الرمز الترويجي لـ FanDuel Sportsbook: راهن بـ 5 دولارات، واحصل على مكافأة بقيمة 250 دولارًا على Packers vs. Bears، NFL Week 16

يتوجه Green Bay إلى Soldier Field لحضور حفل ذروة ليلة السبت، حيث كان متضررًا ومنهكًا في نفس الوقت، حيث خسر ميكا بارسونز أمام تمزق الرباط الصليبي الأمامي.

إذا كنت تتطلع إلى المراهنة على أحداث NFL Week 16، بما في ذلك مباراة الذروة في نهاية هذا الأسبوع بين Green Bay و Chicago، فيمكنك الاشتراك مع الترويجي للكتاب الرياضي FanDuel: راهن على 5 دولارات واحصل على 250 دولارًا من الرهانات الإضافية إذا فاز رهانك.

يمكن لشيكاغو توسيع تقدمها في NFC North من خلال هجوم أرضي متدحرج ودفاع يمكن أن يضغط على Jordan Love، ويفتح كمستضعفين بـ 2.5 نقطة.

ما يعتقده خبير البريد لدينا حول Packers vs. Bears

يصنف دفاع شيكاغو بين قادة الدوري في الوجبات السريعة، وفي الأسبوع الماضي خنق براون لمسافة 192 ياردة فقط.

سيكون خط هجوم فريق Bears، الذي تم اختباره حديثًا في المعركة ضد مهاجم تمريرات النخبة مثل Myles Garrett، بمثابة اختبار كبير لجبهة Packers التي تفتقد مهاجم All-Pro edge.

إن أهداف Love المحدودة والمخاوف المتعلقة بأمن الكرة تجعل لعبة Green Bay التمريرية عرضة للخطر أمام دفاع الخمسة الأوائل المستعد لاستغلال أي نقاط ضعف.

