ووضع رهان بحد أدنى قدره دولار واحد على رهان باحتمال -500 أو أكثر لمدة 10 أيام متتالية.

إذا خسر هذا الرهان، فسيحصل على FanCash بما يعادل مبلغ حصته بما يصل إلى 200 دولار في اليوم. ستنتهي صلاحية FanCash بعد سبعة أيام من إصدارها.

يمكن استخدام FanCash للمراهنة على Fanatics Sportsbook، أو شراء ملابس Fanatics من متجرهم عبر الإنترنت، أو حتى شراء المقتنيات.

يمكن للمستخدمين فقط استخدام هذا العرض للتسجيل في الولايات التي يكون فيها المتعصبون قانونيًا: أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، واشنطن العاصمة، آيوا، إلينوي، إنديانا، كانساس، كنتاكي، لويزيانا، ميريلاند، ميشيغان، ميسوري، نورث كارولينا، نيوجيرسي، أوهايو، بنسلفانيا، تينيسي، فيرجينيا، فيرمونت، فرجينيا الغربية ووايومنغ.

كيفية الاشتراك في Fanatics Sportsbook

حدد عرض المكافأة الخاص بك. اختر ولايتك. املأ تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك. أدخل الرمز الترويجي NYPOST. قم بعمل إيداع.

ما رأي خبير البريد لدينا في مباراة هورنتس وكافالييرز

دخل فريق كافالييرز الموسم بتوقعات عالية، لكن القليل منهم كان يتوقع أن تكون مباراة واحدة أكثر من .500 مع اقتراب يوم عيد الميلاد. لقد كانوا يحاولون إدارة إصابات الأعضاء الرئيسيين في تناوبهم طوال الموسم وسيكونون بدون إيفان موبلي، الذي يتعامل مع إجهاد في ربلة الساق.

فاز فريق هورنتس 5-5 في آخر 10 مباريات بعد أن بدأ الموسم 4-14. كانت القصة الكبيرة لفريق هورنتس هي لعب اللاعب الصاعد كون كنوبيل، الذي يتصدر جميع الناشئين برصيد 19.4 نقطة في المباراة الواحدة هذا الموسم.

العملاء الجدد في أريزونا، CO، CT، DC، IA، IL، IN، KS، KY، LA، MA، MD، MI، MO، NC، NJ، OH، PA، TN، VA، VT، WV، أو WY (باستثناء نيويورك). قم بتطبيق العرض الترويجي في قسيمة الرهان ووضع رهانًا نقديًا بقيمة +1 دولار (الحد الأدنى للاحتمالات -500) يوميًا لمدة 10 أيام متتالية بدءًا من يوم إنشاء الحساب. يجب تسوية الرهان كخسارة لكسب FanCash مساويًا لمبلغ الخسارة (بحد أقصى 200 دولار من FanCash/اليوم). تنتهي صلاحية FanCash الصادرة بموجب هذا العرض الترويجي في الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت الشرقي بعد 7 أيام من الإصدار. الشروط، بما في ذلك. تنطبق شروط FanCash — راجع تطبيق Fanatics Sportsbook.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

لقد انغمس مالك سميث في صناعة المراهنات الرياضية منذ عام 2017. إنه مهووس بالبيانات مع التركيز بشكل خاص على الدوري الاميركي للمحترفين والرياضات القتالية. يقضي ليالي نهاية الأسبوع في الشتاء بحثًا عن مزايا في دعائم لاعب الدوري الاميركي للمحترفين ذات الأموال الإضافية.