الرمز الترويجي لـ Polymarket NYPMAX: قم بإيداع 20 دولارًا واحصل على 50 دولارًا مقابل UFC 329

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هذا أسبوع قتال ضخم مع UFC 329 في الجدول الزمني ويمكن لقراء NY Post الاستفادة من عرض ترحيب Polymarket الذي يولد مكافأة قدرها 50 دولارًا عند استخدامهم الرمز الترويجي لـ Polymarket NYPMAX لإنشاء حساب.

تحتوي بطاقة هذا الأسبوع على الكثير من المعارك المثيرة، ولكن من المفهوم أن العنوان الرئيسي سيحظى بأكبر قدر من الاهتمام عندما يعود كونور مكجريجور إلى المثمن ليواجه ماكس هولواي في مباراة العودة التي استغرق إعدادها سنوات.

كيف يعمل الرمز الترويجي لـ Polymarket NYPMAX

قراء نيويورك بوست الذين يدخلون الرمز الترويجي لبوليماركت نيماكس عند إنشاء حساب، يكونون مؤهلين للحصول على مكافأة مجانية بقيمة 50 دولارًا بعد إجراء أول إيداع لهم بقيمة 20 دولارًا.

يمكن استخدام هذه المكافأة في UFC 329 أو أي من الأسواق المختلفة المتوفرة على المنصة، بما في ذلك كرة القدم والبيسبول وكرة السلة للسيدات والمزيد.

يمكنك الوصول الفوري إلى تطبيق Polymarket للهاتف المحمول باستخدام الرمز الترويجي لـ Polymarket NYPMAX:

أين يمكنني الاشتراك في Polymarket؟

يتوفر عرض Polymarket الترويجي للمستخدمين الجدد المؤهلين المقيمين في ألاباما، وألاسكا، وأركنساس، وكاليفورنيا، وكولورادو، وكونيتيكت، وديلاوير، وفلوريدا، وجورجيا، وهاواي، وأيداهو، وإنديانا، وأيوا، وكانساس، وكنتاكي، ولويزيانا، وماين، ومينيسوتا، وميسيسيبي، ومونتانا، ونبراسكا، ونيو هامبشاير، ونيو جيرسي، ونيو مكسيكو، ونيويورك، ونورث كارولينا، وداكوتا الشمالية، وأوكلاهوما، ولاية أوريغون، بنسلفانيا، رود آيلاند، كارولينا الجنوبية، داكوتا الجنوبية، تينيسي، تكساس، يوتا، فيرمونت، أو فرجينيا.

ما رأي خبير البريد لدينا حول UFC 329

يعد ماكجريجور وهولواي من أكثر المقاتلين شهرة وإثارة في اللعبة، لكن لم يتواجها منذ عام 2013. والآن قام كلا الرجلين باستبدال الشباب بالخبرة بينما يستعدان للقاء مرة أخرى.

لقد ظل ماكجريجور غير نشط لمدة خمس سنوات، لذا ستكون هناك بلا شك فترة تعديل عندما يصبح مرتاحًا. لا ينبغي أن يحتاج هولواي إلى الكثير من الوقت للإحماء، حيث خاض مباراة واحدة بالفعل في مارس، وخسر أمام تشارلز أوليفيرا.

يجب أن يبلغ عمرك 18 عامًا أو أكثر وأن يكون لديك عنوان إقامة قانوني في الولايات المتحدة داخل الولاية أو العاصمة أو الأراضي الأمريكية. غير متوفر في AZ وIL وMA وMD وMI وMT وNV وOH.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

لقد انغمس مالك سميث في صناعة المراهنات الرياضية منذ عام 2017. إنه مهووس بالبيانات مع التركيز بشكل خاص على الدوري الاميركي للمحترفين والرياضات القتالية. يقضي ليالي نهاية الأسبوع في الشتاء بحثًا عن مزايا في دعائم لاعب الدوري الاميركي للمحترفين ذات الأموال الإضافية.