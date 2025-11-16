الرمز الترويجي لـ Fanatics Sportsbook “NYPOST”: احصل على ما يصل إلى 2000 دولار في FanCash لـ Rangers vs. Red Wings

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



للوصول إلى ما يصل إلى 2000 دولار في استخدام FanCash الرمز الترويجي لـ Fanatics Sportsbook نيبوست لفريق رينجرز ضد ريد وينجز.

يواجه رينجرز فريق ديترويت ريد وينغز مساء الأحد في ماديسون سكوير غاردن.

نيويورك هي المفضلة -140 على خط المال، وفقا لـ Fanatics Sportsbook.

إذا كنت مهتمًا بالمراهنة على مباراة رينجرز وريد وينغز، الرمز الترويجي لـ Fanatics Sportsbook نيبوست يقدم للمستخدمين الجدد ما يصل إلى 2000 دولار في FanCash عند التسجيل.

يمكن للمستخدمين الجدد تطبيق الرمز الترويجي لـ Fanatics Sportsbook نيبوست في قسيمة الرهان الخاصة بهم ووضع حد أدنى للرهان بقيمة 1 دولار أمريكي مع احتمال -500 أو أكثر لمدة 10 أيام متتالية.

إذا خسر هذا الرهان، فسوف يحصلون على FanCash بما يعادل حصتهم، بما يصل إلى 200 دولار في اليوم. ستنتهي صلاحية FanCash بعد سبعة أيام من إصدارها.

يمكن استخدام FanCash للمراهنة على Fanatics Sportsbook أو لشراء ملابس Fanatics من متجرهم عبر الإنترنت.

يمكن للمستخدمين فقط استخدام هذا العرض للتسجيل في الولايات التي يكون فيها المتعصبون قانونيًا: أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، واشنطن العاصمة، آيوا، إلينوي، إنديانا، كانساس، كنتاكي، لويزيانا، ماريلاند، ميشيغان، نورث كارولينا، نيو جيرسي، أوهايو، بنسلفانيا، تينيسي، فيرجينيا، فيرمونت، فيرجينيا الغربية، ووايومنغ.

بالإضافة إلى ذلك، الرمز الترويجي لـ Fanatics Sportsbook نيبوست يمكن استخدامه أيضًا في رهان بقيمة 50 دولارًا، والحصول على 250 دولارًا في عرض FanCash الترويجي، بالإضافة إلى رهان بقيمة 30 دولارًا، والحصول على 300 دولارًا في عرض FanCash.

العرض الأول مخصص للمستخدمين في CO وDC وIA وIL وIN وKS وKY وLA وMD وNC وTN وVA وVT وWV وWY، بينما يسري العرض الترويجي الثاني في AZ وCT وMA وMI وNJ وOH وPA.

حدد عرض المكافأة الخاص بك. اختر ولايتك. املأ تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك. أدخل كتاب رياضي متعصب الرمز الترويجي نيبوست. قم بعمل إيداع.

ما رأي خبير البريد لدينا بشأن مباراة رينجرز وريد وينغز

بعد شهر من الهوكي، فاز فريق بلوشيرتس أخيرًا بمباراة على أرضه، بفوزه على ناشفيل بريداتورز 6-3 في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يمثل هذا اللقاء الثاني لهذا الموسم لهذه الفرق، حيث فاز رينجرز 4-1 على ريد وينغز في 7 نوفمبر.

