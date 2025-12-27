الرمز الترويجي لـ FanDuel Sportsbook: راهن بمبلغ 5 دولارات واحصل على مكافأة بقيمة 250 دولارًا في مباراة بيتسبرغ وكارولينا الشرقية

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



موسم Bowl بصوت كامل يوم السبت, ويمكن للمراهنين الجدد الاشتراك مع الترويجي للكتاب الرياضي FanDuel: راهن بمبلغ 5 دولارات، واحصل على 250 دولارًا من الرهانات الإضافية إذا فاز رهانك.

يبدأ الحدث يوم السبت في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي مع مواجهة بين بيت وجامعة شرق كارولينا في 2025 Military Bowl.

على عكس معظم عروض الرهان/الحصول على الرهانات الرياضية، فإن هذا العرض يعتمد على فوز رهانك.

لذا عليك التسجيل، ضع رهانًا أوليًا بقيمة 5 دولارات أو أكثر، وإذا فاز، سوف تحصل عليه 250 دولارًا إضافيًا من قيمة المكافأة جنبا إلى جنب مع دفع تعويضاتك.

إذا خسرت، فلن تحصل على شيء.

هذا الترويجي FanDuel موجود فقط في أريزونا، CO، CT، DC، IL، IN، IA، KS، KY، LA، MA، MD، MI، NC، NJ، NY، OH، PA، TN، VA، VT، WV و WY.

اختر ولايتك. املأ تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك. انقر فوق هذا رابط للرمز الترويجي FanDuel Sportsbook. قم بعمل إيداع. ضع رهانك

ما رأي خبير البريد لدينا بشأن بيت مقابل وحدة نقدية أوروبية

لقد كان موسمًا مفاجئًا لكلا المقاتلين في 2025 Military Bowl في ملعب Navy-Marine Corps في أنابوليس.

كان بيت يتنافس على لقب ACC حتى نهاية الموسم العادي، مما فاجأ المؤتمر بأكمله على طول الطريق.

وجدت شرق كارولينا نفسها في مزيج AAC لمعظم الموسم، لكنها كانت قصيرة مقارنة بتولين وشمال تكساس، اللذين التقيا في بطولة المؤتمر.

لقد قام المراهنون بتثبيت الفهود باعتبارهم المرشح المفضل لهذه المواجهة.

