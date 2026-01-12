الرمز الترويجي لـ Fanatics Sportsbook NYPOST: احصل على ما يصل إلى 2000 دولار في FanCash لـ Nets vs. Mavericks

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



ويواصل فريق نتس رحلته في دالاس بمباراة ضد مافريكس ليلة الاثنين. يتطلع فريق Nets إلى إنهاء زلة من ثلاث مباريات، بينما يأمل فريق Mavs في كسر زلة من مباراتين.

يمكن للمستخدمين الجدد تطبيق الرمز الترويجي للمتعصبين NYPOST لاسترداد المكافآت مقابل رهاناتهم على Nets vs. Mavericks.

مافريكس هو المرشح المفضل بفارق 4 نقاط على أرضه حيث يبلغ مجموع النقاط الأعلى/الأقل 219.5 نقطة.

يمكنك استخدام الترويجي للكتاب الرياضي المتعصبين عند التسجيل واحصل على ما يصل إلى 2000 دولار أمريكي من FanCash لاستخدامها في أي من الألعاب المدرجة في قائمة الأطواق ليوم الاثنين، بما في ذلك Nets vs. Mavericks.

يمكن للمستخدمين الجدد تطبيق العرض الترويجي في قسيمة الرهان الخاصة بهم ووضع رهان بحد أدنى قدره دولار واحد على رهان باحتمال -500 أو أكثر لمدة 10 أيام متتالية. إذا خسر هذا الرهان، فسيحصل على FanCash بما يعادل مبلغ حصته بما يصل إلى 200 دولار في اليوم. ستنتهي صلاحية FanCash بعد سبعة أيام من إصدارها.

يمكن استخدام FanCash للمراهنة على Fanatics Sportsbook، أو شراء ملابس Fanatics من متجرهم عبر الإنترنت، أو حتى شراء المقتنيات.

يقدم Fanatics Sportsbook أيضًا ملفًا راهن بمبلغ 30 دولارًا، واحصل على 300 دولار في عرض FanCash الترويجي للمستخدمين الجدد في ولايات مختارة.

يمكن للمستخدمين التسجيل والدخول في العرض الترويجي الأول في الولايات التالية: أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، أيوا، إلينوي، إنديانا، كانساس، كنتاكي، لويزيانا، ميريلاند، ميشيغان، ميسوري، نورث كارولينا، نيو جيرسي، أوهايو، بنسلفانيا، تينيسي، فيرجينيا، فيرمونت، واشنطن العاصمة، فرجينيا الغربية، وايومنغ.

العرض الترويجي الثاني متاح فقط للمستخدمين الجدد الذين قاموا بالتسجيل في أريزونا وإنديانا وميشيغان ونيوجيرسي وتينيسي وبنسلفانيا ووست فرجينيا.

حدد عرض المكافأة الخاص بك. اختر ولايتك. املأ تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك. أدخل الرمز الترويجي NYPOST. قم بعمل إيداع.

ما رأي خبير البريد لدينا بشأن مباراة نتس ضد مافريكس

ومن الجدير بالذكر أن مجموع هذه اللعبة أقل من 220 نقطة. في الدوري حيث تسجل الفرق بشكل روتيني 120 نقطة أو أكثر في الليلة، تتميز هذه المباراة بمخالفتين بالكاد تحصلان على أكثر من 100 نقطة في المباريات الأخيرة.

وخلال الأسبوعين الماضيين، احتل النيتس المركز 23 هجوميا فيما احتل المافز المركز 29. يتمتع دالاس بكونه فريقًا دفاعيًا قويًا – قد يتغير ذلك مع خروج أنتوني ديفيس إلى أجل غير مسمى – لكن النيتس كان سيئًا في الدفاع خارج نطاق قصير.

العملاء الجدد في أريزونا، أو CO، أو DC، أو IA، أو IL، أو IN، أو KY، أو LA، أو MI، أو MO، أو OH، أو PA، أو VT، أو WY (باستثناء نيويورك). قم بتطبيق العرض الترويجي في قسيمة الرهان ووضع رهانًا نقديًا بقيمة +1 دولار (الحد الأدنى للاحتمالات -500) يوميًا لمدة 10 أيام متتالية بدءًا من يوم إنشاء الحساب. يجب تسوية الرهان كخسارة لكسب FanCash مساويًا لمبلغ الخسارة (بحد أقصى 200 دولار من FanCash/اليوم). تنتهي صلاحية FanCash الصادرة بموجب هذا العرض الترويجي في الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت الشرقي بعد 7 أيام من الإصدار. الشروط، بما في ذلك. تنطبق شروط FanCash — راجع تطبيق Fanatics Sportsbook.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

لقد انغمس مالك سميث في صناعة المراهنات الرياضية منذ عام 2017. إنه مهووس بالبيانات مع التركيز بشكل خاص على الدوري الاميركي للمحترفين والرياضات القتالية. يقضي ليالي نهاية الأسبوع في الشتاء بحثًا عن مزايا في دعائم لاعب الدوري الاميركي للمحترفين ذات الأموال الإضافية.